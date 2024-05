Cyber Apps 13/05/24 : Globetrotter / MarkTimes / Call of Duty / Raft Survival

มาดูกันว่าคุณคือ Travel blogger ตัวจริงหรือไม่? ด้วยการตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ คุณจำได้หรือไม่ว่า คุณได้ถ่ายรูปแลนด์มาร์กนี้ที่ไหน ของแต่ละประเทศที่คุณไปเยือนมา และพื้นที่ที่สูงที่สุดที่คุณเคยขึ้นไปถ่ายรูปคือกี่เมตรเหนือระดับน้ำทะเล!? รูปไหนนะที่ฉันกดชัตเตอร์ไวที่สุด...หากคุณยังอึ้งๆ กับคำถามเหล่านี้อยู่ เราจึงอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับแอปเจ๋งๆ สำหรับคนรักการถ่ายภาพและการเดินทางอย่าง Globetrotter - Travel Tracker เพราะแอปนี้มีทุกข้อมูลที่เป็นคำตอบให้กับคุณเมื่อเปิดแอปมาคุณก็จะพบเลยว่าที่ผ่านมาคุณได้ถ่ายภาพไวที่เขตไหนในกทม หรือประเทศใดในโลกบ้าง แต่ละสถานที่คุณถ่ายไปกี่ภาพ แต่หากคุณเลือกที่จะกดปุ่มทดลองใช้งานทุกฟีเจอร์ฟรีหนึ่งสัปดาห์ คุณจะพบกับอีกหลากฟีเจอร์ที่น่าทึ่ง อาทิการเลือกดูรูปจากปฏิทินว่าวันไหนของเดือนอะไร เราถ่ายรูปอะไรไปบ้าง ภาพความทรงจำของวันนี้ปีที่แล้วคือ ภาพอะไร รวมถึงการบอกสถิติจำนวนภาพที่คุณเคยถ่ายไว้ในแต่ละปีนอกจากนี้แล้ว แอปยังมีลูกเล่นสำคัญอื่นๆ เช่น การล็อกการเข้าถึงแอปด้วย Face ID, Widget ที่ดึงเอาภาพเก่าๆ ขึ้นมาแสดงให้หวนคิดถึง และการดูสถิติประเทศต่างๆ ที่คุณเคยไปเยือนในแต่ละทวีปบน Apple Watchสำหรับคนที่คิดว่าแอปนี้คือ แอปที่มองหามานานแสนนาน ก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ฟรีบน iPhone, iPad, Mac, และ Apple Watch ที่นี่ และหากอยากใช้ครบทุกฟีเจอร์ไปตลอดๆ ก็สามารถอัปเกรดเป็นสมาชิกรายปีที่ลด 80% เหลือเพียง 499 บาท หรือเลือกแบบชำระครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพ 999 บาทเท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/globetrotter-travel-tracker/id6469319235 หากพูดถึงการเขียนประวัติชีวิต ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ และไม่น่าจะมีใครมีเวลามาบันทึกทุกๆ เวลานาทีของคนธรรมดาๆ อย่างเรา... แต่เพราะเราทุกคนคือ คนพิเศษของตัวเราเอง! และหากเรารู้จักและดูแลตัวเราได้อย่างดีที่สุด ความสุขทั้งทางกายและทางใจก็จะกลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตัวเรา ว่าแล้วเราก็มาเริ่มบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านแอป MarkTimes กันเลยแอปนี้ตั้งใจสร้างขึ้นให้ผู้ใช้แต่ละคนบันทึกเหตุการ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ละวัน เช่น วันนี้ทานกาแฟ ชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไร และทานไปกี่แก้ว เข้าห้องน้ำวันละกี่ครั้ง รู้สึกปวดอะไรตรงไหนไหม ไปหาหมอที่คลีนิคอะไรในตอนเช้า ทาสกินแคร์อะไรก่อนนอน หรือได้ทำกิจวัตรประจำวันอะไรที่บ้านบ้างการบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่จริงๆ วันนึงที่คุณไปพบหมอ ไปหาเทรนเนอร์ที่ฟิตเนส หรือไปตัดผมเจ้าประจำ ข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นคลังสถิติที่สำคัญมากๆ สำหรับการวินิจฉัยโรค หรือวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของอาการป่วยแบบต่างๆ รวมถึงการแนะนำรูปแบบการออกกกำลังกายที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุดนั่นเองเริ่มลงมือจดบันทึกข้อมูลต่างๆ กับแอป MarkTimes ได้เพียงกดปุ่ม + และเลือกหมวดต่างๆ หรือกดที่ Custom Event เพื่อสร้างกิจกรรมเฉพาะของคุณเองขึ้นมาอย่าลืมสร้างหมวดต่างๆ เพื่อแยกข้อมูลกิจวัตรที่ต่างกันออกไปด้วย เช่น หมวดชีวิต หมวดการเรียน หมวครอบครัว หมวดสัตว์เลี้ยง เป็นต้นเริ่มจดบันทึกชีวิตของตัวคุณเองได้กับแอป MarkTimes ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/marktimes/id6475532850 แอ็กชันสุดเข้มข้น กราฟิกล้ำสมัย แถมด้วยรถถังและเฮลิคอปเตอร์อีกเพียบ! ด้วยฟีเจอร์มากมายที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ Call of Duty: Warzone Mobile จึงยกระดับสงครามแบทเทิลรอแยลให้ระห่ำไปอีกขั้นด้วยการปล่อยตัวผู้เล่น 120 คนให้กระโดดลงสู่แผนที่ Verdansk ในตำนานพร้อมกันรวดเดียว แล้วคุณล่ะจะยืนหยัดจนเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายได้หรือไม่!?ใน Warzone mobile พบกับความสามารถในการปรับแต่งที่น่าเหลือเชื่อ ตั้งแต่ตำแหน่งของจอยสติ๊กไปจนถึงการกำหนดอาวุธที่จะเก็บก่อน ทุกองค์ประกอบของระบบควบคุมล้วนปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด เยอะขนาดนี้จะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะ ลองใช้พรีเซ็ตมหาศาลที่มีมาให้ลอง (ซึ่งคุณเองก็สามารถปรับแต่งได้) หรือจะเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ (จอยสติ๊ก) ที่ใช้งานร่วมกันได้และปรับแต่งจากตรงนั้นก็ไม่มีปัญหานี่คือผลงานของค่ายเกมอย่าง Activision เป็นผู้บริหารแฟรนไชส์เกม Call of Duty มาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ซึ่งนอกเหนือจากเกม Warzone Mobile แล้ว ทางสตูดิโอยังให้การสนับสนุนเกม Call of Duty: Mobile ที่เปิดตัวไปในปี 2019 ด้วย เริ่มเล่นฟรีได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/call-of-duty-warzone-mobile/id1638368439?l=th ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.warzone&hl=th&gl=US มหาสมุทรช่างไกลสุดลูกหูลูกตา! ใน Raft Survival คุณคือชาวเรือผู้โดดเดี่ยวที่ติดอยู่บนแพกลางทะเลอันกว้างใหญ่ มีเพียงความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ของคุณเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ในเกมแนวโอเพนเวิลด์หรือในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้ คุณจะได้สนุกท้าทายไปกับการเอาชีวิตรอดให้ได้ในทุกวินาที ในน้ำมีฉลามว่ายวนอยู่รอบๆ ขณะที่คุณเก็บรวบรวมทรัพยากรและปรับปรุงแพของคุณ เนื่องจากคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในสถานที่แห่งนี้ ดังนั้นเตรียมหอกข้างกายเอาไว้ให้พร้อมในขณะที่คุณกำลังไขพัซเซิลที่มีอยู่มากมายRaft Survival มีหลายเกมโหมดให้ลองเล่น ทว่าการสร้างสุดยอดแพในโหมด Survival ต้องใช้เวลา ดังนั้นหากคุณต้องการสร้างเรือในฝัน การเล่นในโหมด Sandbox จะเป็นอะไรที่ง่ายกว่า เพราะคุณสามารถปลดปล่อยไอเดียได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจำกัดในด้านทรัพยากรเริ่มเล่น Raft Survival ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/raft-survival-ocean-nomad/id1326046015 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=ocean.nomad.survival.simulator&hl=en_US