Kimpton Book Club วิถีการเดินทางแบบหนอนหนังสือ

Kimpton Book Club เปิดตัวแล้ววันนี้ ชวนเหล่านักเดินทางมาสำรวจเมืองอันน่าหลงไหล ซึ่งสามารถค้นพบได้ในโรงแรม Kimpton ผ่านเรื่องราวไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจหรือสร้างขึ้นจากจุดหมายปลายที่เป็นที่โปรดปรานและอยู่ในรายการที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต โดยหนังสือเหล่านี้เขียนโดยนักเขียน นักประพันธ์ และนักกวี จากทั้งในยุคเก่าและยุคใหม่ จากชาวพื้นเมืองหรือผู้มาเยือน ซึ่งเปิดเผยเรื่องราวผ่านสายตาของพวกเขา แชร์ภาพสแนปช็อตในทุกๆ วัน บอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในมุมของพวกเขาหรือเรื่องราวความหลังของสถานที่นั้น โดยจะมีรายการหนังสือที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ให้อ่านเป็นพิเศษ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสำรวจเอดิบะระผ่านเรื่องราวของเด็กซ์เตอร์และเอ็มม่าในนวนิยายเรื่อง One Day ปี 2009 ของเดวิด นิชอลหรือจะลองพิจารณา Tokyo ด้วยบทกวีแห่งความทรงทำของยาโยอิ คึซะมะ ใน Every Day I Pray for Love หรือทำไมคุณไม่ลองเที่ยวกรุงเทพมหานครผ่านหน้าหนังสือสูตรอาหารดูหน่อยล่ะ?

โรงแรม Kimpton ในกรุงเทพฯ ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม โตเกียว ปารีส บาร์เซโลน่า และเอดินบะระ รวมทั้งที่บาหลี (จะเปิดทำการในปีนี้) ได้จากเว็บไซต์ เจาะลึกลงไปในรายการหนังสือจากในกรุงเทพฯ ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม โตเกียว ปารีส บาร์เซโลน่า และเอดินบะระ รวมทั้งที่บาหลี (จะเปิดทำการในปีนี้) ได้จากเว็บไซต์ Kimpton Book Club

โรงแรม Kimpton ชินจูกุ โตเกียวได้ออกแบบแพคเกจหนึ่งคืนสำหรับหนอนหนังสือสายนักเดินทาง ซึ่งรวมชุดน้ำชายามบ่ายในห้องให้เพลิดเพลินขณะอ่านหนังสือ ได้สิทธิ์เข้าถึงรายการหนังสือของ Kimpton Book Club ผ่านแท็บเล็ตดิจิทอลในระหว่างการเข้าพัก รวมถึงหนังสือปกอ่อนให้คุณได้นำกลับไปอ่านที่บ้านหลังจากเช็กเอาท์หรือในทริปหน้า ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสิทธิพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณได้พบปะสังสรรค์ในช่วง 5 โมงเย็นและเริ่มต้นวันใหม่ในช่วงเช้า ที่ คาเฟ่และบาร์ The Jone โดยรายละเอียดและเงื่อนไขและข้อกำหนด โตเกียวได้ออกแบบแพคเกจหนึ่งคืนสำหรับหนอนหนังสือสายนักเดินทาง ซึ่งรวมชุดน้ำชายามบ่ายในห้องให้เพลิดเพลินขณะอ่านหนังสือ ได้สิทธิ์เข้าถึงรายการหนังสือของ Kimpton Book Club ผ่านแท็บเล็ตดิจิทอลในระหว่างการเข้าพัก รวมถึงหนังสือปกอ่อนให้คุณได้นำกลับไปอ่านที่บ้านหลังจากเช็กเอาท์หรือในทริปหน้า ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสิทธิพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณได้พบปะสังสรรค์ในช่วง 5 โมงเย็นและเริ่มต้นวันใหม่ในช่วงเช้า ที่ คาเฟ่และบาร์ The Jone โดยรายละเอียดและเงื่อนไขและข้อกำหนด สามารถดูได้ที่นี่ จองที่พักได้โดยตรงกับทางโรงแรมและภัตตาคาร Kimpton และโรงแรมและรีสอร์ต IHG สำหรับความคุ้มค่าและนโยบายการยกเลิกแสนยืดหยุ่น พร้อมกับการรับและใช้คะแนน เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษจาก IHG Rewards

Kimpton ยังได้สนับสนุนให้ทำการเชื่อมต่อผ่าน Kimpton Book Club สำหรับท่านทั้งหลายที่ยังมีข้อจำกัดด้านการเดินทางในปัจจุบัน โดยเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวจะสามารถสำรวจโลกไปพร้อมๆ กันผ่านรายการหนังสือที่คัดสรรไว้ มีทั้งหนังสือแต่งขึ้นและที่อิงจากเรื่องจริงให้คุณได้เลือกรับผ่านร้านหนังสือใกล้บ้านหรือดาวน์โหลดเป็น e-book มาเก็บไว้อ่านได้ถึงหลากหลายภาษา

รอพบกับกิจกรรม Book Club เพิ่มเติมจาก Kimpton Maa-Lai Bangkok ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และการเปิดรีสอร์ทแห่งแรกของแบรนด์ในประเทศไทย Kimpton Kitalay Samui ในปลายปี 2564 ต้อนรับแขกผู้เข้าพักสู่ประสบการณ์ที่แตกต่างบนหาดเชิงมน

บริการของ Kimpton ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยความจริงใจ ทุกรายละเอียดที่คัดสรรมาอย่างดีและนำเสนออย่างมีศิลปะเพื่อให้ประสบการณ์ของแขกที่มาพักโดยยังคงความเป็นส่วนตัว และมีความหมาย แชร์ช่วงเวลาของคุณบนโซเชียลด้วย #KimptonBookClub