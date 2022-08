ALLY ชวนปักหมุดให้ใจฟูในงาน ALLY & FRIENDS Unconditional Love

เป็นที่ทราบกันดีว่าเดือนสิงหาคม มีวันสำคัญในวันที่ 12 สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ลูกๆ จะแสดงความรักต่อคุณแม่ แต่การบอกรักไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันสำคัญเท่านั้น สามารถแสดงความรักให้กันได้ทุกวัน เช่นเดียวกับการแสดงความรักต่อทุกคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นคนรัก คนในครอบครัว เพื่อน คนรอบตัวที่พบเจอ หรือเพศใดก็ตาม ต้องตระหนักเสมอว่าวันและเวลาทุกวินาทีมีค่า หากรู้สึกดีมีความรักให้ใครก็ควรแสดงออกบอกรักให้สัมผัสถึงความรู้สึกนั้นให้ใจฟูกันทั้งสองฝ่ายอย่างไม่เสียดายโอกาส รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ หรือแม้แต่สิ่งของ ต่างก็มีความรู้สึกแม้จะสื่อสารด้วยคำพูดต่อกันไม่ได้ แต่การกระทำสัมผัสได้เสมอ โดยศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) เห็นถึงความสำคัญในโมเมนต์ที่มีค่านี้ จึงเนรมิตงาน

พื้นที่ที่แสดงความรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ให้ใจสัมผัสมวลพลังความรักอย่างเต็มอิ่ม

โดย กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เผยว่า “เดือนสิงหาคมซึ่งมีวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ จะได้เห็นถึงการแสดงความรักของเหล่าลูกๆ ที่มีต่อคนสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขที่เกินบรรยาย ซึ่งอยากให้บรรยากาศดีๆ นี้ส่งถึงทุกคน โดยความรักนั้นมีหลายรูปแบบที่แสดงออกต่อกันได้ บอกรักกันได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในวันพิเศษ ถือเป็นโมเมนต์ที่ดีและอยากให้ทุกคนแสดงความรักต่อกัน เช่นเดียวกับศูนย์การค้าในเครือ ALLY ที่ขอมอบความรักถึงลูกค้าคนพิเศษทุกคนผ่านกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นให้ได้เก็บโมเมนต์สำคัญและมีความสุขไปพร้อมกัน เมื่อได้มาร่วมกิจกรรม ALLY & FRIENDS Unconditional Love รับรองว่าจะเต็มไปด้วยความรัก ความประทับใจที่ทางศูนย์การค้าในเครือ ALLY มอบให้ ”ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข" พร้อมจัดให้แบบเต็มที่ ณ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ด้วยการตกแต่งบรรยากาศให้เป็น Garden of Love อุโมงค์กล้วยไม้ 888 ต้น ความยาวกว่า 36 เมตร, สร้างสรรค์และรักษ์โลกกับ Eco love by SCG ที่จะได้พบกับนวัตกรรมและงานดีไซน์เพื่อโลก, Power of love รวมร้าน Eco friendly ใช้ภาชนะลดโลกร้อน เปิดพื้นที่ Co-eating space สร้างความสุข ทานที่ไหนก็ได้มากกว่า 100 จุด, มุมผ่อนคลายฟังเพลงเพลินกับ Love song ดนตรีในสวนบรรยากาศ Chilling in the garden ขับกล่อมโดย สุเมธ & เดอะปั๋ง และ The Band, พื้นที่เพื่อสายสุขภาพกับกิจกรรม Talk to beloved trends: Anti-Aging food ชวนชิมอาหารสุขภาพและชะลอวัย โดย Healthy Guru พร้อมรักสุขภาพให้สุดถูกจุดคนชอบออกกำลังกายอย่างกิจกรรม Loving wellness: Yoga โดยครูนินโยคะสตอรี่, Zumba by Fitness First ครบจบทุกสิ่งที่ต้องการ

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าในเครือ ALLY อีก 10 ช้อปปิ้งมอลล์ ไม่ว่าจะเป็น คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี), เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์, เพลินนารี่, เดอะซีน, อมอรินี่, แอมพาร์ค, สัมมากร เพลส (รังสิต, รามคำแหง, ราชพฤกษ์) ยังมีพื้นที่บันทึกความสุขผ่านกิจกรรม Snap Happiness ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกับคุณแม่หรือจะถ่ายกับสิ่งที่คุณรักได้ในแบบที่ชอบ รวมทั้งสามารถแชะรูปกับซุ้มดอกกล้วยไม้ สร้างโมเมนต์ดีๆในชีวิตได้อีกด้วย

ฟินกับกิจกรรมสุดเก๋ ที่ศูนย์การค้าในเครือ ALLY จัดหนักเพื่อคนที่รักอย่างเต็มอิ่มแล้ว ยังเอาใจขาช้อปจัดโปรโมชั่น Special Gift เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท ลุ้นรับกระเป๋า ECO BAG จาก SCG (เฉพาะที่ CDC และเดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา) สำหรับศูนย์การค้าอื่นๆในเครืออัลไล เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท รับ Voucher มูลค่า 100 บาท ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 เท่านั้น งานนี้ทุกศูนย์การค้าในเครืออัลไล พร้อมเปิดพื้นที่ต้อนรับลูกค้าที่รักทุกคนได้เก็บความทรงจำดีๆใน งาน ALLY & FRIENDS Unconditional Love