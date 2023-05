เซอร์ไพรส์นี้จำไม่ลืม! ลูกสาว 3 ขวบ เล่นไวโอลินเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณพ่อ

โดย คุณแม่เป็นฝ่ายพาคุณพ่อไปที่ลานจอดรถที่อยู่ใกล้กับบ้านของพวกเขา ซึ่งพอคุณพ่อเปิดท้ายรถ ก็ได้พบกับลูกสาวสุดที่รัก สวมชุดกระโปรงฟูฟ่องนั่งอยู่ท้ายรถพร้อมกับไวโอลินตัวจิ๋วและไฟดวงเล็กๆ สุดโรแมนติกทันทีที่เสียงเปียโนจากลำโพงดังขึ้น เด็กหญิงตัวน้อยก็เริ่มบรรเลงเพลง "แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู" และเพลง "ฟังฉันขอบคุณ" ซึ่งเป็นเพลงที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี 2020 โดยเด็กๆได้ร้องเพลงนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อแสดงความขอบคุณเซอร์ไพรส์จากลูกสาว ทำเอาคุณพ่อยิ้มไม่หุบ ทั้งยังยืนพิงรถ ยิ้มและมองลูกสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพอเด็กหญิงเล่นไวโอลินทั้ง 2 เพลงจบ เธอก็จุ๊บคุณพ่อคุณแม่ และพูดกับคุณพ่อว่าด้านคุณแม่ของหนูน้อยเผยว่า เด็กหญิงตื่นเต้นกับการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณพ่อเป็นอย่างมาก ทั้งยังเตรียมตัวสำหรับการแสดงอย่างกระตือรือร้น"นี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อได้รับ" "เล่นไวโอลินเก่งมาก"และ“นี่คือช่วงเวลาที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิต”ทั้งนี้ เด็กหญิงเพิ่งเริ่มเรียนไวโอลินได้เพียง 10 เดือนเท่านั้น ก็สามารถเล่นไวโอลินทั้ง 2 เพลง ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยครูสอนไวโอลินของเด็กหญิงเปิดเผยว่า เคล็ดลับคือ การขยันฝึกซ้อมบ่อยๆคลิกชมคลิปในข่าวที่มา: ‘He will remember it for life’: girl, 3, hides inside car boot to surprise father by playing birthday song on violin, enchanting Chinese social media (msn)