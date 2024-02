Cyber Apps 19/02/24 : Superlist / MochiKanji / Assemble With Care / Hello Neighbor 

จากปีใหม่ มาตรุษจีน และจวนจะเข้าสงกรานต์ เราเตรียมผ่านหลายเทศกาลปีใหม่หลายๆ ครั้ง ทำให้สารพัดโครงการ และเนื้อหางานที่กำลังทำยิ่งเพิ่มพูนทวีขึ้นทุกที แต่เมื่อมีแอปอย่าง Superlist ชีวิตทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของคุณก็จะยิ่งเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นแอป Superlist เป็นแอปเรียบง่ายดีไซน์เท่ และมีความสามารถรอบด้าน เพราะนอกจากจะใช้ในการจดสิ่งที่ต้องทำแล้ว เราใช้เชิญชวนเพื่อนหรือทีมงานมาร่วมกับใส่ข้อมูลสิ่งที่ต้องทำกับโครงการต่างๆ ได้อีกด้วย และที่เจ๋งไปกว่านั้นคือ การผสานเข้ากับแอปอื่นๆ อย่าง Gmail, Slack, Zoom เพื่อลิงก์ข้อมูลที่จำเป็นระหว่างกันได้อีกด้วยเมื่อเปิดแอปมา คุณจะเห็นว่ามีการแยกพื้นที่สำหรับเรื่องงาน (Work) และเรื่องส่วนตัว (Personal) ไว้ให้แล้ว สำหรับคนทำงาน เราอยากให้ลองแตะไปที่ Meeting Notes แล้วคุณจะพบว่ามีการสร้างเทมเพลตสำคัญสำหรับการจดบันทึกการประชุมไว้ให้แล้ว เช่น รายการประเด็นการประชุม (Meeting agenda) เนื้อหาที่ได้จากการประชุม (Notes) และสิ่งที่ต้องทำหลังการประชุม (Next Steps)ในทุกๆ หัวข้อที่เราใส่เนื้อหาเข้าไป เราสามารถเลือกเพิ่มภาพ หรือเอกสารแนบได้อีกด้วย สำหรับเรื่องส่วนตัว หากใครอยากควบคุมค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยเฉพาะกับค่ากินให้อยู่ในงบ ก็โปรดใช้เมนู Groceries ในทุกๆ ครั้งที่ไปจ่ายตลาด เพราะในเทมเพลตนี้ได้แยกรายการของที่จะต้องซื้อไว้อย่างละเอียดแล้ว เพียงสัญญากับตัวเองว่าจะซื้อเท่าที่จดไว้ งบก็จะไม่บานปลายอีกแน่นอนสนุกกับการวางแผนชีวิตในทุกๆ ด้านของคุณผ่านแอป Superlist ได้ฟรี ดาวน์โหลดได้เลยบน Mac, iPhone, และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/superlist/id1547585270 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superlist.superlist&hl=en_US&pli=1 เมื่อได้สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับแอป MochiKanji แล้ว การไปญี่ปุ่นครั้งหน้าต้องสนุกกว่าเดิม เพราะเมืองทั้งเมืองจะกลายเป็นสนามทดสอบภาษาที่แสนตื่นตาสำหรับคุณ แม้จะเป็นเพียงการสื่อสารคีย์เวิร์ดเป็นคำๆ หรือการจำตัวอักษรสำคัญๆ บางตัวได้ ก็จะยิ่งทำให้คุณกลายเป็นฮีโร่ประจำทริปได้โดยไม่รู้ตัว ว่าแล้วก็มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยวิธีสุดสนุกกับแอป MochiKanji กันเถอะเมื่อเปิดแอปมาก็จะเจอกับน้องโมจิที่จะมาสอบถามถึงระดับภาษาญี่ปุ่นของคุณ ซึ่งแอปนี้ก็เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับชั้น (ตั้งแต่ผู้เริ่มเรียน ไปจึงถึงการเรียนศัพท์เฉพาะทางไอที ธุรกิจบริการ และการพยาบาลเลยทีเดียว)แต่ละระดับก็จะมีเนื้อหาหลายบท แต่ละบทก็จะสอนให้คุณจำตัวอักษร 4-6 ตัว โดยวิธีการเรียนก็เหมือนการเล่นบัตรทายคำศัพท์ ที่จะขึ้นเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (คันจิ) พร้อมเสียงอ่านให้ก่อน และเมื่อแตะอีกทีก็จะเป็นคำแปล เมื่อจำได้แล้วก็จะเข้าแบบทดสอบทันที จากนั้นก็จะมีหน้ากระดาษให้ฝึกลากนิ้วบนจอตามเส้นเพื่อฝึกเขียนให้ถูกต้องยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ คุณจะเห็นผลงานของคุณผ่านเมนูรูปถ้วย (Hall of frame) นอกจากนี้คุณยังสามารถฝึกวินัยในการเรียนรู้ด้วยการตั้งเป้าหมายการเรียน ที่เมนูต้นไม้ (Set a goal & Plant a tree) ยิ่งเข้าเรียนสม่ำเสมอก็เท่ากับเป็นการปลูกต้นไม้ไปในตัว รวมถึงกดกระดิ่งตั้งเตือนเข้าเรียนในเวลาเดิมทุกๆ วันได้อีกด้วยแอปนี้ช่วยให้คุณมั่นใจว่าหากขยันและตั้งใจ ภายในเวลาเพียง 1 เดือน คุณจะสามารถจดจำตัวอักษณคันจิได้ถึง 