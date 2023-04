เปิดประสบการณ์การดื่มระดับตำนานตามแบบฉบับเอธิโอเปียชั้นสูงขนานแท้

ภายในงานพร้อมนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านออกสำรวจกระบวนการจากเมล็ดสู่แก้วกาแฟ และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างโลกแห่งการชงกาแฟและวิสกี้ ดื่มด่ำไปกับไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ด้วยการเสิร์ฟป๊อปคอร์นคู่ไปกับกาแฟ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การดื่มตามแบบฉบับของชาวเอธิโอเปียชั้นสูงอย่างแท้จริง

สตีเว่น เบรมเมอร์ (Steven Bremner) ผู้ผลิตวิสกี้ของ The Macallan ได้รังสรรค์วิสกี้ที่มีรสชาติเข้มข้นด้วยการคัดเลือกถังไม้โอ๊กอเมริกาและยุโรปในการบ่มให้ได้ผลลัพธ์เป็นกลิ่นที่โดดเด่น เพื่อจับคู่กับกาแฟได้อย่างลงตัว เขานำตัวเองเข้าไปดื่มด่ำกับศิลปะของกาแฟผ่านการเป็นผู้จัดมาสเตอร์คลาส ร่วมกับ 5 ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่าง คีนีน อเซฟา ดูคาโม (Kenean Asefa Dukamo) ผู้ปลูกกาแฟชาวเอธิโอเปีย ซึ่งครอบครัวของเขาได้ทำงานอยู่กับสายพันธุ์อาราบิก้าที่ปรากฏอยู่ในวิสกี้ ลิซ่า ลอว์สัน (Lisa Lawson) นักคั่วกาแฟชาวสก็อต ผู้บุกเบิกกาแฟชนิดพิเศษในสกอตแลนด์ เธอคือผู้ที่เป็นที่รู้จักจากเทคนิคการคั่วเฉพาะตัว และบาริสต้าชาวอเมริกันมือรางวัลอย่าง แอนเดรีย อัลเลน (Andrea Allen) ซึ่งมีชื่อเสียงจากการสั่งสมประสบการณ์การดื่มกาแฟอันน่าทึ่ง ดาน ทาแมง (Dhan Tamang) ศิลปินด้านกาแฟจากสหราชอาณาจักรที่ได้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกี่ยวกับกาแฟหลากหลายรูปแบบ โดยเขาได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับศิลปะการเสิร์ฟกาแฟ เปิดโลกการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ตลอดจน ศาสตราจารย์ โจนาธาน มอรร์ริส (Jonathan Morris) นักประวัติศาสตร์กาแฟที่ได้มาร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับที่มาของกาแฟ ต้นทางของสิ่งที่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญจนถึงในปัจจุบันนี้

เช่นเดียวกับ The Macallan The Harmony Collection เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อแรงบันดาลใจด้านกาแฟของพวกเขา สูตรใหม่นี้จะถูกนำเสนอในกล่องบรรจุที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างสวยงาม มีการนำเปลือกเมล็ดกาแฟส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตกาแฟ ซึ่งเคยเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ โดยได้ทำงานร่วมกับ มิเคลเล โปซอกโก (Michele Posocco) ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดาษจากโรงงานกระดาษอิตาลีแบรนด์ Favini เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการคิดค้น การเลือกสีแพนโทนแดงเข้มบนบรรจุภัณฑ์ Inspired by Intense Arabica นั้นก็เป็นการสะท้อนถึงสีของผลกาแฟอีกด้วย

ดื่มด่ำรสชาติ The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica ได้ที่ Rosewood Bangkok Hotel, Four Seasons Hotel, Waldorf Astoria, Opium Bar และRico’s and Rica on Sukhumvit 26 หรือสัมผัสประสบการณ์ The Harmony Collection ได้เองที่บ้านจากจุดจำหน่ายที่ Bottle shop ที่ Warp Central World, Warp Eight Thonglor and Godfather Central Embassay และช่องทางออนไลน์ ที่ Liq9