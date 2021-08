เจือปากนุ่มหรูหราราวเนื้อผ้ากำมะหยี่ด้วย The Slim Velvet Radical

ราคา 1,550 บาท ไม่เหมือนแมตต์ใดที่เคยมีมา แต่นี่คือ เวลเว็ทแมตต์ที่ฉีกไปจากขนบเดิมๆ ในแบบของ YSL ด้วยแรงบันดาลใจจากกูตูร์ศิลปะการตัดเย็บลายเส้นชั้นสูง สู่ความสบายริมฝีปากระดับสุดขั้วของ YSL ที่มาพร้อมกับฟินิชแบบใหม่ล่าสุดของ The Slim

เนื้อลิป ‘velvet’ แมตต์ที่มีความเงาเบาๆ ไม่วาว ไม่แห้งริมฝีปาก ให้ความรู้สึกหรูหราราวเนื้อผ้ากำมะหยี่ #ลิปเหลี่ยมจัดRadical เวลเวทท์แมตต์รุ่นเรดิคอลเริ่ดแรง ให้ความรู้สึกสบายริมฝีปากแต่ปกปิดยาวนาน ลิปสติกกึ่งแม็ตต์ที่จะล้มล้างความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับลิปแม็ตต์ โดยไม่ลดทอนความสบายริมฝีปากลงแต่อย่างใด

วันนี้ลิปสติกเนื้อแม็ตต์ในตระกูล The Slim #ลิปเหลี่ยมจัด อันโด่งดัง และเป็นสัญลักษณ์ของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้ มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งอัตรา ขอแนะนำ The Slim Velvet Radical ลิปแม็ตต์ 9 เฉดสีใหม่ ในสูตรผสมล้ำยุคของ YSL ที่ให้ความสำคัญกับความสบายริมฝีปากเป็นลำดับแรก

The Slim Velvet Radical ประกาศเจตนารมณ์แห่งลิปแม็ตต์ผ่านความละมุนละไมแบบกำมะหยี่ สานต่อเรื่องราวของ The Slim ที่ท้าทายโลกด้วยคำประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของลิปสติกเนื้อแม็ตต์ โดยสื่อสารกับผู้หญิงที่ชื่นชอบความแม็ตต์และต้องการเอฟเฟ็คต์ด้านเนื้อสัมผัสแบบกำมะหยี่ควบคู่กันไปด้วย ลิปสติกที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับความโก้หรู The Slim Velvet Radical ได้แรงบันดาลใจจากห้องเสื้อแฟชั่นชั้นสูงหัวขบถและความรักที่ห้องเสื้อนี้มีต่อผ้ากำมะหยี่อันโดดเด่น กำมะหยี่เป็นสิ่งทอที่ทันสมัยเหนือกาลเวลา ให้การห่อหุ้มมิดชิด และมีสีสันเจิดจ้า ความทึบแสงที่ปกคลุมร่างกายอย่างมิดชิดและความสามารถในการแปรเปลี่ยนที่นุ่มนวลและง่ายดายยามต้องแสง ทำให้กำมะหยีทอดข้ามเส้นแบ่งระหว่างความโก้หรูกับการล้มล้างขนบเดิมๆ

วันนี้ คุณสมบัติเด่นของกำมะหยี่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ลิปสติกที่เป็นจุดบรรจบระหว่างความเป็นแฟชั่นชั้นสูงเต็มขั้นกับความสบายริมฝีปากสุดขั้ว ได้เวลาเล่นสนุกกับเส้นแบ่งนี้แล้ว

สูตรผสมสำหรับ The Slim Velvet Radical มีความสุดขั้วเช่นเดียวกับผ้ากำมะหยี่ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ด้วยสีลิปสติกที่ไม่เปลี่ยนไปในระหว่างวัน และเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกเบาราวอากาศ The Slim Velvet Radical ได้รับการออกแบบขึ้นโดยใช้ความก้าวหน้าล่าสุด^ทางเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงความสบายริมฝีปากเป็นลำดับแรก (เพราะในท้ายที่สุดแล้ว เราทุกคนล้วนต้องการให้ลิปสติกมอบความรู้สึกดีเมื่ออยู่บนริมฝีปาก)

ทุก ๆ องค์ประกอบของสูตรผสมผ่านการเลือกสรรโดยห้องปฏิบัติการของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ บิวตี้ ด้วยความพิถีพิถันสูงสุด:

* ฟิลเลอร์ทรงครึ่งวงกลม (Hemispherical fillers): เลือกสรรมาเพื่อมอบเอฟเฟ็คต์กึ่งแม็ตต์แบบกำมะหยี่ ช่วยให้ลิปสติกมอบความรู้สึกนุ่มนวล ดูเรียบเนียนแนบไปบนริมฝีปากโดยไม่ “เป็นขุย”

