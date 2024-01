คุณหมอฮีโร่! ช่วยชีวิตเด็กชายวัยขวบเศษให้ปลอดภัยอย่างเต็มที่ จนตัวเองถึงกับเป็นลม (มีคลิป)

เหตุเกิดในช่วงเย็นของวันที่ 24 ธ.ค. 2023 เด็กชายซึ่งมีอาการหายใจลำบาก ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยหลังจากคุณหมอเคลียร์ทางเดินหายใจและสั่งงดน้ำงดอาหารแล้ว ก็ตรวจพบเศษถั่วในปอดของเด็กชาย จึงตัดสินใจผ่าตัดส่องกล้องในวันรุ่งขึ้นขณะผ่าตัด คุณหมอจงเยี่ยนก็สังเกตเห็นว่า ระดับออกซิเจนในเลือดของเด็กชายต่ำเกินไป จึงถอดหน้ากากอนามัยออกและเริ่มเป่าลมเข้าไปในปอดของเด็กชายผ่าน Broncoscope ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจตลอดระยะเวลาการผ่าตัดกว่า 30 นาที คุณหมอจงเยี่ยนต้องคอยผ่าตัดและเป่าลมสลับกันไปมา ซึ่งเขาก็สามารถนำเศษถั่วออกมาได้และยังสามารถรักษาระดับออกซิเจนในเลือดของเด็กชายให้กลับมาเป็นปกติทว่าพอการผ่าตัดใกล้จะเสร็จสิ้น คุณหมอจงเยี่ยนกลับบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าก่อนที่จะเป็นลม ล้มลงไปกองกับพื้นห้องผ่าตัดหมอจงเยี่ยนกล่าว โดยคุณหมอมีอาการดีขึ้น หลังจากได้รับออกซิเจนและดื่มสารละลายกลูโคส ซึ่งสิ่งแรกที่หมอจงเยี่ยนทำหลังจากฟื้น คือการถามถึงอาการของคนไข้ตัวน้อยหมอจงเยี่ยนกล่าวด้านพ่อแม่ของเด็กชาย เมื่อทราบข่าวของคุณหมอก็รู้สึกขอบคุณคุณหมอจงเยี่ยนและทีมแพทย์อย่างสุดซึ้งที่มา: Gasping China surgeon collapses on floor after blowing air into lungs of toddler for 30 minutes during life-saving operation (SCMP)