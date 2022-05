สาวสังคมตัวท็อปพาเหรดสละโสด สวย หล่อ รวย มาครบ!

เริ่มที่ “พะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย” ลูกสาวสุดรักของ คุณแม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย ที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่ม “เต้-สุรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์” ทายาทธุรกิจขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมรถยนต์ ไปเมื่อปลายปี 2564 ซึ่งพิธีถูกจัดขึ้นอย่างเล็กๆ และเป็นกันเอง มีแขกที่เป็นญาติสนิทและเพื่อนสนิทของทั้งสองเท่านั้น คู่นี้คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน และตกลงตัดสินใจคบหากันตอนปี 3 จนกระทั่งแต่งงานกัน

ส่วนคู่นี้หลังจากหมั้นหมายกันเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ก็ถึงคราวที่ “แพร-อลีนา เปี่ยมกุลวนิช” สาวนักจิตวิทยาคนสวย ที่พอสำเร็จการศึกษาจาก Babson College ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) จากสหรัฐอเมริกา ได้ฤกษ์ควงแฟนหนุ่ม “ภูมิ สารสิน” ลูกชายคนเล็กของ พรวุฒิ สารสิน เจ้าพ่อวงการน้ำดำ เข้าสู่ประตูวิวาห์ขยับสถานะจากคนรักมาเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปลายเดือนธันวาคมปี 2564 ที่ผ่านมานี้เอง

ขณะที่ “แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์” สาวสังคมสุดฮอตหลานสาวบ้านกระทิงแดง หลังจากที่ซุ่มคบหากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจมานานหลายปี สุดท้ายทั้งคู่ก็ขอขยับความสัมพันธ์มาเป็นคู่หมายกันเรียบร้อยแล้วจ้า เพราะสาวแป้งเพิ่งตอบตกลงเซย์เยสกับแฟนหนุ่มลูกครึ่งฮ่องกง-ไต้หวัน แต่เกิดและโตที่ไทย ซึ่งคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ที่ทะเลสาบโคโมทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี อีกไม่นานคงมีงานอภิมหามหึมาวิวาห์ใหญ่อย่างแน่นอน

เฝ้าปลูกต้นรักรดน้ำพรวนดินกันพักใหญ่ และมีภาพหวานๆ ออกมาให้คนโสดตาร้อนผ่าวอยู่เป็นระยะ ล่าสุด ก็ได้เวลาเหมาะเสียที สำหรับสาวสวยหวานระดับนางงาม “มิลกี้-จิราภา ลักษณวิศิษฏ์” ลูกสาวของ “ศุภมาส ลักษณวิศิษฏ์” น้องสาวแท้ๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ก็ถูกแฟนหนุ่ม เคน-ปวีร์ สมประสงค์’ รวบรวมความกล้าคุกเข่าขอแต่งงานสร้างอนาคตร่วมกันเสียที โดยหนุ่มเคนใช้โอกาสที่ชวนแฟนสาวไปพักผ่อนในวันสบายๆ ที่ชายทะเลพัทยา ซุ่มจัดแต่งซุ้มสุดโรแมนติกริมหาดประดับประดาไปด้วยดอกไม้และลูกโป่งสีหวาน เป็นไปตามแผนเป๊ะๆ ก่อนจะตบท้ายด้วยข้อความขอความมั่นใจสาวมิลกี้ว่า “Can you be mine for the rest of my life?” โอ้ย…เปาะๆๆ เสียงอกคนโสดลั่นไปตามระเบียบ เอ้า! เตรียมวิวาห์อีกคู่

เป็นโมเมนต์แห่งความสุขส่งท้ายปี 2564 เมื่อนักร้องนักแสดงไฮโซหนุ่มสุดติสต์ ทายาทซีคอนสแควร์ “ก้อง-กรุณ ซอโสตถิกุล” ทำเซอร์ไพรส์ขอ “ปรางค์-อภินรา ศรีกาญจนา” ทายาทนักธุรกิจเอเชียประกันภัย แต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของคอนโดหรูในหัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีครอบครัวและเพื่อนๆ ร่วมยินดีและเป็นสักขีพยาน จากนี้ก็รอฤกษ์ดีๆ ที่ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์

หลังจากคุกเข่าขอแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยของไร่องุ่นสุดโรแมนติก ที่ นาป้า วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุด ก็ถึงเวลาฤกษ์งามยามดีของ “จัสติน เตชะไพบูลย์ และ เอื้อย-ม.ล.จุไรมาศ ดิศกุล” ได้เข้าพิธีแต่งงานแบบไทยๆ ซึ่งถูกจัดขึ้นเล็กๆ ณ Capella Bangkok ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นยินดีของคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้องทั้งสองตระกูล และเพื่อนสนิท โดยบางท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ก็ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลมีเดีย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับคู่รักเซเลบ “แพร์-พิมพิศา จิราธิวัฒน์ กับ ภู พรประภา” ทายาทหมื่นล้านจากสองตระกูลใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งคบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่ หลังช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสาวแพร์ได้ลงรูปคู่ครั้งแรกกับหนุ่มภู แม้แคปชั่นจะไม่ค่อยหวือหวา (PB & Pizza) แต่ดูจากรูปและคอมเมนต์ของเพื่อนๆ ที่มาแซวกันรัวๆ ก็พอเดาได้ว่าคู่นี้ก็หวานอยู่ไม่น้อย

แม้แยกทางชีวิตคู่กับอดีตสามีไปแล้วก็ตามแต่ก็ใช่ว่าเซเลบริตีสาวสวยสุดฮอต “บูบี–วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์” จะเข็ดกลัวต่อความรัก ตอนนี้เหมือนว่าหัวใจของสาวเจ้าจะกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้ง เพราะหลังจากที่แย้มๆ หนุ่มปริศนามาระยะหนึ่ง ตอนนี้เปิดหน้าเปิดตัวให้เห็นกันจะจะแล้วจ้า

ปิดท้ายกันที่ดีไซเนอร์สาวสุดปั๊วปัง “แพร–วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ที่พอเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับนายแบบหนุ่มตาน้ำข้าว อย่าง เดวิด หรือ David Zhorzholiani นายแบบชื่อดัง สังกัดโมเดลลิงระดับโลกหลากหลายที่แล้วนั้น ทางเจ้าแม่แฟชั่นก็ขยันโพสต์ภาพคู่แบบรัวๆ จนมดต้องอิจฉาตาร้อนผ่าวในความหวาน