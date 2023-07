คิดถึงลูกเมีย! ชายดวงเฮงเอาวันเกิดลูกเมียไปเสี่ยงโชค สุดท้ายถูกลอตเตอรี่รับเงินรางวัลจุกๆ เกือบ 400 ล้านบาท

ย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายอู๋ได้ซื้อลอตเตอรี่สวัสดิการ จำนวน 15 ใบ คิดเป็นเงิน 30 หยวน (ประมาณ 150 บาท) ซึ่งลอตเตอรี่แต่ละใบที่เขาเลือกมานั้นล้วนเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งสิ้นกระทั่งวันที่ 11 ก.ค. กองสลากประชาสงเคราะห์ประจำมณฑลได้ประกาศผล ผลปรากฏว่า นายอู๋ถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งลอตเตอรี่ 1 ใบ มีมูลค่า 5.14 ล้านหยวน (ประมาณ 25.7 ล้านบาท) นั่นจึงหมายความว่า นายอู๋ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงถึง 77.1 ล้านหยวน (ประมาณ 385.5 ล้านบาท) ถือเป็นรางวัลที่สูงสุดของมณฑลเจ้อเจียงในปีนี้นายอู๋ดีใจมาก ทั้งยังภูมิใจสุดๆ เพราะตัวเลขที่เขาเลือกมานั้นมีความหมายกับเขา เนื่องจากเป็นตัวเลขวันเกิดของภรรยาและลูกทั้ง 3 คนนายอู๋ กล่าว พร้อมเสริมว่า ขอบคุณครอบครัวที่มอบโชคให้เขานายอู๋ในวัย 30 ต้นๆ ยังบอกอีกว่า เขาซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำตั้งแต่ปี 2009 และเนื่องจากตัวเขาเป็นแรงงานต่างถิ่น ทำให้ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนายอู๋กล่าว“คนที่รักครอบครัวจะโชคดี” "สุดยอดไปเลย โชคดีจริงๆ" "อิจฉาสุดๆ" "นี่เป็นรางวัลจากพระเจ้า" "รวยแล้ว" "ฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงไม่ถูกลอตเตอรี่เลย ที่แท้เป็นเพราะฉันไม่มีลูกแน่ๆ" และ “สงสัยจริงๆ ว่า ข่าวนี้เป็นการร่วมมือระหว่างคนขายลอตเตอรี่กับรัฐบาล เพื่อผลักดันให้คนมีลูกมากขึ้นหรือเปล่า?”ที่มา: ‘A reward from God’: family love helps man in China scoop US$11 million jackpot by using birth dates of wife and children as lottery numbers (SCMP)