สยามพิวรรธน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน APEC 2022 มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งชาติ

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของการจัด

(APEC 2022) ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้สนับสนุนภาครัฐ ทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศ ต่อยอดไปสู่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก สยามพิวรรธน์ได้นำเสนอศักยภาพขององค์กรไทยด้านความยั่งยืน ใน APEC Showcase Green Press Center ด้วยแนวคิด “Universe of Value” การแบ่งปันประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย (Share Value) ผนึกกำลังกับพันธมิตร (Co-Creation) เพื่อสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform เกิดเป็นระบบนิเวศแห่งความสำเร็จร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม (Collaboration To Win) และสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process) เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

โดย สยามพิวรรธน์ ได้ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ผ่านการออกบูธที่จะจัดแสดง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2565 ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้สัมผัส สร้างสรรค์อย่างโดดเด่นด้วยดีไซน์งานสานสีทองแห่งความรุ่งเรือง คล้ายกับ “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์ของงานเอเปค พร้อมจอดิจิทัลขนาดใหญ่ ถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จตลอด 63 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้พัฒนาสถานที่ๆเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ยังคงยืนหนึ่งในความเป็น Global Top of Mind ทั้งในใจผู้คน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม APEC 2022 คือ“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance”

ภายในบูธของสยามพิวรรธน์ ยังมีมุมสาธิตงานหัตถศิลป์จากไอคอนคราฟต์ และสุขสยาม สร้างสรรค์งานดีไซน์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ มีกิจกรรมหลากหลายไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ไอคอนสยาม ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน Welcome Reception งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม APEC CEO Summit Thailand 2022 ซึ่งกลุ่มสยามพิวรรธน์ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว โดยมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้แก่ผู้เข้างานทุกคน เนรมิตบริเวณ River Park ให้เป็นลานเมืองโดยมีเหล่านักแสดงนาฏศิลป์ให้การต้อนรับ พร้อมรับชมหุ่นละครเล็ก มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันนับว่าเป็นหนึ่งในสยาม ซึ่งจะพาตัวละครเอกจากวรรณกรรมไทยมาต้อนรับทุกท่านอย่างใกล้ชิด ให้ได้สัมผัสความงดงาม และสร้างความสนุกสนานประทับใจอย่างไม่รู้ลืม และจัดเต็มด้วยอาหารไทย 4 ภาค เป็นอีกหนึ่งพลัง Soft Power ที่จะได้โชว์เมนูเด็ดที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรสชาติอร่อยแบบต้นตำรับ พร้อมชมการสาธิตหัตถศิลป์ไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สยามพารากอน ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน Gala Dinner งานเลี้ยงขอบคุณผู้เข้าประชุม APEC CEO Summit Thailand 2022 ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน งานค่ำคืนพิเศษจัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ที่ได้รับการออกแบบเป็นสถานที่จัดเลี้ยงได้อย่างงดงาม ภายใต้ธีม “Connect the World” ตั้งแต่บริเวณทางเข้าฮอลล์ ผู้มีเกียรติจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นไทย โดยมีนักแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมชื่นชมกิจกรรมสาธิตต่างๆ ที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่า อาทิ การแกะสลักผลไม้ ร้อยมาลัย ทำหัวโขน บุหงารำไป และลิ้มรสชาติอาหารไทยโบราณหารับประทานยาก เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานผู้มีเกียรติยังอิ่มอร่อยกับอาหารชั้นเลิศจากโรงแรมหรู พร้อมกับชมการแสดงสุดอลังการ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานมิรู้ลืม

นับเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ที่ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้ร่วมสนับสนุน และนำอัตลักษณ์ทุกมิติของความเป็นไทยสู่เวทีโลก สร้างความประทับใจและปักหมุดหมายให้ประเทศไทย เป็น Global Destination และเป็นสถานที่หนึ่งในดวงใจที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบและหาโอกาสที่จะมาเยือน