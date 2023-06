นักวิ่งเตรียมพร้อมกับงาน Samui Neon Run 2023

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และชยพล อินทรสุภา เปิดงาน Samui Neon Run 2023 วิ่งสะท้อนแสงนีออน ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจกว่า 600 ชีวิต โดยมี สรัล ตันติจำนรรจ์, เก่ง ชัยวารินทร์, ถนอมศรี รัตนรักษ์, รัชชพร พูลสวัสดิ์ และจักรวรรดิ วายุกุล ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล สมุย





สเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟู้ด บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จัดงาน Grand Cru Classé 2023 แสดงไวน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจัดขึ้นโดย ท็อปส์ ไวน์ เซลลาร์ โดยมี สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บจก.กลุ่มเซ็นทรัล และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นำโดย เอสเทลล์ เดวิด ผอ.ประจำประเทศไทย อาเซียน และทวีปออสเตรเลีย สนง.ธุรกิจประเทศฝรั่งเศส ร่วมงาน ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์



ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม., กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอสเซทไวส์ และตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดนิทรรศการ “Happiness is Here and Now” Photo Exhibition by AssetWise การจัดแสดงผลงานจากโครงการประกวดภาพถ่าย “ASSETWISE PHOTO CONTEST 2022” โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน