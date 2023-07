เปิดตัว 5 คอลเล็คชั่นนาฬิกา Beverly Hills Polo Club ครั้งแรกในไทย

The Polo's Signature คือการนำคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของแบรนด์มาถ่ายทอดผ่านนาฬิกาหลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน จุดเด่นของคอลเล็คชั่นนี้เกิดจากแนวคิดที่มองนาฬิกาเป็นเครื่องประดับที่สามารถบ่งบอกตัวตนและ Matching ให้เข้ากับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ ตามเทรนด์ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบใส่นาฬิกา Beverly Hills Polo Club ได้ในทุกวัน

The Elegant Gentleman's นาฬิกาที่เป็นดั่งเครื่องประดับสุดพิเศษสำหรับสุภาพบุรุษทุกท่าน การผลิตเรือนเวลาได้ผสมผสานไว้ทั้งความมีคุณภาพสูง ความสง่างามและสมรรถนะชั้นยอด เพื่อบุรุษทุกท่านที่มีความหลงใหลในการแต่งกายที่โดดเด่น มีสไตล์ น่าค้นหา ท่ามกลางรูปแบบหลากหลายที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างความคลาสสิกและความร่วมสมัย

Gorgeous Ladies เรือนเวลาสุดคลาสสิกจากตระกูล Ladies ที่กลับมาเขย่าหัวใจของคุณอีกครั้ง คอลเล็คชั่นนี้เปี่ยมไปด้วยความเรียบง่าย คลาสสิค แต่ทว่ายังคงแอบแฝงไปด้วยความน่ารัก สดใส และเป็นกันเอง เพื่อความก้าวทันเทรนด์ของยุคสมัยในแบบฉบับของสาว BHPC ที่มีเสน่ห์และเข้าถึงง่ายประดุจดังดอกไม้ในสวนยามเช้าแสนโรแมนติก และมนตร์สะกดแห่งดวงจัทนทร์ในค่ำคืนอันแสนมืดมิด

The Dazzling Diamond สำหรับซีซั่นนี้ทางแบรนด์จะแสดงให้เห็นถึงความหรูหราและหัตถศิลป์ของคอลเล็คชั่นที่มีเสน่ห์ผ่านการนำเสนอด้วย Genuine Diamond ที่ให้ความหรูหรา สง่างามไร้กาลเวลาพร้อมดึงดูดสายตาทุกคู่อยู่เสมอ ด้วยความไอคอนิคที่ยังมีเรื่องราวให้บอกเล่าไม่รู้จบแม้กาลเวลาจะผ่านไป แต่ความสง่างามไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ILYSB (I love you so bad) มอบของขวัญสุดล้ำค่าที่เราตั้งใจคัดสรรให้กับคู่รักทุกคู่ ให้คุณได้ร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาสุดพิเศษจากคอลเล็คชั่น ILYSB (I love you so bad) ที่ผ่านการคัดสรรชิ้นงานที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานกัน ได้อย่างลงตัวทำให้คอลเล็คชั่นนี้กลายเป็นนาฬิกาที่เหมาะสำหรับทั้งผู้ชาย และผู้หญิงในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง หากคุณกำลังต้องการเลือกซื้อของขวัญแทนใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพเพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ต้องห้ามพลาดคอลเล็คชั่นนี้เลย

พบกับนาฬิกา Beverly Hills Polo Club ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน Timedeco ทุกสาขา และแผนกนาฬิกาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

