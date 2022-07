บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี มอบประกันอุบัติเหตุ ให้คนไทยทั้งประเทศ ชวนเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเพื่อรับประกันฟรีและเบิกค่ารักษาฟรี

นางสาวนันทพร ตั้งเจริญศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้า ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการทำประกันของคนไทยพบว่า คนไทยจำนวนมากอยากมีประกันคุ้มครอง แต่ไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันแบบสูญเปล่า รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่อยากมีประกันแต่ไม่มีกำลังมากพอที่จะรับภาระการจ่ายเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง ธนาคารจึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัญชี ttb all free ที่ให้ประกันอุบัติเหตุฟรีกับลูกค้า เชิญชวนคนไทยให้หันมาเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมจากการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ย มาเป็นการฝากเพื่อรับความคุ้มครองฟรี ๆ ซึ่งมีความคุ้มค่ามากกว่า ด้วยบัญชี ttb all free การมีความคุ้มครองจะช่วยให้อุ่นใจและถือเป็นรากฐานที่ช่วยให้ชีวิตการเงินดีขึ้นได้ เพราะหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ก็สามารถใช้เบิกค่ารักษาได้ โดยไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บหรือครอบครัว ได้รับสิทธิประโยชน์ง่าย ๆ แค่ฝากเงินก็ได้รับประกันอุบัติเหตุฟรี สามารถเบิกค่ารักษาได้สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และยังเป็นหลักประกันให้ครอบครัวได้อุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตด้วยวงเงิน 20 เท่าของเงินฝาก หรือสูงสุด 3 ล้านบาท เพียงคงเงินฝากไว้ในบัญชี 5,000 บาท ตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน ก็สามารถรับความคุ้มครองนี้ในเดือนถัดไปได้โดยอัตโนมัติ

สำหรับการเข้ารักษา สามารถรับการรักษาในสถานพยาบาลชั้นนำที่เป็นคู่สัญญากับธนชาตประกันภัย ที่มีอยู่มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ โดยแสดงบัตร all free E-Care Card ที่สถานพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาก่อน หรือ หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา สามารถนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินมายื่นเคลม ผ่านทางเว็บไซต์ภายหลังได้ด้วยขั้นตอนที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก

บัญชี ttb all free นอกจากจะทำให้เจ้าของบัญชีมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้น จากการฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมใด ๆ แล้ว ยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุฟรี โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีลูกค้าถือบัญชี ttb all free ทั่วประเทศ จำนวน 4.5 ล้านราย มีลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุไปแล้วจำนวน 1.9 ล้านราย ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้าว่า ภายในสิ้นปี 2565 นี้ จะมีจำนวนผู้เปิดบัญชี ttb all free เพิ่มขึ้น 20%

“การมีความคุ้มครองที่เพียงพอ เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตการเงินที่ดี เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุไม่คาดฝัน ทั้งค่ารักษาพยาบาลหรือค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ แต่ก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่อยากมีประกันแต่ไม่อยากจ่ายค่าเบี้ยประกันแบบสูญเปล่า ซึ่งการฝากเงินคงไว้ในบัญชี ttb all free เพียง 5,000 บาท เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้ฟรี จะเป็นการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มค่า และสามารถช่วยให้ชีวิตทางการเงินลูกค้าดีขึ้นได้อย่างแท้จริง” นางสาวนันทพรกล่าวสรุป

สนใจสามารถรับความคุ้มครองฟรีได้ง่าย ๆ โดยลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสมัคร หรือมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับทางธนาคารมาก่อน สามารถเปิดบัญชี ttb all free ออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป ttb touch https://www.ttbbank.com/fb-af/applyntp และสามารถยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา