ผู้เช่าอพาร์ตเมนต์พบถุงปริศนาบรรจุเงินครึ่งล้าน รีบส่งตำรวจ สุดท้ายได้อยู่ฟรี 1 ปี

รางวัลของความซื่อสัตย์! หญิงสาว 2 คนจากมณฑลเจียงซี ได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี หลังจากที่พวกเขาส่งมอบถุงที่บรรจุเงิน มูลค่า 110,000 หยวน (ประมาณ 550,000 บาท) คืนให้กับเจ้าของ













สาวแซ่หวงและสาวแซ่หลงพบถุงสีแดงที่เต็มไปด้วยเงินสด ขณะทำความสะอาดห้องเมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมาทั้งสองเป็นนักศึกษาพยาบาลฝึกหัดในโรงพยาบาลเดียวกัน พวกเขาจึงตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์ด้วยกัน เพื่อประหยัดและสะดวกต่อการไปทำงานสาวแซ่หวงกล่าว พร้อมเสริมว่า เธอปีนขึ้นไปหยิบถุงใบนั้นมา ก่อนที่จะพบว่ามีเงินอยู่ในถุงเป็นจำนวนมากสาวแซ่หวงกล่าวจากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบธนบัตร 100 หยวน และ 50 หยวน รวมมูลค่ากว่า 110,000 หยวนในถุงใบดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปยังผู้ให้เช่าแซ่หลิว ซึ่งบอกว่า เขาไม่ทราบว่ามีเงินสดซ่อนอยู่ในห้อง ทว่าหลังจากการพูดคุยและสอบถามคนละแวกนั้น ตำรวจก็ได้ข้อสรุปว่า เงินดังกล่าวน่าจะเป็นของพ่อแม่นายหลิว ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่ห้องนี้มาก่อน โดยก่อนที่จะเสียชีวิต ผู้สูงอายุทั้งสองมักจะไปถอนเงินบำนาญที่ธนาคารเป็นประจำหญิงแซ่หลงกล่าวที่มา: This made my day: Tenants in China return to landlord more than $20k stashed in bedroom (SCMP)