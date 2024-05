ไอคอนสยามเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นแห่งปี

ไอคอนสยาม ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC), สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย, THE INNER STUDIO, B HOUSE STUDIO, THE KNIVERSE x GRAVITY MOTION, The Makers Dance Studio และ Lotus’s Privé จัดงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 ในคอนเซ็ปต์ DANCE TO THE WORLD เวทีเติมฝันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้น K-Pop Cover Dance ที่จะได้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในนักเต้นที่จะมีโอกาสได้ไป Dance Training Camp ที่ประเทศเกาหลีใต้ และยังเป็นเวทีที่ค้นหาสุดยอดนักเต้น T-Pop Battle และ The Best Random Dance ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

งานนี้ทีม “RIIZXTAR” โชว์สเต็ปเป๊ะคว้ารางวัลชนะเลิศ K-Pop Cover Dance พร้อมรางวัลมูลค่ารวม 95,000 บาท ส่วนแชมป์ T-Pop Battle ตกเป็นของทีม “EZ BOYZ” คว้ารางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท สร้างสีสันความคึกคักให้ริมน้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เต็มไปด้วยพลังแห่งความสนุกสนาน ที่ชวนให้โยกย้ายร่างกายไปตามจังหวะ

ทั้งยังขนทัพศิลปินชื่อดังมามอบความสนุกแน่นเวที เพื่อให้คนรักการเต้นได้ระเบิดความสนุกไปกับสไตล์การเต้นที่ชื่นชอบ และยังเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นเวทีที่มีผู้ร่วมเต้นมากที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ส่วนสองนักเต้นยอดเยี่ยมกับรางวัลพิเศษ Dance Training Camp ที่เกาหลีใต้ อีกหนึ่งรางวัลพิเศษของ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 คือ “น้องต้นหอม” ด.ญ.ณัฐณิชา พูลมาศ (อายุ12 ปี) และ “น้องกีต้าร์” ด.ญ.ภัทรวรรณ เผ่าเผือก (อายุ 13 ปี)