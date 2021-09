“แสนสิริ” ชวน 13 ศิลปิน ร่วมส่งต่อรอยยิ้ม และ ให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศ ครีเอทโปรเจกต์มาสเตอร์พีซ

เศรษฐา ทวีสิน ซีอีโอ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังบวกและให้กำลังใจคนไทยได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความหมายและมีความสุข ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แสนสิริ ได้ทำ Art Collaboration ร่วมกับศิลปินชั้นนำมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะเราเชื่อว่าศิลปะนั้นมีชีวิต เข้าถึงทุกคนได้อย่างไร้ข้อจำกัด (inclusive) โดยมอบประสบการณ์พิเศษผ่านผลงานสุดประทับใจ เพื่อตอกย้ำแนวคิด “Made for Life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคน” และสะท้อนความมุ่งมั่นของแสนสิริที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่มอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต โดยการนำศิลปะและดีไซน์มาสร้างสุนทรียภาพและความสุข ซึ่งครั้งนี้ ผมได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 13 ศิลปินที่มีความหลากหลายทั้งอายุ เพศ และคาแรกเตอร์ ถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพวาดในคอนเซ็ปท์ “เราไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม กับภาพเจ้าชายน้อย Little Prince ที่นำอาหารมาช่วยเหลือและมอบความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ อยากให้ทุกคนช่วยเหลือและส่งมอบความสุขให้แก่กัน เพราะทุกชีวิตล้วนมีความหมาย หากเข้าใจ เห็นใจ และใส่ใจคนที่อยู่รอบตัว ก็เท่ากับสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง”

ทศพร กรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยถึงคอนเซ็ปต์แคมเปญ “Live Love Joy วาดฝัน บันดาลใจ ส่งต่อให้ทุกรอยยิ้ม” ที่ใช้ศิลปะ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจ โดยไร้ข้อจำกัดทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ช่วงวัย มาเป็นตัวแทนในการส่งมอบความสุข พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ หรือ “Pass the Art Forward, Towards the Joy of Life” ว่า “แคมเปญนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากเห็นรอยยิ้มที่คิดถึง ผ่านงานศิลปะที่เกิดจากความร่วมมือจาก 13 ศิลปิน ที่เกิดจากการตั้งคำถามถึงความสุขของชีวิตที่คิดถึงและโหยหา โดยแต่ละศิลปินต่างบอกเล่าเรื่องราวความสุขในแบบของตัวเองผ่านประสบการณ์ (Live) ความรัก (Love) จินตนาการ (Joy) และกิจกรรมต่างๆ ที่แม้จะเรียบง่าย แต่กลับเป็นสิ่งที่มีความหมาย ทรงพลัง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น ซึ่งศิลปินในแคมเปญนี้มีความหลากหลาย สะท้อนความเท่าเทียม และการเชิดชูงานศิลปะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างไร้ข้อจำกัด”

ศิลปินทั้ง 13 คน ที่เข้าร่วมรังสรรค์ผลงานกับแคมเปญ “Live Love Joy วาดฝัน บันดาลใจ ส่งต่อให้ทุกรอยยิ้ม” มีอายุตั้งแต่ 7-75 ปี มีสไตล์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ประกอบด้วยศิลปินมืออาชีพมือสมัครเล่น ไปจนถึงกลุ่มเด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส โดยผลงานจาก 13 ศิลปินจะพร้อมให้รับชมร่วมกันแบบ virtual ครั้งแรกทาง Facebook : Sansiri PLC ในวันที่ 21 กันยายนนี้ และจะกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและส่งต่อรอยยิ้มไปพร้อมกัน

“LIVE” ประสบการณ์การใช้ชีวิต กลุ่มศิลปินที่งานศิลปะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและถ่ายทอดเรื่องราวความสุขของการใช้ชีวิตในคอมมูนิตี้ ได้แก่ พีระ โองาวา ศิลปินวัย 75 ปี ผู้ใช้งานศิลปะเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาอาการของโรคหูแว่ว, เศรษฐา ทวีสิน CEO แสนสิริ นักคิดขวัญใจคนรุ่นใหม่ ผู้ริเริ่มแคมเปญ No One Left Behind, Kanith ศิลปินระดับโลกที่ทุกผลงานมีจุดเริ่มต้นมาจากการใช้ชีวิต, MAX เกรียงไกร กิมสวัสดิ์ ศิลปินตาบอดสีผู้เห็นความสดใสที่แตกต่าง และ จั๊กกะจิ่งจิ่ง โดย คณะใกล้เที่ยงคืน สิ่งมีชีวิตที่สามารถเป็นอะไรก็ได้ เพื่อสอนความแตกต่างและเท่าเทียมกันให้กับเยาวชน

“LOVE” ความรัก เหล่าศิลปินที่นำความรัก มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดงานศิลปะ ได้แก่ Anan ศิลปินที่สามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของสิงสาราสัตว์ประกอบกับกิจกรรมของผู้คนได้อย่างลงตัว, Anda x Ninnin by happybooonz เพราะหลงใหลในความน่ารักของแมว สู่การสร้างจักรวาลแมวจากจินตนาการของตนเอง, Pnk.ff ศิลปินที่ได้แรงบันดาลใจจากมุมมองความสุขเล็กๆ รอบตัว และ น้องลาดู ศิลปินเด็กวัยเพียง 7 ขวบ ที่มีพลังความคิดอันยิ่งใหญ่ และหลงใหลงานศิลปะตั้งแต่ 3 ขวบ

ปิดท้ายด้วย “JOY” จินตนาการแห่งความสุข กลุ่มศิลปินที่ส่งต่อความสุขของการใช้ชีวิตให้กับทุกคนที่ได้สัมผัส ได้แก่ คณะ ARTSTORY BY AUTISTIC THAI คอมมูนิตี้เด็กออทิสติกที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะอันล้นเหลือ ร่วมกันสร้างงานศิลปะและชีวิตที่มีความหมาย, Alanlert ผู้มอบความสุขผ่านจินตนาการภาพวาดที่ไม่เหมือนใคร, Fartboil ศิลปินที่โดดเด่นด้วยงานศิลปะที่แฝงความอบอุ่นในลายเส้น และ Jen.Two ที่พร้อมมอบรอยยิ้มจากความทรงจำที่สดใสอยู่เสมอด้วยสีสัน

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม แสนสิริ จะเปลี่ยนงานศิลปะเหล่านี้ให้มีชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจต่าง ๆ อาทิ เปลี่ยนรูปภาพ Facebook Profile, Facebook Frame, IG Filter และอีกมากมายบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงกิจกรรม Art Hopping ตามล่าและชมงานของแต่ละศิลปินที่สร้างสรรค์เป็น mini pop-up exhibition ซึ่งจะปรากฏโฉมอยู่ที่โครงการของแสนสิริ อาทิ เอ็กซ์ที ห้วยขวาง, เอดจ์ เซ็นทรัล-พัทยา, เดอะ เบส สะพานใหม่, ลา ฮาบานา หัวหิน (La Habana), ดีคอนโด ไฮด์อะเวย์ และ อณาสิริ บางนา เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทยทุกคนอย่างต่อเนื่องผ่านบรรยากาศโครงการที่แตกต่างกันของแสนสริ