1,000 ตัวอักษรเลยทีเดียว สนุกกับโลกแห่งภาษาญี่ปุ่นไปกับแอป MochiKanji ฟรีบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/mochikanji-learn-japanese/id1463353686 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mochimochi.android.an&hl=en_US ซ่อมแซมสิ่งของและเยียวยาตัวเองในเกมพัซเซิลอบอุ่นหัวใจ ใน Assemble With Careตอนที่ Maria มาถึงเมือง Bellariva อันแสนงดงาม เธอคิดว่าจะใช้ทักษะที่มีเพื่อซ่อมแซมของเก่าที่พังไม่เป็นท่า แต่เธอคนนี้กลับเชี่ยวชาญการสมานรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ด้วย ใน Assemble With Care การประกอบรูปปั้นที่แตกหัก ซ่อมโทรศัพท์แบบหมุน และแก้ไขสิ่งของที่เคยเป็นที่รักขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดนี้คือการช่วยให้เจ้าของได้กลับมาคืนดีกับสมาชิกครอบครัวและหวนคิดถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงอันผู้เป็นที่รักที่จากไปความอบอุ่นใจจะเกิดขึ้นหลังจากซ่อมแซมสิ่งของต่างหน้าแสนรักได้สำเร็จ ไม่ว่าจะคลายเกลียวหน้าปัดนาฬิกาและหนีบเฟืองออกมา หรือต่อสายไฟของเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจให้เข้าที่ การทำสิ่งเหล่านี้ให้ความรู้สึกดีราวกับได้สัมผัสอยู่จริงๆ ด้วยตัวควบคุมสัมผัสแสนแม่นยำ แม้กระทั่งวิธีการหมุนวัตถุอย่างเบามือและวางชิ้นส่วนที่ถอดออกมานั้นก็เป็นการแสดงความเคารพต่องสิ่งของที่ล้ำค่าอย่างเหมาะสม อย่างเช่น โปรเจกเตอร์ฟิล์มสไลด์ที่ชำรุดที่เต็มไปด้วยความทรงจำในวัยเด็กAssemble With Care ไม่ต้องรีบเร่งเพื่อไปถึงชัยชนะ ค่อยๆ เล็ม ถอด ลอง ประกอบได้อย่างเพลิดเพลิน นี่คือผลงานของ Ustwo Games ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนคือเจ้าของผลงานที่ชนะรางวัล Apple Design Award หลายรายการ อย่างเกมพัซเซิลขวัญใจผู้เล่น Monument Valley และเกมผจญภัยธีมรักษ์โลก Alba: A Wildlife Adventure นั่นเองเล่น Assemble With Care ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/assemble-with-care/id6459060454 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ustwo.awc&hl=en_US ใครเหรอที่ห้ามคุณไม่ให้กลับบ้าน ใน Hello Neighbor: Nicky's Diaries เกมภาคใหม่ของชุด Hello Neighbor ที่รอบนี้คุณจะต้องพา Nicky Roth วัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นดาวเด่นจากภาคออริจินัลกลับมาบ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าหวาดหวั่น ค่อยๆ สำรวจบ้านของเพื่อนบ้านชั่วร้ายที่ต่อเติมขยายออกไปเพื่อสืบร่องรอยโชคชะตาเพื่อนในวัยเด็กของคุณ เรื่องราวชวนให้ตกใจจะค่อยๆ คลี่คลายทีละน้อย คุณจะคอยสอดส่อง สอดแนม และสืบสวนไปจนตลอดรอดฝั่งได้หรือไม่นะความสนุกของเกมนี้อยู่ที่การหลบหนีจากศัตรูผู้สวมเสื้อสเวตเตอร์ การซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นโดยการปาระเบิด EMP ใส่กล้องวงจรปิด และการกระโดดเกาะหน้าต่างชั้นสองของตึกด้วยรองเท้าบูทติดสปริงไม่ใช่เรื่อยง่าย แต่ตอนที่คุณต้องสลัดเพื่อนบ้านให้พ้น ไม่ว่าจะวิ่งแซง ใช้กล่องฟาด หรือใช้กาวแปะเพื่อนบ้านไว้กับพื้น นั่นแหละคือตอนที่ต้องเร่งมือเกมชุด Hello Neighbor เป็นผลงานของ Eerie Guest Studios จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยภาคก่อนหน้า Hello Neighbor: Hide and Seek และภาคแยกออกไปเป็นเกมแบบมัลติเพลเยอร์อย่าง (Secret Neighbor) แถมยังมีซีรีส์หนังสือที่เจาะลึกถึงเรื่องราวต้นกำเนิดอันโศกเศร้าของเพื่อนบ้านด้วยนะ ถ้าจะเริ่มจากเล่นจากเกมไหนดี ลอง Nicky’s Diaries ก่อนก็ได้ เริ่มเล่นฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/hello-neighbor-nickys-diaries/id6451240312 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinybuildgames.hndiaries&hl=en