* น้ำมันที่มีความนุ่มลื่นดุจแพรไหม (Silky oils): นำมาใช้เพื่อเสริมความชุ่มชื้นและมอบความ “ลื่นไหล” ให้กับลิปสติก โดยเพิ่มปริมาณเป็นสามเท่าของสูตร THE SLIM ปกติในลิปสติกสูตรนี้เพื่อรับประกันความรู้สึกนุ่มเบาดุจกำมะหยี่บนริมฝีปาก ด้วยเหตุนี้ The Slim Velvet Radical จึงไม่ทำให้ริมฝีปากแห้ง แต่จะช่วยให้ริมฝีปากรู้สึกอ่อนนุ่มละมุนละไมตลอดทั้งวัน

* ระดับของเม็ดสี: มอบการแสดงออกของเม็ดสีเมื่อทาลงบนริมฝีปากให้สูงถึงขีดสุดของ YSL เพื่อมอบความครอบคลุมของสีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงในการทาเพียงครั้งเดียว และสีลิปสติกยังคงดุจเดิมราวกับเมื่อแรกแต่งแต้มตลอดทั้งวัน

The Slim Velvet Radical หุ้มด้วยปลอกสีดำล้วนที่มีผิวสัมผัสแบบด้าน บอกเป็นนัย ๆ ถึงเนื้อสัมผัสแบบแม็ตต์ของลิปสติกที่บรรจุอยู่ภายใน ดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมของแท่งลิปสติกซึ่งตัดเฉียงให้มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ทั้งดูทันสมัยและช่วยให้ใช้งานสะดวก โดยผู้ใช้สามารถเริ่มแต่งแต้มด้วยการใช้มุมแหลมของลิปสติกวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบริเวณรอยหยักกลางริมฝีปากบน (Cupid’s bow) ก่อนเป็นตำแหน่งแรก ซึ่งจะทำให้การเติมสีให้เต็มริมฝีปากหลังจากนั้นง่ายขึ้น เส้นขอบปากที่คมชัดและไม่หลุดเลือนระหว่างวันทำให้เฉดสีพิกเม้นต์แน่นของ The Slim Velvet Radical ติดทนนานขึ้น และด้วยการเน้นส่วนโค้งตามธรรมชาติของริมฝีปาก ก็ช่วย “push up” ให้ริมฝีปากดูหนาขึ้นและอวบอิ่มกว่าที่เคย

9 เฉดสีใหม่ ซึ่งถือกำเนิดด้วยจิตวิญญาณแห่งศิลปะการตัดเย็บชั้นสูง ได้แรงบันดาลใจจากผ้ากำมะหยี่อันโดดเด่น ออกแบบโดยทอม เปเชอ (Tom Pecheux) ผู้อำนวยการฝ่ายความงามระดับโลกของอีฟส์ แซ็งต์ โลร็องต์ จากศิลปะการตัดเย็บชั้นสูงสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม พร้อมสำหรับการเฉิดฉายบนแคทวอล์ก และให้ความรู้สึกสบายริมฝีปากเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตจริง

• BamBam’s Fav Nude Pulsion #301: เย้ายวนเกินต้านทานราวซอลเต็ดคาราเมล (salted Caramel) แบมแบม (BamBam) YSL BEAUTY THAILAND MUSE ของเราก็ชอบสีนี้!

• Brown No Way Back #302: สีแดงอมน้ำตาลที่ใช้แต่งแต้มบนริมฝีปากของอีดี้ แคมป์เบล (Edie Campbell) และโซอี้ คราวิตซ์ (Zoe Kravitz) เพื่อสร้างความน่าทึ่งในแคมเปญโฆษณา เป็นเฉดสีที่ออกแบบมาให้มีความโดดเด่นด้วยตัวเองและเล่นกับการแต่งริมฝีปากที่ทรงพลังแบบดั้งเดิมได้อย่างเร่าร้อนและทันสมัย

• Rose Incitement #303: สีชมพูอมเบจหรูหรา เก๋แต่ก็มีความยั่วยวนอยู่ในที

• Beige Instinct #304: สีเบจโทนอุ่นอมสีชมพู ดูสุภาพและอ่อนโยน

• True Chili #28: สีแดงเพลิงเพื่อบุคลิกที่ดูร้อนแรงดั่งไฟ มีที่มาจากเฉดสีดั้งเดิมและขายดีของ Slim Classic บอกได้คำเดียวว่า แซ่บ!

• Orange Surge #305: สีส้มสด จี๊ดจ๊าดสุดขีด

• Rouge Paradoxe #21: สีแดงก่ำ เข้มได้ใจและน่าหลงใหล เฉดสีขายดีของ Slim Classic

• Fiery Spice #307: สีแดงอมส้มอิฐ เพื่อความประทับใจอย่างสุดซึ้ง

• Radical Chili #308: สีแดงพริกขิง สว่างสดใส ขับให้อันเดอร์โทนสีฟ้าเปล่งจิตวิญญาณแห่งความมั่นใจ