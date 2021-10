เท่ห์ๆ คูลๆ เสื้อกัดสี เสน่ห์มัดใจคนรักมัดย้อม

ดีไซเนอร์หนุ่ม “วิช” วิศรุต เฉลิมสิทธพัฒน์ กล่าวว่า เป็นคนชอบซื้อเสื้อเป็นประจำทุกเดือน จนหลายคนทักว่าทำไมไม่เปิดร้านขายเสื้อเองเลย ถือเป็นจุดผลักดันแรกเริ่มที่ทำให้คุณวิช ตั้งปณิธานในใจที่จะต้องทำแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง ประกอบกับพูดได้ว่าเป็นคนที่มีความหลงใหลในงานศิลปะและความชอบงานอาร์ทที่อยู่บนเสื้อผ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อสบโอกาสความเหมาะสมทุกอย่างจึงลงมือสร้างแบรนด์ “ Hidden Folder” ขึ้นมา ใช้เวลาเดือนเดียวก็ทำแบรนด์เสร็จ เพราะมีความรู้เรื่องการออกแบบอยู่แล้ว และรู้ตัวว่าชอบสไตล์ไหนพอลงมือทำไม่นานก็เสร็จ คุณวิชบอกว่าแรกเริ่มทำแนวสตรีทฮิปฮอปก่อนแต่ไม่ตอบโจทย์ จึงเปลี่ยนมเป็นมัดย้อมก็ปังทันที คิดว่าเป็นเพราะมัดย้อมคนใส่ได้เรื่อยๆ ใส่กับยีนส์ตัวเดียวก็จบคอมพลีทลุคได้

วิช วิศรุต บอกว่า ตั้งใจที่จะทำให้ “Hidden Folder” เป็นแบรนด์ลับในใจของลูกค้า ที่ว่าหากต้องการหาซื้อเสื้อมัดย้อมพิเศษๆสักชิ้น จะต้องนึกถึงเรา อย่างที่บอกก่อนจะมาเป็นเสื้อมัดย้อม เริ่มต้นจากการทำเสื้อผ้าแนวสตรีทฮิปฮอปก่อน ทำเสื้อยืดสกรีนลายแต่คิดว่าลวดลายที่ทำไม่ตอบโจทย์กลุ่มฮิปฮอปเท่าที่ควร จึงปรับวิธีการใหม่หันมาทำเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์แทน ทดลองทำเสื้อมัดย้อม กัดสี ย้อมสีดู ทำออกมาสิบตัวสิบลายไม่ซ้ำกันปรากฎว่า เปิดขายวันเดียวหมดเกลี้ยง จึงคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว พอผลตอบรับดีจึงจำนวนการผลิตมากขึ้น จากหนึ่งลายหนึ่งตัว เป็นหนึ่งลายยี่สิบตัว สามสิบตัว จนถึงห้าสิบตัวบ้าง เพราะลูกค้ามักจะมาซื้อเสื้อลายเดิมซ้ำ ถึงแม้ว่าจะเป็นลายเดิม แต่บอกได้เลยว่าไม่ว่ายังไงก็เป็นตัวเดียวในโลกอยู่ดี เพราะแต่ละครั้งที่ทำจะมีองศาหรือลายที่เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย แต่ยังคงรูปทรงเดิมอยู่

กว่าจะได้แต่ละลายที่มีความโดดเด่น คุณวิชบอกว่าต้องเสียเสื้อเปล่าไปไม่น้อย เพราะทุกอย่างคือการทดลอง อินสไปร์มาจากการลองพับแบบนั้นแบบนี้ พับแล้วกัดสีวิธีนี้จะได้ลายแบบไหน จดบันทึกและทดลองไปเรื่อยๆ การพับมัดแล้วย้อมจะเป็นพื้นฐาน แต่พอกัดสีลงไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่มีการเหลื่อมของสีตัวเสื้อเข้ามาเกี่ยวด้วย ซึ่งการกัดสีให้ได้เสื้อสีสดๆสวยงามนี่เองกลายเป็นจุดเด่นหรือซิกเนเจอร์ของร้านเรา ถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือ เสื้อมัดย้อมสีเป็นการเอาเสื้อขาวเปล่าๆมามัดให้เกิดลายแล้วใส่สีเทลงไป ส่วนการกัดสีคือการเอาเสื้อสีๆสำเร็จรูป มาทำการมัดแล้วเอาสีติดเสื้อเดิมออกมา

