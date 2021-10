"ท่านผู้หญิงซานดรา เมสัน" ประมุขคนแรกแห่งสาธารณรัฐบาเบโดส

สำหรับ ท่านผู้หญิงซานดรา ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐบาร์เบโดสมาตั้งแต่ปี 2018 กับตำแหน่งประมุขประเทศใหม่นี้ จะเข้าพิธีสาบานตนในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันครบรอบ 55 ปีของการได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักร ในปี 1966

มีรายงานจากวงว่า บาร์เบโดส ได้ถอดถอนสมเด็จพระราชินีในฐานะราชาสถาบันมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 คำปราศรัยที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี มีอา มอตต์ลีย์ ในการเปิดสภาในขณะนั้น มีอยู่ว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะทิ้งอดีตความเป็นอาณานิคมเอาไว้เบื้องหลัง ชาวบาร์เบโดสต้องการประมุขแห่งรัฐของเราเอง และเรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการปกครองตัวเองได้”

ท่านผู้หญิงซานดรา เมสัน ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่า "บาร์เบโดสจะก้าวไปสู่อำนาจอธิปไตยเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนสถานะเป็นสาธารณรัฐ เมื่อเราเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปีแห่งอิสรภาพ”

สำหรับฝั่งโฆษกของพระราชวังบัคกิงแฮม ได้ให้ความเห็นว่า “นี่จะเป็นเรื่องภายในของผู้คนในบาร์เบโดส ไม่เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร”

เว็บไซต์ของรัฐบาลบาร์เบโดสรายงานว่า ท่านผู้หญิงซานดรา เมสัน เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นครู ก่อนจะเปลี่ยนไปทำงานธนาคาร และในปี 1978 เธอเริ่มทำงานเป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1991 - 1999 โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานและรองประธาน

ในปีที่เธอได้รับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐ

ท่านผู้หญิงซานดรา ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น Dame Grand Cross of the Order of St Michael and St George ซึ่งเทียบเท่ากับชั้นอัศวิน (เซอร์) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร จะพระราชทานให้ผู้ปกครองรัฐต่างๆ ในอาณานิคม

เดอะ การ์เดียน ยังรายงานด้วยว่า บาร์เบโดสจะเข้าร่วมกับตรินิแดด แอนด์ โตเบโก โดมินิกา และกายอานาในฐานะสาธารณรัฐ ในขณะที่สมเด็จพระราชินีจะทรงเป็นประมุขของประเทศต่างๆ รวมถึงแอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ เกรเนดา จาเมกา เซนต์ลูเซีย เซนต์คิตส์ และ เนวิส เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์

รายงานเพิ่มเติมอีกว่า ชาวจาเมกา ก็เริ่มมีความคิดเห็นว่า ต้องการจะเปลี่ยนสถานะแบบบาร์เบโดสบ้างแล้ว โดยเฉพาะหลังจากเพิ่งผ่านการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี แอนดรูว์ โฮลเนสส์เข้ามาหมาดๆ

อย่างไรก็ตาม มีอา นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐบาร์เบโดส กล่าวว่า พวกเขายังคงมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับสหราชอาณาจักร และราชวงศ์อังกฤษต่อไป