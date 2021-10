Love For Sale อายแชโดว์พาเลทเม็ดสีแน่น จาก Haus Labs

เม็ดสีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้คิดค้นสูตรในอิตาลี ให้การปกปิดอย่างเต็มรูปแบบพร้อมผลลัพธ์สีที่ออกมาดีที่สุด โดยสีที่คุณเห็นด้วยตาจากพาเลทนั้นคือสีจริงเมื่อทาอายแชโดว์ลงบนเปลือกตาคู่สวย ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีการบีบอัดที่ช่วยมอบเนื้อสัมผัสแบบครีมมี่แสนหรูหรา พร้อมสีสันสวยคมชัดด้วยการปาดลงเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังติดแน่นทนนานไร้เม็ดสีร่วงหล่น พาเลต 18 เฉดสีนี้มาพร้อมส่วนผสมวีแกนและปราศจากการทดลองกับสัตว์ ไล่เรียงตั้งแต่เนื้อแมตต์กำมะหยี่ ชิมเมอร์ประกายมุก เมทาลิกที่ไม่เหมือนใคร และท็อปเปอร์เนื้อบางเบาที่ช่วยเพิ่มความเปล่งประกายสำหรับทุกสีผิว ด้วยความที่เนื้ออายแชโดว์สามารถเพิ่มระดับการปกปิดได้ อีกทั้งยังออกแบบมาให้หลอมละลายเข้ากับผิวและเกลี่ยได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้คุณสามารถเบลนด์สีอายแชโดว์ได้อย่างแนบเนียน เพื่อเพิ่มมิติให้ดวงตาโดดเด่นและสร้างลุคสุดปังได้ไม่รู้จบ พาเลทนี้มาพร้อมเฉดสีอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นไฮไลท์ อายแชโดว์ หรืออายไลเนอร์ได้ตามใจต้องการ

Lady Gaga ผู้ก่อตั้งแบรนด์ กล่าวว่า "Haus Labs ขอชวนให้ทุกคนกลับมาฟาดลุคสุดปั๊วะด้วยอายแชโดว์พาเลทประสิทธิภาพสูงกับ Love For Sale รุ่นใหม่ของฉัน อายแชโดว์รุ่นลิมิเต็ดนี้มีถิ่นกำเนิดในอิตาลีเช่นเดียวกับฉัน มาพร้อมสีสัน 18 เฉดที่คุณต้องการพร้อมสำหรับลุค "กลางคืนและกลางวัน" สุดคลาสสิก และเป็นสีที่ฉันใช้จริงทั้งหมดในลุคล่าสุดที่ผ่าน ๆ มา ตั้งแต่การแต่งหน้าเพื่อแสดงบนเวทีจนถึงลุคสบาย ๆ ในชีวิตประจำวัน อายแชโดว์พาเลทนี้รังสรรค์ขึ้นจากความเมตตา ไม่ทดลองกับสัตว์และเป็นส่วนผสมวีแกน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอัลบั้มเพลงแจ๊สใหม่ของฉันกับ Tony Bennett อย่าง "Love For Sale" ฉันตั้งชื่อเฉดสีบางเฉดตามศิลปินเพลงแจ๊สหญิงที่ฉันชื่นชอบมาตลอด รวมถึงชื่อเพลงบางเพลงที่พวกเธอขับขานมาตลอดหลายสิบปี อย่างที่ฉันพูดอยู่เสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินเพื่อแสดงออกถึงความเป็นศิลปินที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ หรือต้องเป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงอย่างที่ใจต้องการ แค่เพียงใช้ชีวิตอย่างมีสีสันเท่านั้นก็พอ"

Lady Gaga แสดงออกถึงความหลงใหลในพาเลทนี้อย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนจบกระบวนการ โดยเริ่มจากการเน้นที่นวัตกรรมของส่วนผสม และเฟ้นหาเฉดสีที่เหมาะที่สุดจากกว่า 100 เฉดสี และตั้งชื่อเฉดสีที่เลือกลงพาเลทจริงว่า "Etta" "Billie" "Dream Dancing" "I Get a Kick Out of You" พร้อมตั้งชื่อของเฉดสีฮีโร่ของพาเลทด้วยชื่อเพลง "Love For Sale" ที่แฟน ๆ จะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน ชื่อเฉดสีล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากนักดนตรีแจ๊สและเพลงของ Cole Porter ซึ่งมีการคัฟเวอร์อยู่ในอัลบั้มใหม่ Gaga เลือกชื่อสีของอายแชโดว์แต่ละสีอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะรู้สึกหลงใหลในเฉดสีเช่นเดียวกับเธอ

ด้วยสูตร เนื้อสัมผัส และเฉดสีที่มีประสิทธิภาพสูง พาเลตนี้จึงใส่ใจทั้งด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน ซึ่งการันตีได้โดย Lady Gaga ผู้ก่อตั้งแบรนด์ของเรา Sarah Tanno ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ระดับโลกของ Haus Laboratories และช่างแต่งหน้ามากประสบการณ์ ได้สร้างสรรค์ลุคที่แสนโดดเด่นสะดุดตาให้กับ Lady Gaga ด้วยพาเลตนี้ ไม่ว่าจะบนเวที บนหน้าจอ หรือบนท้องถนน Tanno และ Gaga ได้ร่วมกันทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้แต่งแต้มเป็นเอวี่เดย์ลุคสุดปัง ตั้งแต่ลุคประจำวันสุดโฉบเฉี่ยวหยุดทุกสายตาบนถนนของนครนิวยอร์ก ไปจนถึงคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินระดับตำนานอย่าง Tony Bennett ณ Radio City Music Hall เมื่อเดือนที่ผ่านมา

Sarah Tanno ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ระดับโลกของ Haus Labs กล่าวว่า "ส่วนผสมที่หลากหลายในพาเลตนี้ ทำให้คุณสร้างสรรค์ลุคได้หลายร้อยสไตล์ ตั้งแต่การแต่งหน้าในชีวิตประจำวันไปจนถึงการสร้างสรรค์งานศิลป์"

ทิปสำหรับมือโปร: เนื่องจากท็อปเปอร์ "Do I Love You" เป็นอายแชโดว์เนื้อโปร่ง จึงสามารถทาเดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกับเฉดสีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเย้ายวนให้กับดวงตาได้ ใช้นิ้วหรือแปรงเพื่อลงท็อปเปอร์ "Do I Love You" ให้ทั่วเปลือกตาเพื่อยกระดับลุคของคุณไปอีกขั้น

อายแชโดว์พาเลต Love For Sale จะวางจำหน่ายในวันที่ 28 กันยายน 2564 ทาง HausLabs.com และ Amazon.com ด้วยความรักในด้านแฟชัน Haus Labs จะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์ต่อ 1 ยอดการสั่งซื้อพาเลต "Love For Sale" บนเว็บไซต์ hauslabs.com ให้กับองค์กร Exploring the Arts ของ Tony Bennett และ Susan Benedetto เพื่อสนับสนุนภารกิจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชนผ่านการมอบการศึกษาด้านศิลปะ