ลวดลายในการออกแบบได้มาจากการเดินทางไปยังที่ต่างๆ ไปเจออะไร เจอ Quote คำพูดหรือคีย์เวิร์ดก็ไรก็เอามาต่อยอดออกแบบ เช่น ลาย somewhere ไปเจอคนพ่นคำนี้ก็เลยเอามาทำลายต่อ หรือ คำพูดเด่นๆมีมในโซเชียล ก็เอามาแปลงเป็นภาษาอังกฤษ เอามาประโยคฮุกเด็ดๆมาแปลง หรือเอามาผสมเรื่องราวกันจากสองประโยคสองเรื่อง มาผสมกลายเป็นเรื่องราวใหม่ โดยลายฮอตฮิตจะเป็นลายดอกไม้กับข้อความว่า No Rain No Flowers เกิดจากเห็นภาพช่อดอกไม้ในอินเตอร์เน็ต เลยลองนำภาพดอกไม้มาวาดใหม่แล้วหา Quote มาซ้อนทับจนกลายเป็นเรื่องราวใหม่ “ถ้าไม่มีฝนจะไม่มีดอกไม้งอกงาม” ส่วนใหญ่ข้อความที่เลือกมาทำจะเป็นแนวให้แง่คิดให้กำลังใจ เตือนสติ แต่จะไม่ดูซีเรียสจนเกินไป ออกแนวชิลด์ๆสบายๆมากกว่า ล่าสุดกับลายดอกเดซี่ Just Keep Glowing ที่ต่อยอดมาจากลาย No Rain…หลังจากฝนตกดอกไม้ก็เจริญงอกงาม แสดงถึงการเติบโต เป็นการเอาคีย์เวิร์ดมาปรับต่อ

เสื้อผ้าของ Hidden Folder เอกลักษณ์คือการกัดสีและความใช้สีสันสดๆสวยงาม ซึ่งลูกค้าจะชอบมาก ด้วยเพราะสีสันที่เราเลือกใช้สวยอยู้แล้ว พอมากัดสีก็ได้ลายใหม่ที่สวยขึ้น สไตล์ง่ายๆสามารถนำมามิกซ์แมทช์กับการแต่งตัวได้สนุกสนาน สีพาสเทล ชมพู ม่วง ฟ้า จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นเสื้อมัดย้อมกัดสีของเราจะมีลายที่แตกต่างไปจากท้องตลาด ต่างจากร้านอื่นๆ ไม่ได้เป็นลายที่มีอยู่แล้วแต่เป็นการครีเอทใหม่จากวิธีการพับไปมา การเลือกข้อความมาวางบนเสื้อ ซึ่งไม่ค่อยมีคนทำ ทำให้แบรนด์เราติดอยู่ในใจลูกค้าให้นึกถึงเสมอ

“ตอนนี้ก้าวเล็กๆของการสานฝันตัวเองเป็นรูปเป็นร่างแล้ว มีแบรนด์ของตัวเอง ได้มาวางขายสินค้าในสยามเซ็นเตอร์ เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีเป้าหมายใหญ่รออยู่ข้างหน้า นั่นคือการเปิดข้อปแบรนด์ตัวเอง ซึ่งตอนนี้มองว่าเราเพิ่งเดินมาได้สองสามก้าว อนาคตยังอีกไกล แต่เราไม่ท้อและยังมุ่งมั่นต่อเพื่อให้ความตั้งใจและเป้าหมาของเราเป็นจริงให้ได้ คนเราต้องไม่กลัวและกล้าที่จะเริ่มต้น ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วทำให้สำเร็จ” วิชกล่าว