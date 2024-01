Cyber Apps 22/01/24 : The Body Coach / Skratch / Roto Force / Too Many Cooks

Joe Wicks เป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ชวนผู้ติดตามทุกช่วงวัยให้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายกับการออกกำลังออนไลน์ของเขาที่สนุกสนานและไม่เกินกำลัง และแอปฟิตเนส The Body Coach ของเขาก็มีสิ่งอื่นๆ มากกว่าแค่การออกกำลังกาย โดยคุณจะพบการออกกำลังกายและแผนโภชนาการ การท้าทายการทำลายสถิติตัวเอง และการออกกำลังกายแบบไลฟ์รายสัปดาห์ไปพร้อมกับสุดยอดเทรนเนอร์ผู้นี้คุณไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนส ที่บ้านก็ออกกำลังแบบ Joe Wicks ได้เต็มรูปแบบ เพราะคลาสเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในห้องนั่งเล่นของคุณไปจนถึงสวนสาธารณะ ทุกอย่างมีระดับความยากตั้งแต่ Beginner, Intermediate และ Advanced สมัครรับแผนการออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณ และคุณยังสามารถเปลี่ยนแผนได้อย่างง่ายดายถ้ารู้สึกว่าการออกกำลังกายนั้นง่ายไปหรือยากไปนอกจากคอร์สการออกกำลังให้ถูกสไตล์และร่างกายของคุณแล้ว การดูสูตรอาหารเพื่อใช้โภชนาการเพิ่มพลัง ในแอปมีหลากหลายจานอร่อยและอยู่ท้องให้คุณเลือก (ส่วนมากเป็นอาหารฝรั่ง) รวมทั้งอาหารเจ วีแกน และเพสเคเทเรียน (มังสวิรัติที่งดเว้นไข่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลา) พร้อมเตรียมอาหารให้ง่ายขึ้นด้วย Shopping List ซึ่งแจกแจงส่วนประกอบจากสูตรอาหารที่คุณเลือกออกมาเป็นรายการจับจ่ายที่คุณบันทึก แบ่งปัน หรืออีเมลได้มาถึงตอนนี้คุณก็คงอยากรู้จักกับโค้ชหนุ่ม Joe Wicks ให้มากขึ้นแล้ว เขาเริ่มธุรกิจของเขาด้วยการยืนแจกใบปลิวบูตแคมป์การฝึกของตัวเอง ทุกวันนี้เขาคือหนึ่งในเทรนเนอร์ที่มีคนรู้จักทั่วโลกจากวิดีโอทาง Instagram คลาสออนไลน์ หนังสือ และการออกรายการโทรทัศน์อยากเชิญ Joe Wicks มาเป็นโค้ชส่วนตัวให้คุณที่บ้าน ก็เพียงดาวน์โหลด The Body Coach: Fitness Plans และทดลองใช้งานฟรีทุกฟีเจอร์ได้หนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นก็สามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้ในราคาเดือนละ 469 บาท หรือปีละ 1,990 บาท ได้ทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/us/app/the-body-coach-workout-planner/id1502129212 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thebodycoach&hl=en_US เราคงจะเคยเห็นของแต่งบ้านที่เป็นโปสเตอร์แผ่นใหญ่ๆ รูปแผนที่โลก และมีการเอาหมุดปักเอาไว้เพื่อดูว่าเราเคยไปเยี่ยมชมสถานที่ใดในโลกมาแล้วบ้าง ไอเดียนี้ได้ถูกจำลองมาอยู่ในแอป Skratch - Where I've been เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!