ผิดไหม? ถ้าชาวยูเครนจะเฮฮาปาร์ตี้ ในระหว่างที่มีสงคราม

ภาพคนหนุ่มสาวสวมกางเกงว่ายน้ำและชุดบิกินี บนเก้าอี้พับรอบๆ สระน้ำ ดูเป็นเรื่องปกติสำหรับบีชคลับในช่วงฤดูร้อน ในเมืองหลวงเคียฟเมื่อ 19 เดือนที่แล้ว ก่อนที่รัสเซียจะยกทัพเข้ายูเครน หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทั้งเมืองจะมีแต่เสียงไซเรนให้ได้ยินแทนเสียงดนตรี

แต่ดูเหมือนว่าหนุ่มสาวชาวยูเครน จะไม่ยอมปล่อยให้ความปกติสุขของพวกเขาถูกพรากไป เห็นได้จากคลิปที่ว่อนอยู่บนแพลตฟอร์ม TikTok คลิปวิดีโอนี้มีชื่อว่า ‘Beach Club in Kyiv during the war’ – บีชคลับในเคียฟระหว่างสงคราม มีผู้ชมมากกว่า 4 ล้านครั้งภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน ในคลิปเป็นภาพคนหนุ่มสาวกำลังนอนอาบแดดที่ริมสระน้ำ บ้างลงว่ายน้ำในสระ บ้างนั่งดื่มมาร์การิตาที่เคาน์เตอร์บาร์

‘Fifty Beach Club’ ที่เห็นในคลิปตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางแม่น้ำดนิโปรที่ไหลผ่านเคียฟ “ชายหาดของฟิฟตีบีชเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบสำหรับวันหยุดฤดูร้อน” เป็นคำบรรยายของคลับในเว็บไซต์ “ให้คุณได้เต้นรำสุดเหวี่ยงกับสุดยอดดีเจ ลงเล่นน้ำในสระกลางแจ้ง หรือนอนอาบแดด”

เห็นได้ชัดว่า เคียฟไม่ได้ขาดชีวิตชีวาไปเสียทั้งหมด ตราบใดที่เมืองหลวงยังปลอดภัยจากการโจมตีของรัสเซีย ชาวเมืองบางคนก็ยังปรารถนาที่จะหาความสุขให้กับตนเอง อย่างน้อยก็เพื่อเบี่ยงเบนจากสงครามหรือปลดปล่อยอารมณ์ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม “คนที่นี่ต้องปิดสวิตช์บ้าง แต่บางครั้งพวกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะเต้นรำหรือร้องเพลงเหมือนกัน” บาร์เทนเดอร์ของเทคโนคลับแห่งหนึ่งบอกกับสื่อตะวันตก “มันเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนทางศีลธรรมมั้ง เพราะในขณะที่เฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ ยังมีเพื่อนร่วมชาติในบัคมุตหรือที่ไหนกำลังเสียชีวิตหรือเปล่า”

คลับเทคโนของเคียฟเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และในเมืองหลวงแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ‘∄’ (for some = สัญลักษณ์ที่ใช้ในแคลคูลัสภาคแสดงหมายความว่า “ไม่มีอยู่จริง”) คลับลับสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งหุ้นส่วนบางคนของร้านลี้ภัยไปเบอร์ลินแล้ว อย่างไรก็ตาม ชาวเคียฟไม่สามารถเที่ยวสนุกสนานได้เหมือนก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2022 อีกแล้ว คลับบางแห่งต้องหลบไปอยู่ชั้นใต้ดิน เวลาที่มีการโจมตีทางอากาศ บรรดาคลับเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นหลุมหลบภัยด้วย เมื่อถึงจุดนั้นปาร์ตี้ก็เป็นอันเลิกรา

นอกจากนี้ ยังมีเคอร์ฟิวในเมืองหลวงด้วย ก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีห้า เวลานี้เริ่มเคอร์ฟิวตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป นั่นหมายถึงนักเที่ยวสามารถปาร์ตี้ได้นานขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง แต่ช่วงเวลาเปิด-ปิดก็เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน คลับบาร์ส่วนใหญ่จะเปิดตอนเที่ยงวันและปิดเวลาสี่ทุ่ม

นานๆ ครั้งที่คลับ ‘∄’ จะมี Community Event ซึ่งเป็นอีเวนต์พิเศษเฉพาะกลุ่ม มีกฎห้ามการกีดกันทางเพศ การเหยียดเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังห้ามถ่ายรูปด้วย เหตุผลน่าจะเป็นเพราะยูเครนกำลังมีสงคราม เคียฟจะมีปาร์ตี้เฉลิมฉลองคงเป็นเรื่องที่ดูไม่งาม