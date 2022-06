พักกายพักใจแบบครบวงจรคลายเครียด ที่ “อวานี เขาหลัก รีสอร์ท”

อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท (Avani+ Khao Lak Resort) เป็นตัวเลือกหนึ่งที่อยากจะให้ได้ลองไปเช็กอินกันดูสักครั้ง กับรีสอร์ทริมหาดบางสักแห่งใหม่ล่าสุดในเครืออวานี ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ริมถนนเพชรเกษม ทางตอนเหนือของเขาหลัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จะไปแบบคู่รัก กลุ่มเพื่อน หรือแบบครอบครัว ก็จะรองรับความต้องการได้อย่างครบครัน การเดินทางก็แสนสะดวกจากสนามบินภูเก็ตประมาณ 90 นาทีทางรถยนต์ก็ถึงแล้ว

นับเป็นสวรรค์ของผู้รักธรรมชาติที่แท้ทรู โดยภายในบริเวณรีสอร์ท จะเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์ อย่าง มะพร้าว ประดู่ป่า สน ปอทะเล ปาล์ม ยอป่า และนนทรี ถึง 788 ต้น ตามจุดมุ่งหมายของที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม และสงวนพื้นที่ธรรมชาติเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดของที่นี่ ซึ่งมีพื้นที่ธรรมชาติกว่า 60 ไร่

สายกินก็จะฟินสุดๆ ไปกับห้องอาหารทั้ง all day dining บาร์ริมสระ Juice Bar ห้องอาหารและบาร์ริมทะเล โดย ห้องอาหารเอเลเมนท์ส บริการอาหารนานาชาติ มื้อเช้า 06.30–10.30 น. เดอะ บีช เฮาส์ ห้องอาหารนานาชาติในบรรยากาศริมทะเล พร้อมเมนูเลิศรส วัตถุดิบสดใหม่จากทะเล ให้บริการ 11.00–22.30 น. ส่วน สแปลช ให้บริการเมนูอาหารว่างริมสระ ตั้งแต่พิซซ่าไปจนถึงไอศกรีมโฮมเมดสไตล์อิตาลี เวลา 09.00–18.00 น.

นอกจากนี้ ยังมี เดอะ แพนทรี บริการเมนูที่สะดวกในการพกพา ทั้ง สลัดเพื่อสุขภาพ แซนด์วิช น้ำผลไม้สกัดเย็น และขนมอบสดใหม่จากเตาเริ่มเวลา 07.00-17.00 น. ส่วนใครที่อยากพักผ่อนแบบชิลๆ ในห้อง ก็ยังมีบริการ In Room Dining เสิร์ฟแบบ all day dining รับประทานอาหารอย่างเป็นส่วนตัวในห้องพักอีกด้วย

สำหรับสายรักสุขภาพก็หายห่วง เลือกออกกำลังกายได้ทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ นอกจากบางห้องจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้ว ยังมีสระว่ายน้ำส่วนรวมสำหรับผู้ใหญ่และเด็กถึง 4 สระ พร้อมทั้ง อวานี ฟิต (AvaniFit) สถานที่ออกกำลังกายแบบครบวงจรอันทันสมัย ให้บริการ 24 ชม. พร้อมกิจกรรมต่างๆ อย่าง มวยไทย โยคะบนผืนผ้า หน้าผาจำลอง สนามเทนนิส เรือคายัค เซิร์ฟสเก็ต อีกทั้ง Skate Park ขนาดย่อม หรือจะออกไปเล่นกระดานโต้คลื่น ณ หาดยอดนิยมใกล้เคียงก็ได้

ด้านหนูๆ ก็ไม่มีเหงา อวานี คิดส์ (AvaniKids) หนึ่งในคลับสำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุดในเขาหลัก บนอาคาร 2 ชั้น สำหรับเด็ก 3 ช่วงวัย ได้เพลิดเพลินไปกับ บริการบอร์ดเกมและเกมเพลย์สเตชั่น กิจกรรมวาดภาพ ตกแต่งระบายสีพัดกระดาษ กระเป๋า หรือทำผ้าบาติกสำหรับเเด็ก ส่วนโซนกลางแจ้ง ก็จะมีมุมสวนน้ำ กิจกรรมริมชายหาด และลานสเก็ตบอร์ด ให้ได้เล่นอย่างสนุกสนาน

ทำกิจกรรมหลายอย่างหากเมื่อยล้า อวานี สปา (AvaniSpa) ก็มีห้องทรีตเมนต์ 6 ห้องสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกับวิวสวนสวยร่มรื่น และดูแลเรื่องโภชนาการอีกด้วย

ในส่วนของห้องพักก็มีหลายขนาดหลายสไตล์รวม 327 ห้อง เป็น Deluxe Room 196 ห้อง Deluxe Corner Room 24 ห้อง Deluxe Pool Access Room 26 ห้อง Deluxe Suite 2 ห้อง Deluxe Pool Suite 2 ห้อง Two Bedroom Suite 4 ห้อง Two Bedroom Family Suite 29 ห้อง Two Bedroom Deluxe Suite 7 ห้อง Three Bedroom Suite 1 ห้อง Two Bedroom Family Pool Suite 29 ห้อง และ Two Bedroom Deluxe Pool Suite 7 ห้อง

นอกจากห้องพัก ห้องอาหาร และกิจกรรมเพื่อวันพักผ่อน สำหรับผู้บริหารที่ต้องการนำครอบครัวมาพักผ่อน พร้อมๆ กับทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ ไปด้วย ก็มีห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยง 5 ห้อง โดยห้องอวานี บอลรูม (Avani Ballroom) มีขนาด 500 ตร.ม. รองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 600 ท่าน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ งานนี้ได้พักผ่อนแบบสบายใจไร้กังวลอย่างแน่นอน