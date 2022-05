แบบนี้ก็ได้! ตรวจสุขภาพด้วยมาตรฐานสากลในบรรยากาศคาเฟ่ที่ N Health

ถือเป็นครั้งแรกที่เรามาตรวจสุขภาพที่ N Health (เอ็น เฮลท์) หรือ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ บริษัทชั้นนำในธุรกิจตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ในเครือ BDMS ที่เพิ่งเปิดตัว ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพโมเดลใหม่ ในชื่อ N Space (เอ็น สเปซ) ที่ผสมผสานบริการการแพทย์ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คน ในยุคหลังโควิด-19 ไว้ได้อย่างลงตัว

N Space ถือเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐานสากลสุดไลฟ์สไตล์แห่งแรกของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Lab in The City for Healthy Lifestyle โดยถูกออกแบบในสไตล์ Modern Luxury มีพื้นที่ Co-working Space ที่สำหรับนั่งทำงานระหว่างรอตรวจ มี Coffee Bar ให้ได้นั่งผ่อนคลายจิบกาแฟและเครื่องดื่ม มี Event Space ที่เอ็น เฮลท์ ตั้งใจเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมที่ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของลูกค้า ตลอดจนบรรยากาศที่สวยงาม ผ่อนคลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน แตกต่างจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทั่วไป เรียกได้ว่า N Space คือ Wellness Lifestyle Solution Center ที่ครบวงจร ตอบทุกโจทย์ของชีวิตวิถีใหม่

ที่ N Space มีบริการตรวจสุขภาพที่น่าสนใจมากมาย ให้เลือกตรวจตามความต้องการ อาทิ โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง (Cancer Risk Screening) โปรแกรมตรวจสุขภาพคุณพ่อ (For Dad) โปรแกรมตรวจสุขภาพคุณแม่ (For Mom) โปรแกรมตรวจสุขภาพเริ่มต้น (Health Beginner) โปรแกรมตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ (Micronutrient Profile +Vitamin D2/D3) โปรแกรมเตรียมความพร้อมสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนชีวิตแต่งงาน (Premarriage) โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (Salary Man) โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Tolerance) โปรแกรมตรวจคัดกรองการติดเชื้อ (COVID-19) โปรแกรมสุขภาพที่ตรวจจากดีเอ็นเอของคุณ (Circle Vital DNA Test) โปรแกรมตรวจเช็คความเสี่ยงด้านสุขภาพ จากสารมลพิษ PAHs เป็นต้น

สำหรับโปรแกรมที่เราเลือกตรวจก็คือ โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด ที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 10 นาทีในการเจาะเลือดและกลับไปนอนรอผลที่บ้านสบายๆ โดยทาง N Health จะส่งผลตรวจว่าเราแพ้อะไรบ้างมาให้ถึงบ้านภายใน 7 วัน ในรูปเล่มสวยงามที่เราสามารถเก็บไว้เป็นแฟ้มประวัติการตรวจร่างกายของเรา

ปัจจุบัน N Health ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการสนับสนุนทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ทั้งบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางคลินิก ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย บริการงานปราศจากเชื้อแบบครบวงจร บริการบริหารจัดการผ้าภายในโรงพยาบาล บริการวิศวกรรมทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมไปถึงการบริหารจัดการซัปพลายเชน โดยจะมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้บริการ พร้อมระบบปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยความเชี่ยวชาญทั้งหมดของ N Health ถูกถ่ายทอดมาสู่ N Space ทั้งความใส่ใจในการให้บริการ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในระดับสูง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่นี่มีจุดตรวจ ATK เข้ารับบริการ อีกทั้งบุคลากรก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างครบถ้วน ตลอดจนการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยลูกค้าสามารถใช้ห้องรับรองในการพูดคุยให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ได้ด้วย