เดอะมอลล์ จัดงาน “THE MALL LOVE FEST เติมความหวาน บริหารความเลิฟ”

เดอะมอลล์ ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน “THE MALL LOVE FEST เติมความหวาน บริหารความเลิฟ” พร้อมกิจกรรมสุดฟิน LOVE FEST MUSIC WEEK เทศกาลเพลงรักโรแมนติกและ LOVE CHECK-UP เช็คอัพตรวจสุขภาพหัวใจฟรี กับโปรโมชั่นพิเศษ วันนี้–2 มี.ค. 2566 ที่ เดอะมอลล์ และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา



***

EMDINING x Newyear Love @ First Bite ชวนคนพิเศษร่วมรับประทานเมนูแห่งความรัก จากร้านอาหารชั้นนำในเอ็มไดนิ่ง ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ พร้อมโปรโมชั่นมากมาย พิเศษ! เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,500 บาท รับเสื้อยืด EMDINING Love @ First Bite By Newyear วันนี้–28 ก.พ. 66 ที่ ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์



***

คริสปี้ ครีม สร้างสีสัน “วาเลนไทน์ โดนัท” กับโดนัทรูปหัวใจ เริ่มที่ I Pick You โดนัทดาร์กช็อกโกแลตไส้คัสตาร์ด ตกแต่งด้วยกุหลาบแดง, Pink Double Heart โดนัทสีชมพูไส้สตรอเบอร์รี, Chocolate Chip Caramel Kreme โดนัทเคลือบช็อกโกแลต คาราเมล โรยช็อกโกแลต ชิพ และแคนดี้หลากสี สอดไส้วิปปิ้งครีม, Strawberry Dream สตรอเบอร์รีครีมเคลือบเรดช็อกโกแลต ท็อปแคนดี้สีสดใส และ “ออริจินัล เกลซ ฮาร์ท” โดนัทเนื้อนุ่ม วันนี้–28 ก.พ. 66 ณ ร้านคริสปี้ ครีม