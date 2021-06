คนรักคาเวียร์ ห้ามพลาด !! '“ดาว พอฤทัย” พาไปเปิดประสบการณ์สุดว้าว ที่ “Caviar Cafe” แห่งแรกในประเทศไทย !!

“ดาว พอฤทัย” ได้พูดคุยกับผู้บริหารสาวคนเก่ง “ไฮโซน้องเล็ก” ถึงที่มาของ Caviar Cafe แห่งแรกในประเทศไทย ให้ฟังว่า “ที่บ้านชอบทานคาเวียร์มาก และเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีอะไรสไตล์นี้ เราจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล และทำการบ้านอย่างหนัก ซึ่งคาเวียร์ คือไข่ของปลาในตระกูลสเตอร์เจียนมีมากถึง 27 ชนิด ปัจจุบันไม่มีการล่าโดยธรรมชาติแล้ว เราจึงหาฟาร์มที่เพาะพันธุ์เองซึ่งต้องได้มาตรฐาน และมีระบบการจัดการที่เหมาะสม จนมาได้ฟาร์มที่ประเทศจีน เขาเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนสายพันธุ์แท้จากประเทศเยอรมนี”

ปัจจุบัน “คาเวียร์” ที่พร้อมรับประทานต้องมีอายุ 8 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ และการดูแลด้วย ขณะที่ “คาเวียร์” ที่ได้จากปลาสเตอร์เจียน สายพันธุ์เบลูก้า (Beluga) ถือเป็นสายพันธุ์ที่ให้คาเวียร์แพงที่สุด ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป...มาถึงตรงนี้ทำเอา “ดาว พอฤทัย” ถึงกับอุทานว่า “เฮ้ย!! นี่เพิ่งรู้จริงๆ” ความว้าวของ “คาเวียร์” ยังไม่หมด “ดาว พอฤทัย” ยังล้วงเคล็ดลับการรับประทานคาเวียร์ให้ได้รสชาติที่ดีเลิศ และอร่อย “ต้องห้ามทานกับอาหารที่มีกลิ่นแรง และไวน์แดง!”



มาถึงตรงนี้!! บอกเลยว่า “คนรักคาเวียร์” ห้ามพลาด เพราะนี้คือสวรรค์ที่แท้จริงมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยแล้ว พบกับ “เรื่องของดาว - Dao Poruethai” ความเป็นตัวตนของ “ดาว พอฤทัย” โดยจำกัดนิยามสั้นๆ ว่า ‘My life is my content’



