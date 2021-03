อุตสาหกรรมการบินจีนส่อชะงัก! สหรัฐฯ สั่งบัญชีดำ ไบเดน ไม่ผ่อนปรน

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้แผนของจีนในการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศจึงเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่แผนการของจีนที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องบินพลเรือนอาจถูกควบคุมโดยการควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์การบินของสหรัฐฯ เพราะสงครามการค้าระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้เปลี่ยนไปเป็นการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดทางเทคโนโลยี ที่ขยายเข้าสู่ภาคการบินในช่วงสองปีที่ผ่านมาท่ามกลางความกลัวว่าความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกของสหรัฐฯอาจถูกลดทอนลง และเทคโนโลยีที่สำคัญอาจตกอยู่ในมือของกองทัพจีน วอชิงตันได้เพ่งเป้าฯ บริษัทของจีนรวมถึงหลายแห่งในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งอยู่ในบัญชีจำกัดไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐฯสก็อตต์ เคนเนดี ที่ปรึกษาอาวุโสและประธานผู้ดูแลด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของจีนที่ Center for Strategic and International Studies (CSIS) ในวอชิงตันกล่าว “ในขณะที่การบริหารของไบเดน ยังไม่ได้คลายการควบคุมใด ๆ และอาจจะไม่คลายฯ เพราะส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับวิถีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ - จีน และผลของการทบทวนนโยบายที่กำลังดำเนินอยู่”จีนมีความหวังสูงกับเครื่องบินโดยสารรุ่น C919 เครื่องบินโดยสารขนาดกลางลำตัวแคบที่ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับโบอิ้ง 737 และแอร์บัส A320 ที่คาดว่าจะได้รับใบรับรองความสมควรเดินอากาศในปีนี้ แต่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินซึ่งเป็นบริษัทเครื่องบินพาณิชย์ของจีน (Comac) อยู่ในบัญชีดำภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐในเดือนมกราคมว่า เกี่ยวข้องกับกองทัพจีน และบริษัทอเมริกันไม่สามารถลงทุนทำการค้าในบริษัทฯ เหล่านี้ได้ขณะที่ ริชาร์ด อาบูลาเฟีย รองประธานฝ่ายวิเคราะห์ของ Teal Group ที่ปรึกษาด้านการบินและการป้องกันกล่าวว่า “ ผมไม่คิดว่าสหรัฐฯ มอง Comac และจีนในฐานะคู่แข่งของเครื่องบินเจ็ทไลเนอร์ระดับโลก แต่เป็นเรื่องมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐหลายคน ต้องการหาโอกาสที่จะกดดันทางการค้าและปัญหาทรัพย์สินทางปัญญากับจีน"รายงานที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์โดยหอการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ที่มุ่งเน้นปกป้องธุรกิจของชาวอเมริกัน กล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ “ธุรกิจในสหรัฐฯได้รับใบอนุญาตส่งออกเพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานคู่ให้กับลูกค้าชาวจีนได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ” และจูงใจให้ลูกค้าชาวจีนเปลี่ยนซัพพลายเออร์ในสหรัฐฯแผนอุตสาหกรรมที่นำโดยรัฐของจีนขนานนามว่า“ Made in China 2025” (MIC2025) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไฮเทคไปทัดเทียมและทดแทนตะวันตก ในการลดการพึ่งพาการนำเข้า รายงานเดือนมกราคมที่จัดทำโดย Congressional Research Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของสภาคองเกรส ระบุว่า “นโยบายด้านเทคโนโลยีของจีนมักกำหนดให้มีการร่วมทุนและความร่วมมือซึ่งฝ่ายจีนควบคุมเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา พันธมิตรของจีนจำนวนมาก สำหรับบริษัทในสหรัฐฯ เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลควบคุม จึงมีความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีของสหรัฐฯ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลและกองทัพของจีน” รายงานระบุนายอาบูลาเฟีย เชื่อว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับจีนที่จะเขามาแทนที่ตลาดเทคโนโลยีการบินของสหรัฐฯ และยากยิ่งกว่าที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ หลังสหรัฐฯ ปิดประตู ในทางกลับกันการปิดกั้นของสหรัฐฯ ก็อาจทำให้สหรัฐฯ พลาดตลาดที่มีการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก