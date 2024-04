คนรุ่นใหม่รักษ์โลกอย่างมีสไตล์ หมุนเวียนแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ VIENN แพลตฟอร์มแฟชั่นหมุนเวียนของไทย จัดงาน “VIENN RELOVED MARKET” เนรมิตพื้นที่บริเวณ Q Rate Hall ให้เป็นตลาดของมันต้องเวียน คอมมูนิตีที่เอื้อต่อการลดการใช้ทรัพยากร และลดการสร้างขยะ เพื่อไปสู่สังคมแฟชั่นหมุนเวียนอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มเวียน (VIENN) สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อระหว่างออฟไลน์ และออนไลน์ ในการแลกเปลี่ยนสินค้ารูปแบบใหม่ ที่จะกลายเป็นตู้เสื้อผ้าดิจิทัลใบใหม่ของทุกคน สนับสนุนกลไกการเวียนสิ่งของแทนการซื้อของใหม่ เพื่อเปลี่ยนค่านิยมสายแฟชั่น และสร้างแรงบันดาลใจในการปรับไลฟ์สไตล์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ #เก๋ได้รักษ์โลกเป็น

วนิดา ประภารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัท VIEN GROUPS CO., LTD. กล่าวว่า “เชื่อว่าแฟชั่นหมุนเวียนคือทางออกที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด VIENN จึงมุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศน์นี้ขึ้นมา โดยตั้งใจที่ส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในโลกแฟชั่น ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยการซื้อต่อ-ขายต่อ-ปล่อยเช่าของที่ไม่ใช้ให้คนที่สนใจ ยืดระยะเวลา Life Cycle ของสินค้าที่ยาวขึ้น เพื่อนำไปสู่ลดจำนวนการซื้อใหม่ ลดจำนวนการผลิตใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตได้ในที่สุด”

ภายในงานยังมีสินค้าจากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ รวมถึงแบรนด์รักษ์โลกที่มาร่วมส่งเสริมแฟชั่นหมุนเวียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อย่าง Issue Thailand, Maison Keeps, Hamburger Studio, UseMeRepeat, Sparkblue, Circular, UP TO YOU และอีกมากมาย โดยนำสินค้าตัวอย่างมาวางขายในราคาสุดพิเศษ รวมทั้งมีโซนสินค้าแบรนด์เนมมือสอง และโซนแฟชั่นวินเทจมาให้เลือกกันอย่างจุใจ ทั้งยังมีโซน Donation & Recycle เป็นจุด Drop-Off ให้ทุกคนนำเสื้อผ้า ไอเทมแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ใช้มาฝากขาย และส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาส เพื่อต่อชีวิตให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณค่าที่ยาวนานกว่าเคย และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโซนนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกแฟชั่นหมุนเวียนของหลายๆ คนได้อีกด้วย