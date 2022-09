สาวจีนแจ้งจับแฟนตัวเอง! เหตุร้องเพลงชาติผิด เกรงว่าจะเป็นสายลับ

"...เพลงชาติที่ต้องร้องมาตั้งแต่เล็กจนโต จะมาร้องผิดกันได้อย่างไร!"

คำพูดของหญิงคนดังกล่าวที่พูดกับตำรวจโดยหญิงคนนนี้เผยว่า เธอได้ฮัมเพลงชาติต่อหน้าแฟนหนุ่มและเมื่อแฟนของเธอได้ยินเข้า เขาก็เลยฮัมเพลงตาม แต่แล้วแฟนของเธอกลับฮัมเพลงท่อนหนึ่งผิด ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจว่าพร้อมกับสงสัยว่าบางทีแฟนของเธออาจจะเป็นสายลับเธอจึงลองทดสอบ โดยให้แฟนของเธอร้องเพลงอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติ เช่น เพลง“สรรเสริญมาตุภูมิ”《歌唱祖国》เพลง"มาตุภูมิของฉัน"《我的祖国》และเพลง "We are the Successors of Communism"《我们是共产主义接班人》ซึ่งแฟนของเธอก็ร้องได้เพียงบางท่อนเท่านั้น ทำให้เธอยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีก ประกอบกับแฟนของเธอเคยบอกว่า ตัวเขานั้นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เขากลับไม่สามารถพูดภาษาถิ่นได้ แถมยังไม่ค่อยมีความรอบรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตัวเองอีกด้วย มาตอนนี้ยังร้องเพลงชาติผิดอีก ด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจอย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าชายคนดังกล่าวไม่ใช่สายลับแต่อย่างใดโดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างคอมเมนต์ชื่นชมผู้หญิงคนนี้ เช่น "ระแวดระวังได้ดีมาก เด็กน้อยผู้รักชาติ" "ฉลาดมาก"และ"...รักชาติมากสมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง"แต่ชาวเน็ตบางส่วนก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำเกินไปมาก พร้อมคอมเมนต์ เช่น "ถ้าใช้วิธีนี้จับสายลับ ประเทศของเราน่าจะมีสายลับมากถึงร้อยละ 95 " "เพื่อนฉันก็ร้องเพลงพวกนี้ไม่ค่อยได้เหมือนกัน"และ"ต้องแจ้งความแล้ว! เพราะฉันก็ร้องเพลงไม่ถูกเหมือนกัน"ทั้งนี้ มีรายงานระบุว่า ทั้งสองได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มา: 男友国歌唱错词 女子怒举报指控“是间谍” (163.com)