อัมพาตแล้วไง! หนูน้อยใจสู้ฟื้นฟูร่างกาย จนกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง (มีคลิป)

“หลังจากที่ได้เห็นความทุกข์ทรมานทั้งหมด ฉันบอกกับลูกว่า 'แม่รู้สึกใจสลายเหลือเกินที่ต้องเห็นลูกเป็นแบบนี้ บางทีเราควรจะยอมแพ้ได้แล้ว'”





ด้านชาวเน็ตยังคอมเมนต์

ย้อนกลับไปในปี 2020 อันฉีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังขณะที่เธอกำลังเต้น อาการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลให้เธอสูญเสียทักษะการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเอวเป็นต้นไปนางหยวน แม่ของอันฉีกล่าวทว่าหลังจากที่อันฉีได้ทำการฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่บ้านด้วยวิธีต่างๆ อย่างแข็งขัน แค่เพียง 1 เดือน อันฉีก็สามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง โดยเธอใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน ในการฟื้นฟูร่างกายตามคำแนะนำของพ่ออย่างเคร่งครัดทุกวันอันฉีจะต้องอดทนกับความเจ็บปวดและความทรมานในการออกแรงฝืนเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นอัมพาตของเธอ เรียกว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่อันฉีจะไม่กรีดร้องและเสียน้ำตาให้แก่การฟื้นฟูร่างกาย แต่ถึงแม้ว่าเธอจะต้องเจ็บปวดและต้องร้องไห้ซ้ำๆ สักกี่หน เธอก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้นางหยวนกล่าว พร้อมเสริมว่า หลังจากที่เธอพูดแบบนั้น อันฉีก็ปฏิเสธที่จะยอมแพ้โดยทันทีอันฉีพยายามอยู่กว่า 2 ปี ในที่สุดความพยายามของเธอก็บรรลุผล เธอสามารถกลับมายืน เดินและวิ่งจ็อกกิ้งได้อีกครั้งราวกับปาฏิหาริย์ แต่ทั้งหมดล้วนเกิดจากความพยายามของเธอทั้งสิ้นมีผู้เข้าชมกว่า 160 ล้านครั้ง บนแพลตฟอร์มยอดฮิตอย่างเวยปั๋ว ทั้งยังทำเอาชาวเน็ตต้องเสียน้ำตาและรู้สึกเศร้าใจไปกับความทรมานในการฟื้นฟูร่างกายของอันฉีไปตามๆ กัน ซึ่งนางหยวนได้กล่าวว่า ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เพื่ออนาคตของลูกเช่น "อันฉี หนูน้อยผู้สร้างปฏิหาริย์ด้วยความเพียร" “แค่ตอนนี้เธอเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งได้ มันก็คุ้มที่สุดแล้ว” “โชคชะตาจะเข้าข้างคนที่ไม่ยอมแพ้” “เป็นกำลังใจให้ อันฉีต้องสู้ต่อไปนะ” และ “เด็กน้อย หนูยอดเยี่ยมมาก!”ที่มา: Videos of Chinese girl running for first time since being paralysed in a dancing accident captivate 160 million across nation (SCMP)