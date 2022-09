"ตั้งใจเรียนเข้าล่ะ อย่าทำให้หนูผิดหวัง" น้องสาววัย 12 แอบมอบเงินออมให้พี่สาว เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียน (มีคลิป)

โดยพี่หม่า ซึ่งเป็นพี่สาวของหนูน้อยได้กลับบ้านมาใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวในช่วงปิดเทอม ก่อนที่จะกลับไปเรียนต่อ ทว่าพอกลับมาถึงมหาวิทยาลัยเธอก็พบว่า ในบรรดาข้าวของที่เธอนำกลับมานั้น กลับมีซองเล็กๆสีขาวและโน๊ตที่เขียนไว้ว่าที่เขียนย้ำถึง 3 ครั้ง พร้อมอัศเจรีย์(เครื่องหมายตกใจ)ซ้ำกันอีก 6 ครั้ง ทั้งยังทิ้งท้ายด้วยว่า เรื่องสำคัญต้องย้ำ 3 รอบพอเห็นโน็ตดังกล่าวเธอก็รู้ทันทีว่านี่ต้องมาจากน้องสาวของเธอแน่ๆ และเมื่อเปิดซองดูก็พบกับธนบัตรมูลค่า 100 หยวน จำนวน 3 ใบ และจดหมาย 1 ฉบับ ที่เขียนว่าแน่นอนว่าของขวัญสุดพิเศษและกำลังใจที่อบอุ่นจากน้องสาว ทำให้เธอรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากๆเช่น "พี่น้องคู่นี้ต้องรักกันมาก เด็กหญิงตัวน้อยถึงเต็มใจมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่สาวของเธอ” "น้องสาวที่น่ารัก"และ"น่ารักมาก...อย่าทำให้น้องสาวผิดหวังนะ"ที่มา: ‘Don’t let me down’: girl, 12, in China surprises older sister with US$43 from savings to encourage her to study hard in viral story (SCMP)