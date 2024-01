นักศึกษาสาวอยากแบ่งเบาภาระครอบครัว ถูกนายจ้างหลอกให้กู้เงินเพื่อทำศัลยกรรม!

โดยระหว่างการสัมภาษณ์ เฉินถูกถามว่าสนใจทำศัลยกรรมหรือไม่? ซึ่งเธอไม่ได้แปลกใจอะไร เนื่องจากเป็นบริษัทศัลยกรรมความงามจึงคิดว่า เป็นคำถามตามปกติอย่างไรก็ตาม หลังจากเซ็นสัญญาจ้างงานแล้ว เธอกลับถูกกดดันให้ทำศัลยกรรม โดยอ้างว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานแม้เฉินจะพยายามปฏิเสธ โดยบอกว่าเธอยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยและไม่มีเงินจ่ายค่าทำศัลยกรรม ทว่าเพื่อนร่วมงานของเธอยังคงกดดันให้เธอกู้เงิน พร้อมแจกแจงแผนการผ่อนชำระให้เสร็จสรรพสุดท้าย เฉินก็เข้าไปปรึกษาที่คลินิกและกู้เงิน 25,000 หยวนเพื่อทำศัลยกรรมจมูก ซึ่งมีกำหนดชำระคืนในอีก 2 ปีข้างหน้าหลังจากพักฟื้นและกลับมาทำงาน เธอก็เริ่มรู้สึกว่า นายจ้างแปลกไป นอกจากนี้ เธอยังถูกย้ายให้ไปทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษา แถมยังถูกเพื่อนร่วมงานตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสามารถอยู่เสมอเฉินกล่าว พร้อมเสริมว่า กว่าเธอจะรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อก็สายเกินไปเสียแล้วเฉินกล่าวเธอตัดสินใจลาออกและพบว่า เงินเดือนที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก จำนวน 4,100 หยวน (ประมาณ 20,500 บาท) กลับเหลือเพียง 3,000 หยวน (ประมาณ 15,000 บาท) และสำหรับการทำงานเพียง 6 วัน เฉินจึงได้รับค่าตอบแทนเพียง 690 หยวน (ประมาณ 3,450 บาท)เฉินกล่าว“นี่ไม่ใช่การจ้างงาน แต่เป็นการหาลูกค้า” "บริษัทที่หลอกลวงนักศึกษาจะต้องเจ๊งในที่สุด พวกเขาไม่มีจิตสำนึก!" และ “บริษัทแบบนี้ควรถูกตรวจสอบอย่างละเอียด พวกเขาเป็นอันตราย โดยเฉพาะกับเด็กจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ การทำธุรกิจไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากความใสซื่อของนักศึกษา”ที่มา: ‘It was bait: young woman in China tricked by employer to take out loan to have plastic surgery (SCMP)