เมื่อลงทะเบียนใข้งานเสร็จ แอป Skratch จะขออนุญาตเข้าถึงอัลบั้มรูปของคุณ ซึ่งก็จะทำให้รู้ได้ทันทีว่าคุณได้เคยไปเที่ยวประเทศใดๆ บ้างในโลก ที่เมนู Passport > Visited (เพราะระบบ iOS จะเก็บพิกัด GPS ของทุกรูปที่ถ่ายเอาไว้ให้เราโดยอัตโนมัติ) ทำให้ช่วยเตือนถึงความทรงจำดีๆ ในทริปที่ผ่านมาของคุณได้นอกจากนี้แล้วในแอปยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามธีมต่างๆ มากมาย เช่น รวมสถานที่เจ๋งสุดในการทำโรดทริป การท่องไปในซาฟารี และแหล่งพบปะสำหรับคนรักเสียงดนตรี เป็นต้น เมื่อคุณเข้าไปยังแต่ละประเทศ ก็จะได้ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเทศต่างๆ คำแนะนำสำหรับการขอวีซ่าสำหรับคนไทย แอปเรียกรถที่ใช้ในท้องถิ่น วัคซีนที่ควรฉีดก่อนไปพำนัก เป็นต้นอีกหนึ่งฟีเจอร์เจ๋งๆ ที่จะทำให้คุณเขียนไดอารี่บันทึกขณะเดินทางได้ก็คือ การเข้าไปที่เมนู Maps กดปุ่ม + และเลือก Add Memories ระบบก็จะดึงภาพที่คุณถ่ายล่าสุดจากประเทศที่คุณกำลังเดินทางอยู่ เพื่อเขียนเล่าเรื่องราวความประทับใจหลังภาพถ่ายได้อีกด้วยสำหรับคนที่วางแผนจะมีอีกหลายหมุดหมายที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งของชีวิต แอปนี้จะเป็นไกด์นำทางที่มีความรู้พื้นฐานอย่างครบเครื่องให้กับคุณ ดาวน์โหลดได้ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/skratch-where-ive-been/id1457438876 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=world.skratch.app ด้านบนคือฝั่งไหนนะ แต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเมื่ออยู่ใน Roto Force แค่ยิงต่อไปเรื่อยๆ ก็พอ! เพื่อเอาชีวิตรอดในเกม Twin Stick Shooter มีลูกเล่นเกมนี้ คุณต้องหมุนด่านรอบตัวขณะยิงฝูงเพนกวินขว้างปลาและหนีเลื่อยวงเดือนที่มีตากลอกกลิ้ง คุณจะรับบทเป็นเด็กฝึกงานหน้าใหม่ของ Roto Force เพราะฉะนั้นงานที่ได้จึงไม่ได้สวยหรูเสมอไป แต่กองอาวุธลุคการ์ตูนทั้งหลายจะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้ด้วยดีความสนุกของ Roto Force อยู่ที่จังหวะการเล่นที่รวดเร็วหนักหน่วง ในด่านหมุนแบบนี้ คุณต้องเดินและโจมตีไปด้วยตลอดเวลาเพื่อเอาตัวรอด สิ่งที่เราชอบที่สุดคือการเปลี่ยนทิศกระสุนจากศัตรูให้ไปโดนเพื่อนแทน จากนั้นก็พุ่งตัวทะลุโล่ให้แตกกระจายและซัดพวกเหล่าร้ายแทนเริ่มเล่น Roto Force ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/roto-force/id1484337923 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pid.rotoforce&hl=en_US “เบอร์เกอร์ของโต๊ะสองได้รึยัง!” คุณพ่อตะโกนถาม ลองบอกให้คุณพ่อใจเย็นๆ ก่อน เพราะครัวอึกทึกครึกโครมของ Too Many Cooks จะออกอาหารให้ลูกค้าตลอดเวลา ความโกลาหลที่ต้องร่วมมือกันของเกมเตรียมอาหารที่สนุกสุดป่วนชวนหัวหมุนจะทำให้คุณต้องแล่แซลมอน จัดจาน และ (หวังว่าจะ) เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าด้วยเตรียมพบกับความครื้นเครงของเกม! ต่างจากรายการทำอาหารบรรยากาศกดดัน Too Many Cooks มีสไตล์งานอาร์ตสุดน่ารักที่ยังคงความอลหม่านไว้ครบถ้วน การควบคุมง่ายๆ ยังทำให้คนที่ซุ่มซ่ามในครัวกลายเป็นมาสเตอร์เชฟได้อีกด้วย สั่งอาหารมาเลย! และเคล็ดลับของเกมนี้คือ คุณไม่ต้องรีบร้อนตอนเพิ่งเริ่มรอบการเล่นเดี่ยว ใช้ช่วงเวลาก่อนนาฬิกาเริ่มเดินให้คุ้มค่าที่สุดโดยการล้างจานและหั่นวัตถุดิบให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อให้ทุกช่องบนเคาน์เตอร์เตรียมวัตถุดิบมีของพร้อมสนุกกับ Too Many Cooks ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/too-many-cooks/id1412734097 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playstack.toomanycooks&hl=th&gl=US