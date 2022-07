“แกไปกับมันฉันไม่ยอม!”… จีนมุง ‘เมียหลวง’ เปิดศึกฟาด ‘สามีพ่อปลาไหลกับชู้รัก’ กลางถนน (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา นางหลี่ อายุ 41 ปี จากเมืองหลางฟาง ในมณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของจีน ยืนกังก้าขวางรถยนต์ที่สามีของเธอขับโดยมีกิ๊กสาวนั่งเคียงคู่มาด้วย จากนั้นก็เริ่มตะโกนใส่สามีของเธอเป็นชุดๆ

นางหลี่ตะโกนโวยวายว่าจากนั้นเธอก็ตะโกนบอกให้สามีกับกิ๊กสาวลงมาจากรถ พร้อมกับใช้มือทุบกระจกรถ ขณะที่‘จีนมุง’ ขยายวงเป็นใหญ่ขึ้นๆต่อมาจนในที่สุด ตำรวจก็มาถึง จากนั้นก็พาสามีของนางหลี่กับกิ๊กสาวขึ้นรถไป พร้อมกับควบคุมตัวนางหลี่ไปด้วยเมื่อในวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา นางหลี่ก็ออกมาไลฟ์สดโดยกล่าวว่าเธอรู้สึกโมโหมากที่สามีของเธอปฏิเสธที่จะกลับไปกับเธอนอกจากนี้ นางหลี่ยังเปิดเผยอีกว่าสามีของเธอตกงานมานานกว่าหกเดือนแล้ว และเงินในบัญชีธนาคารของเธอก็กำลังจะหมดลงด้วย เธอกล่าวว่าบรรดาชาวเน็ตหลายคนก็แนะนำให้เธอฟ้องหย่า และแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา ว่า “เธอคงไม่ทำท่าแบบนี้ถ้าเธอไม่ถูกกดดันหนักแบบนี้” “ฝ่ายชายกับกิ๊กของเขาจะต้องได้รับกรรมที่ทำไว้แน่” “คุณควรหย่ากับเขาให้เร็วที่สุดและหาวิธีต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณ”ที่มาข่าว: ‘Shameless!’: crowd cheers for wife in China who catches cheatinghusband and lover in the act in a dramatic confrontation in the street