H&M เปิดตัวคอลเลกชั่น Edition by John Boyega

จอห์น โบเยกา (John Boyega) กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ H&M ในการรังสรรค์คอลเลกชั่นที่เข้ากับความสนใจและความตั้งใจของผม ผมมองว่าความยั่งยืนคือการมองประโยชน์ระยะยาวและคำนึงถึงคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ความร่วมมือในครั้งนี้ได้นำไปสู่โอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกด้วย เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว”

รอสส์ ไลดอน (Ross Lydon) หัวหน้าแผนกออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายของ H&M กล่าวว่า “จอห์น โบเยกา เป็นผู้นำที่มีความกล้าหาญ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่กล้าพูดในสิ่งที่คิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าเราควรเคารพกันและกันมากกว่านี้ และดูแลโลกให้ดีกว่านี้ H&M ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเขาในคอลเลกชั่น Edition by John Boyega ซึ่งเป็นคอลเลกชั่นเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายที่ทันสมัยและมีความยั่งยืนมากขึ้น”

จอห์น โบเยกา นักแสดงเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำ เป็นที่รู้จักทั้งในฐานะนักแสดงและในบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ ในเดือนมิถุนายน 2020 เขาคว้าโทรโข่งขึ้นมาพูดเรื่อง Black Lives Matter ในการชุมนุมประท้วงที่ลอนดอน เขามองว่าการพูดสิ่งที่อยู่ในใจเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดความเข้าใจ ในครั้งนี้เขามาร่วมกับ H&M เพื่อรังสรรค์คอลเลกชั่น Edition by John Boyega ซึ่งเป็นคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นสำหรับผู้ชายซึ่งก้าวสู่อีกระดับของความยั่งยืนและเฉลิมฉลองผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา I

Edition by John Boyega ผสมผสานเสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงานที่มีความสบาย ๆ เข้ากับลวดลายดอกไม้และเทคนิคมัดย้อม คอลเลกชั่นนี้ทำมาจากวัสดุที่ยั่งยืนมากขึ้น เป็นไปตามความมุ่งมั่นของ H&M ในการทำให้แฟชั่นก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ในไลน์เสื้อผ้าผู้ชายใหม่ล่าสุดนั้นผ้าฝ้ายที่ใช้เป็นผ้าฝ้ายออร์แกนิกหรือรีไซเคิลจากเศษผ้าจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว ไนลอนและโพลีเอสเตอร์ก็นำมารีไซเคิล ส่วนเส้นใยวิสโคสนั้นมาจากแหล่งที่ยั่งยืน

ผลงานทุกชิ้นในคอลเลกชั่น Edition by John Boyega พิสูจน์ให้เห็นว่าเสื้อผ้าในฤดูกาลนี้สามารถผลิตให้ยั่งยืนมากกว่าเดิมได้ เสื้อแจ็คเก็ต (จำหน่ายออนไลน์เฉพาะในยุโรป) มาพร้อมกับผ้ายีนส์แบบแพทช์เวิร์คที่ทำมาจากผ้ายีนส์ที่เก็บกลับมา รังสรรค์ใหม่ให้ดูทันสมัย เสื้อโค้ทลายตารางแสนสะดุดตามีส่วนที่ทำมาจากผ้าวูลพรีเมียมจากอิตาลีที่ผ่านการรีไซเคิล เสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายออร์แกนิกลายทางสุดคลาสสิกมาพร้อมกับทรงที่หลวม เสื้อแจ็คเก็ตพัฟเฟอร์ (จำหน่ายทางออนไลน์เท่านั้น) ทำมาจากเส้นใยล้ำนวัตกรรมจาก Vegea™ และสามารถเปลี่ยนจากแจ็คเก็ตมีแขนเป็นไม่มีแขนได้ง่าย ๆ

เสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวให้ความรู้สึกสบาย เหมาะกับฤดูกาลนี้ คาร์ดิแกนไหมพรมสีเขียวและเสื้อคอเต่าแบบม้วนสีเหลืองมาพร้อมกับรูปทรงหลวมใส่สบาย เสื้อสเวตเชิ้ตสีชมพูมัดย้อมและเสื้อยืดมาพร้อมกับข้อความที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง “A better present leads to a better future" หรือ “วันนี้ที่ดีขึ้นนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น” พร้อมกราฟิกรูปโลก เติมเต็มคอลเลกชั่นด้วยกระเป๋าโท้ทตกแต่งด้วยกราฟิกต่าง ๆ หมวกแก๊ปลายดอกไม้ และรองเท้าผ้าใบสีชมพูมัดย้อม

จอห์น โบเยกา เป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษ-ไนจีเรีย โด่งดังจากบทบาทฟินน์ในภาพยนตร์ Star Wars และไม่นานมานี้เพิ่งได้รับรางวัลลูกโลกทองคำจากบทบาทของเขาในซีรีส์เรื่อง Small Axe นอกเหนือจากผลงานบนจอแล้ว เขายังเป็นที่ชื่นชมในด้านสไตล์ที่ล้ำสมัย และความใส่ใจเรื่องความยุติธรรมในสังคมอีกด้วย