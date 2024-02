ทวงคืนความยุติธรรมให้ลูก! พ่อยอมทิ้งอาชีพตำรวจ หันมาเป็นทนาย เพื่อลูกชายที่ฆ่าตัวตาย เพราะถูกครูดูถูก

กว่า 15 ปีที่นายจางทำหน้าที่เป็นตำรวจจราจร เขาไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องละทิ้งอาชีพนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อลูกชายคนเดียวของเขา นายจางและภรรยาจึงทุ่มเทต่อสู้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาโดยนายจางตั้งปณิธานไว้ว่า เขาจะต้องสืบหาความจริงและรู้สาเหตุที่ลูกชายเลือกที่จะฆ่าตัวตายให้จงได้ย้อนกลับไปในปี 2021 ลูกชายของพวกเขาซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัดสินใจปลิดชีพตัวเอง ด้วยการกระโดดลงมาจากตึกสูง 24 ชั้น ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียน ในมณฑลเจียงซีจดหมายลาตายที่ลูกชายของพวกเขาทิ้งไว้ ระบุว่าโจวเป็นครูประจำชั้นและครูสอนวิชาภาษาจีนของจางควน ซึ่งคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียน เผยภาพชั้นเรียนวิชาภาษาจีนในวันเกิดเหตุ ขณะที่ครูคนนี้ทำร้ายจางควนด้วยคำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอกล่าวหาจางควน ว่าเป็นเด็กขี้โกหก ไม่ได้ส่งแบบทดสอบ ทั้งยังมีงานค้างที่ไม่ได้ส่งอีกมากมาย พร้อมกับดึงตัวจางควนให้ลุกจากที่นั่ง และพูดจาดูถูกทำให้จางควนกลายเป็นตัวตลกของชั้นเรียนครูโจวกล่าว ก่อนที่จะกลับไปหน้าชั้นเรียนและโยนสมุดเล่นหนึ่งให้จางควนจากคลิปวิดีโอ ผู้เป็นพ่อสังเกตเห็นว่า หลังจากถูกครูโจวกลั่นแกล้ง ลูกชายของเขาก็รู้สึกไม่พอใจและเริ่มมองไปยังอาคารสูงที่อยู่นอกหน้าต่างห้องเรียนผู้เป็นพ่อยังเสริมด้วยว่า ครูโจวได้แนะนำนักเรียนของเธอหลายครั้ง ว่าทว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกครูโจวปฏิเสธ2 เดือนหลังจากจางควนเสียชีวิต ครูโจวก็ถูกปลดออกจากตำแหน่ง และเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ เธอจึงพ้นผิดในการพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนส.ค.2023หลังจากที่เขาได้จ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ กู้ภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิด โดยปัจจุบันคดีนี้กำลังอยู่ในกระบวนการตัดสินนับตั้งแต่ผันตัวมาเป็นทนายความ นายจางได้รับการยกย่องจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เพราะเขาไม่เพียงแต่ทวงความยุติธรรมให้ลูกชายเท่านั้น หากยังคอยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่พ่อแม่คนอื่นๆ ที่สูญเสียลูกไปในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันด้านภรรยาของเขาซึ่งเป็นนักจิตวิทยา ก็ได้เสนอให้การปรึกษาฟรีแก่ครอบครัวที่พบเจอเรื่องราวคล้ายกับครอบครัวของเธอเกือบ 100 ครอบครัวเช่นกันสองสามีภรรยากล่าวที่มา: China father becomes lawyer to get justice for son, 11, who leapt to his death after being verbally abused by teacher (SCMP)