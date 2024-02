ชายจีนเดทกับสาวเกิน 100 ครั้งใน 10 ปี หวังหาภรรยาสูงและสวย เพราะตัวเองหน้าเด็ก!

หวังจื่อฮุ่ย แม่สื่อชื่อดังวัย 70 ปี จากหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ผู้ทำหน้าที่หาคู่และนัดบอดให้นายเฝิงมาตลอด 10 ปี ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่นายเฝิง ยังคงเป็นโสดว่าเป็นเพราะเขาตั้งสเปกไว้สูง และคิดว่าตัวเองนั้นสูงส่งโดยนายเฝิง ต้องการตามหาหญิงสาวหน้าตาดี ที่เป็นชาวหางโจวโดยกำเนิด เกิดหลังปี 1990 และต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ซึ่งเขาต้องการผู้หญิงตัวสูง เนื่องจากคำนึงถึงลูกที่จะเกิดมา เพราะตัวเขาสูงแค่ 172 เซนติเมตร นอกจากนี้ นายเฝิงยังย้ำกับแม่สื่อว่า เขาดังนั้นจึงมีสิทธิเลือกด้านแม่สื่อบอกว่า นายเฝิงหวังสูงเกินไป แม้นายเฝิงจะเป็นคนหางโจว เป็นวิศวกรที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการหาคู่ แต่เขาก็อายุมาก หนำซ้ำยังมีปัญหาด้านการพูดยิ่งไปกว่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ นายเฝิงขี้เหนียวมาก เขาไม่ซื้อเครื่องดื่มให้คู่เดทด้วยซ้ำ แม้เธอจะบอกหลายครั้งแล้วก็ตามทั้งนี้ แม่สื่อบอกว่า เธอออกมาเล่าเรื่องราวของนายเฝิง เพื่อเตือนคนหนุ่มสาวที่กำลังมองหาคู่ โดยหวังว่าพวกเขาจะ“หน้าเด็กไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ผู้หญิงจะคำนึง” และ "เขาควรอยู่เป็นโสดจะดีที่สุด"อนึ่ง แม้จำนวนการแต่งงานในจีนจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอด 9 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2014 และแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.83 ล้านคู่ในปี 2022 แต่ตลาดการหาคู่กลับเฟื่องฟูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่มา: ‘Baby face’ Chinese man, 45, still single after more than 100 dates in 10 years says entitled to ‘tall, pretty wife’ as he looks young (SCMP)