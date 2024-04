อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ร่วมยินดี “ทีมคิง เพาเวอร์” คว้าแชมป์โปโลหญิง

ครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีทีมนักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงร่วมแข่งขัน 3 ทีม ได้แก่ ทีมแอช ฟาร์ม อารีนา โปโล, ทีมลอรีอัล ปารีส และทีมคิง เพาเวอร์ โดยปีนี้ได้เนรมิตงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ladies of The Wanderers” ที่ได้รับกลิ่นอายมาจากประเทศมองโกเลีย ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “A Land of Strong Women” เพื่อต้องการแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของนักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิง งานนี้มีเหล่าคนดังตบเท้าร่วมงาน อาทิ พิทวัส พฤกษกิจ, พสุ ลิปตพัลลภ, อนุสรณ์ มณีเทศ, วลัยลักษณ์ มุสิกโปฎก, ดิฐวัฒน์ อิสสระ และธราภุช คูหาเปรมกิจ

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ ทีมคิง เพาเวอร์ คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ เอาชนะทีมลอรีอัล ปารีส ด้วยคะแนน 6 ต่อ 3 โดยมี วรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นประธานในการโยนลูกโปโลเปิดการแข่งขัน และร่วมมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน

นอกจากนี้ เจิดจันทร์ เหล่าวานิช กรรมการสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ยังร่วมมอบรางวัล BEST PONY AWARD ให้แก่ม้า Bombom และชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ร่วมมอบรางวัล MVP AWARD หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขันให้กับ Ms. Sarah Wiseman