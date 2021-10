"ส่งต่อความสุขให้ชาวบ้านชุมชนคลองเตย “ซูปราเนชันแนล ประเทศไทย” มอบชุดติ่มซำให้อิ่มท้อง

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ที่ปรึกษาฝ่าย Health and Wellness บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด กล่าวว่า สำหรับโครงการ From The Ground Up เรามองถึงคุณค่าของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม ความยั่งยืน ผ่านกิจกรรม Supranational Thailand x Nove Foods x Bangkok Community Help Foundation โดยในครั้งนี้ เราได้ชักชวนคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอย่างบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชมาร่วมด้วยช่วยกันขยายและส่งต่อความดีด้วยการส่งมอบอาหารใยจากพืชที่ดีต่อสุขภาพ​ให้กับชาวบ้านในชุมชนคลองเตย

“โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการสอดคล้องกับโครงการ Zero Hunger เพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ เพราะช่วงวิกฤตโรคระบาดผู้คนขาดแคลนอาหารยังชีพ ขาดโอกาส และขาดรายได้เนื่องจากตกงาน เราเลยอยากทำอะไรเพื่อให้คนอิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของอาหาร Plant Based คืออาหารสำหรับคนมีกำลังซื้อ เราจึงตั้งใจมอบสิ่งที่มากกว่าความอิ่มให้คนในชุมชนแออัด ด้วยการส่งมอบอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์ภัณฑ์จากพืช ได้แก่ ซาลาเปา ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า เพื่อมุ่งหวังให้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงอาหารมีประโยชน์ อุดมไปด้วยใยอาหารจากพืช”

ด้าน แดน ปฐมวาณิชย์ ผู้บริหาร บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Phuture Meat ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-Based Food) กล่าวว่า เราต้องการสนับสนุนกิจกรรมลักษณะนี้ เพราะในสถานการณ์โควิด ชาวบ้านผู้อาศัยในชุมชนค่อนข้างลำบาก ไม่มีงานทำ บางคนเป็นผู้ป่วยโควิด ไม่มีกำลังมากพอที่จะมีอาหารทานทุกมื้อ เราจึงอยากเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือในจุดนี้ อยากให้คนได้รู้ว่าอาหารจากพืชเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวจากภาวะอักเสบของร่างกาย เพราะฉะนั้นอาหารที่ดีจากโนฟ ฟู้ดส์ จะเป็นอาหารที่ช่วยให้การเยียวยาร่างกายให้ฟื้นจากการติดเชื้อได้ดีมากยิ่งขึ้น

“เราต้องการสร้างการรับรู้ในเรื่องอาหาร Plant-Based ในวงกว้างว่ามีรสชาติที่ดี อร่อยไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารสูง โดย Nove Foods ขอเป็น ต้นน้ำ ในด้านของกระบวนการผลิตอาหาร ส่วน Possible Dream จะเป็นกระบอกเสียงที่จะประกาศในเรื่องความยั่งยืน อาหารที่ผลิตโดยกระบวนการที่ลดการทำร้ายโลกและผลิตด้วยนวัตกรรม Food Tech ชั้นนำจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้สังคมไทยดำเนินไปสู่ Healthy Society ให้ได้”

ควีน-เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ Miss Supranational Thailand 2021 กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ From The Ground Up ครั้งนี้ ซึ่งการส่งมอบอาหารให้กับคนในชุมชนคลองเตยเป็นการทำงานส่งเสริมความยั่งยืนด้านอาหาร ที่สำคัญทำให้คนได้รู้จักอาหารที่ทำมาจากพืชมากยิ่งขึ้น ภูมิใจที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ในฐานะกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขยายความดี ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับสังคม

ขณะที่ ต้นกล้า-นิปุญ แก้วเรือน Mister Supranational Thailand 2021 บอกว่า ขอบคุณกองประกวด Supranational Thailand ที่ให้เราได้ออกมาทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ให้คนได้อิ่มแบบมีสุขภาพดีไปกับอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nove Foods ซึ่งมื้อนี้จะเป็นอีกมื้อพิเศษที่พวกเราตั้งใจมอบความอร่อยแถมมีประโยชน์ให้กับผู้คนในชุมชนคลองเตย เพราะในกล่องอาหารที่เรามอบให้จะเป็นเมนู “เนื้อที่ไม่มีเนื้อ 100%” ไม่ว่าจะเป็นซาลาเปา เกี๊ยวซ่า ขนมจีบ ตนได้ลองกินดูแล้วรสชาติอร่อยไม่แตกต่างจากการกินเนื้อสัตว์เลย

ปิดท้ายที่ มร. เกร็ก แลงก์ และ มร. ฟรีโซ โพเดอร์วาร์ด สองผู้ก่อตั้งมูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพ โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่คลองเตยมากที่สุด เพราะเป็นจุดใหญ่มีจำนวนมากถึง 39 ชุมชน และอีก 15 ชุมชนย่อย ในทุกๆ วันทีมงานจิตอาสาจะทำอาหารกล่องไปแจกจ่ายวันละประมาณ 3,000 ครัวเรือน รวมถึงกลุ่มคนไร้บ้านในสีลมและสุขุมวิท นอกเหนือนี้ ยังมีการช่วยเหลือด้านสุขภาพ การศึกษา เช่น ถังออกซิเจนเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด รถพยาบาลที่สามารถไปให้ความช่วยเหลือผู้คนในชุมชนต่างๆ ได้ และในทุกๆ 5 วันจะบริจาคถุงยังชีพ 1 ถุงต่อครอบครัวซึ่งจะเพียงพอการยังชีพสำหรับ 5 วัน เราจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อทางเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนต่อไป ผู้สนใจบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพ (มูลนิธิแบงค็อก คอมมูนิตี้ เฮลป์) บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 105-5-06287-9