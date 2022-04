ไวรัล! ตี๋น้อยวัย 3 ขวบ อยากเป็นอุลตร้าแมน เพื่อดูแลพ่อที่นอนเป็นผัก (มีคลิป)

นางหลิวผู้เป็นแม่ของเด็กชายกล่าวด้วยความรักโดยคลิปวิดีโอได้เผยภาพเด็กชายคนดังกล่าวปีนขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้ พร้อมกับยื่นมือเล็กๆ ออกไปพยุงศีรษะและพยายามออกแรงดันศีรษะของพ่อที่เอียงจนเกือบจะตกเตียงให้กลับไปตั้งตรง แต่สุดท้ายด้วยความที่ยังเป็นเด็ก ตัวยังเล็ก แม้จะพยายามสุดความสามารถ แต่ด้วยเรี่ยวแรงที่มีจำกัด ก็เลยไม่สามารถทำให้ศีรษะของชายผู้เป็นพ่อนั้นกลับไปตั้งตรงได้เด็กชายบอกกับนางหลิวนางหลิว วัย 31 ปี ได้เล่าว่า เธอและสามี วัย 33 ปี แต่งงานกันมา 10 ปีแล้ว และมีลูกด้วยกัน 2 คน เป็นลูกสาวและลูกชาย พวกเขาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ในลู่อัน มณฑลอันฮุย แต่แล้วในวันที่ 27 ก.พ.2020 ชีวิตของครอบครัวเธอกลับพลิกผัน เมื่อสามีของเธอมีอาการเลือดออกในสมอง หลังจากไปรักษาที่โรงพยาบาล สามีของเธอก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป ได้แต่นอนเป็นผักตั้งแต่นั้นมา เธอจึงกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลให้นางหลิว ร้องไห้บ่อยๆ ในตอนกลางคืน แต่หลังจากที่เธอได้ไปทำงานธุรการในไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งก็เริ่มทำใจยอมรับและปรับตัวได้มากขึ้นนางหลิวกล่าวนอกจากนี้ ยังนับว่าโชคดีที่เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่สามี ในช่วงที่เธอออกไปทำงานนั้นจึงมีพ่อแม่สามีที่แม้อายุมากแล้ว แต่ก็ยังคอยช่วยดูแลสามีและลูกๆ ของเธอ และเมื่อเธอกลับบ้าน เธอก็จะกลับมาช่วยดูแลกิจวัตรประจำวันต่างๆ ของสามี เช่น แปรงฟัน และดูแลลูกๆ ของเธอเช่นกันนางหลิวยังได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ เพื่อที่จะสามารถสังเกตอาการของสามีในขณะที่เธอออกไปทำงาน และนั่นทำให้นางหลิวได้เห็นภาพลูกชาย พยายามที่จะช่วยดูแลพ่อของเขาอย่างสุดความสามารถ โดยในวันนั้นมีเพียงลูกๆ ของเธอที่อยู่บ้าน ซึ่งทำให้เธอรู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากนางหลิว ได้นำคลิปวิดีโอดังกล่าวโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง “โต่วอิน” (ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน) ซึ่งเธอมักจะโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัวของเธอลงไปเป็นประจำเธอยังเขียนแคปชันแชร์ประสบการณ์กับผู้ที่ติดตามเธออีกว่าสมาชิกในครอบครัวได้เฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของเด็กชาย ด้วยความรักของคนในครอบครัวที่ช่วยกันดูแลพ่อที่ล้มป่วยเป็นผักเป็นอย่างดี ทำให้อาตี๋น้อยก็อยากมีส่วนร่วมช่วยดูแลพ่อบ้างแม้ยังเด็กเล็กก็ตาม นางหลิวเองก็มักจะสอนลูกๆ ว่าเช่น “ช่างเป็นเด็กที่รู้ความเสียจริง” “เป็นเด็กดีจังเลย” “กตัญญูมากๆ” “น้ำตาจะไหล” “ขอให้อาการดีขึ้น” “ดูแล้วปวดใจจัง” “แม่ของเด็กชายต้องลำบากมากแน่ๆ เลย ขอให้พ่อของเด็กชายมีอาการดีขึ้นและครอบครัวมีแต่ความสุขนะ” “ตัวแค่นี้ก็รู้ความแล้ว โตขึ้นต้องมีอนาคตที่สดใสแน่ๆ” “ชีวิตนั้นไม่ง่ายเลย มาพยายามด้วยกันเถอะ” “หายเร็วๆ นะ”และ“ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน สู้ๆ หมดหวังเป็นเรื่องของคนที่อ่อนแอ แต่คุณคือ คนที่แข็งแกร่ง”ที่มา: ‘He wants to be Ultraman’: video of a three-year-old boy looking after vegetative father goes viral in China (SCMP)