คลิกคลิป ชมนักวิจัยจีนและอุซเบกิสถานร่วมวิจัยพืชตระกูล “อัลเลี่ยม” เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษาอัลเลี่ยมจีนและอุซเบกิซถาน ที่นครคุนหมิง เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2018 เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพฤกษศาสตร์สองประเทศ คือ Kunming Institute of Botany Chinese Academy of Sciences (CAS) และ Institute of Botany Academy of Sciences of Uzbekistan เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ และจัดแสดงพืชตระกูลอัลเลี่ยมล่าสุด นักวิจัยจากสองประเทศ ร่วมกันฉลองครบรอบ 5 ปีของโครงการความร่วมมือเพื่อการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซุนหัง ผู้อํานวยการสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ระบุว่า พืชตระกูลอัลเลี่ยมมีประโยชน์ทั้งในด้านการแพทย์และอาหาร นอกจากนี้ ดอกอัลเลี่ยมยังมีความสวยงาม จึงเป็นที่นิยมในการจัดสวน ตอนนี้น่าจะมีอัลเลี่ยมมากกว่า 600 สายพันธุ์ทั่วโลก โดยอุซเบกิสถานเป็นแหล่งกำเนิดอัลเลี่ยมและเป็นประเทศแรกๆ ที่มีการใช้ประโยชน์อัลเลี่ยมอย่างจริงจังที่อุซเบกิสถาน ก็มีการสร้างสวนอัลเลี่ยมที่เมืองทาชเคนต์ (Tashkent) ในปีค.ศ.2019 เป็นสิ่งยืนยันว่า พื้นที่เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ต่างๆTojibaev Komiljon นักวิจัย สถาบันพฤกษศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน กล่าวว่า นักวิจัยมีแผนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของอัลเลียมและหาทางอนุรักษ์ต่อไป