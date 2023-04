อัยยวัฒน์-อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา นำทีมคิง เพาเวอร์ ชนะเลิศขี่ม้าโปโล

สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย (Thailand Polo Association) จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการ “The Ambassador Cup 2023” (ดิ แอมบาสเดอร์ คัพ 2023) ในคอนเซ็ปต์ “Summer on the Field” ต้อนรับซัมเมอร์ณ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

นับเป็นการรวมตัวแห่งมิตรภาพครั้งสำคัญ ที่มีนักกีฬาขี่ม้าโปโลมืออาชีพจากนานาประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน โดย นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาขี่ม้าโปโล และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาขี่ม้าโปโลของไทย ให้มีโอกาสแข่งขันในรายการระดับสากล โดยมี ตัวแทนจากประเทศไทย บรูไน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนติน่า เข้าร่วมการแข่งขัน 7 ทีม ได้แก่ ทีมคิง เพาเวอร์, ทีมอาห์มิบาห์ บรูไน, ทีมอาห์มิบาห์ บรูไน 2, ทีมลอรีอัล ปารีส, ทีมอัลฟ่า ซีเคียวริตี้, ทีมเต่าบิน และทีมเอสพีพี พัทยา ส่วนนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย ได้แก่ อัยยวัฒน์-อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, พลอย ปิ่นแสง พร้อมด้วยสองพี่น้องนักกีฬาขี่ม้าดาวรุ่งชาวไทย ชนม์นฤทธ์-ศศิร์รัช โตมงคล เข้าร่วมการแข่งขัน”

สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีม คิง เพาเวอร์ พบกับ ทีม เต่าบิน โดยในช่วงพักครึ่งการแข่งขัน ผู้ร่วมงานต่างมาร่วมประเพณี “สตอมปิ้ง เดอะ ดิวอทส์” (Stomping the Divots) การย่ำสนามเพื่อกลบดินและหญ้าให้เรียบ และเป็นโอกาสให้ได้พบปะพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กัน ก่อนดำเนินการแข่งขันช่วงครึ่งหลังต่อไป ด้วยความตื่นเต้น เร้าใจ และในที่สุด ทีมคิง เพาเวอร์ ก็ชนะไปด้วยคะแนน 3 ต่อ 2.5 คะแนน จากนั้น เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ก็เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ

นอกจากนี้ ยังมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัล BEST PONY AWARD BY SCB ให้แก่ Muneca และยังมี โรจน์ เมืองครุธ ผอ.สายนวัตกรรมทางธุรกิจ บจก.บุญรอดเทรดดิ้ง มอบรางวัล MVP AWARD BY SINGHA ให้กับ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา จากทีม คิง เพาเวอร์

ปิดท้ายค่ำคืนด้วยโชว์ชุดพิเศษ Garrocha Show ศิลปะการบังคับม้าของสเปน ผสานความเป็นหนึ่งเดียวของ “ผู้ขี่” ด้วยจังหวะที่มีชีวิตชีวาของดนตรี ผสานการเต้นรำ และการเคลื่อนไหวที่สง่างามของ “ม้า” นำแสดงโดย Maile Lavilla และ Shayan Richet