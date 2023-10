‘การท่องเที่ยวฮ่องกง’ เปิดตัวแบรนด์ท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า”

การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) ร่วมกับกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้ง (Department of Culture and Tourism of Guangdong Province) และสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (Macao Government Tourism Office: MGTO) เปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ “เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” (Greater Bay Area: GBA) ใหม่ล่าสุด พร้อมจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่โปรโมต GBA ในต่างประเทศครั้งแรกหลังโควิดในธีม "Greater Bay Area - Connecting Great Experiences" ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ นำเสนอสถานที่เที่ยวใหม่ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ พร้อมเผยโฉมเว็บไซต์การท่องเที่ยว GBA แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมท่องเที่ยว และชุดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดประสบการณ์อันแสนวิเศษใน GBA ให้กับผู้มาเยือน โดยมีนายเคลวิน เยิง (Mr Kevin Yeung) เลขาธิการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่ได้มาพบตัวแทนผู้บริหาร Greater Bay Area ระหว่างการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทย เพื่อแสดงการสนับสนุนของรัฐบาลฮ่องกงต่อการท่องเที่ยวแบบหลายจุดหมายปลายทางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การท่องเที่ยวฮ่องกงยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานท่องเที่ยวของเมืองต่างๆ ใน GBA มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผ่านทาง “องค์กรการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวแห่งกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า (Tourism Marketing Organization of Guangdong, Hong Kong and Macao)” และเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัว จึงได้มีการเปิดตัวแบรนด์การท่องเที่ยว GBA ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยการท่องเที่ยวฮ่องกงร่วมกับมณฑลกวางตุ้งและมาเก๊า เปิดตัวอีเวนต์ “Greater Bay Area - Connecting Great Experiences” ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีตัวแทนกว่า 30 ราย ได้ร่วมกันเล่าถึงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวล่าสุดใน GBA ให้แก่คู่ค้า และพันธมิตรชาวไทยในวงการสื่อและ KOL กว่า 100 รายได้รับฟังกันภายในงาน ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คู่ค้าในการจัดทริปการเดินทาง และส่งต่อเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นผ่านช่องทางสื่อในมือเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วไป

ยิ่งไปกว่านั้น สองพิธีกร ณ-ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์ และ เพชร-ตะวัน ธราดลรัตนากร ยังได้รับเชิญให้ไปเที่ยวที่ฮ่องกง มาเก๊า กว่างโจว และเซินเจิ้น เพื่อถ่ายทำรายการท่องเที่ยว The First Ultimate เที่ยวสุดโลก โดยพวกเขาได้สัมผัสและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นในแต่ละเมือง ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ของประเทศไทย และทางช่อง YouTube และแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป พิธีกรทั้งสองยังได้แง้มถึงประสบการณ์การไปเที่ยวที่ผ่านมา และเล่าบางช่วงตอนของรายการให้ฟังกันในงานด้วย

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การท่องเที่ยวฮ่องกงยังร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติประจำประเทศจีน กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้ง และสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า เชิญคู่ค้าจากอเมริกาเหนือมาร่วมทริป 9 วัน 8 คืน ทำความรู้จักคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยวในฮ่องกง มาเก๊า กว่างโจว และเจียงเหมิน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประสบการณ์ตรงเช่นนี้เองที่ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงหวังจะให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเหล่าคู่ค้าในการกลับไปวางแผนเที่ยวใน GBA ให้กับลูกค้าของพวกเขาต่อไป

การท่องเที่ยวฮ่องกงจะยังคงใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมากมาย ผนึกรวมทรัพยากรที่มีอยู่นับไม่ถ้วนตามเมืองต่างๆ ใน GBA เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวแบบหลากหลายจุดหมายที่อัดแน่นด้วยความสนุกไม่รู้จบ ซึ่งจะมาช่วยเพิ่มจุดขายที่โดดเด่นไม่แพ้ใครให้กับ GBA