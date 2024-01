Cyber Apps 8/1/24 : CapyMood / Study with Subwords / Bird Kind / Warcraft Rumble

คาปิบารา (Capybara) สัตว์โลกน่ารักสุดเป็นมิตร ที่ถือเป็นสัตว์ตระกูลฟันแทะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะพวกมันชอบอยู่ใกล้น้ำจึงทำให้ได้ฉายาว่า “เจ้าหมูน้ำ” เพราะว่ายน้ำท่าทางคล้ายหมูนั่นเอง แต่บ้างก็เรียกมันว่าเจ้าหนูยักษ์ และไม่ได้เพียงแต่จะพบมันตัวจริงๆ ได้ที่ประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ แต่มันก็แฝงตัวมาอยู่ในมือถือและนาฬิกาของคุณด้วย ในรูปแบบของแอปเพื่อฝึกการผ่อนคลายความเครียดรายวันในชื่อแอปว่า CapyMood: Relax with Capybarasแอปนี้คือแอปที่จะช่วยติดตามสถานะความเครียดของเราผ่านการเช็กที่ค่า HRV ในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน โดยค่านี้ คือ ค่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (Heart Rate Variability) นั่นเอง ยิ่งเรามีค่า HRV สูง ก็สามารถบ่งบอกถึง สภาวะร่างกายที่มีความพร้อมในการปรับตัวและทนทานต่อการรับความกดดัน หรือความเครียดได้มากกว่านั่นเองโดยแอปจะแยกสีของค่าให้เราดูได้ง่ายๆ หากอยู่ในช่วงสีแดง คือ 0-20 HRV ต่อวินาที ถือว่าเรากำลังเครียดมากเลยทีเดียว และหากเป็นสีเหลือง (20-40) ถือว่ากำลังชิลๆ และ หากมากกว่า 40 ขึ้นไป ถือว่าเรากำลังอารมณ์ดี สดใส และแต่ละวันเราก็จะเห็นรูปเจ้าคาปิบาราน่ารักๆ ในอิริยาบทต่างๆ ที่สะท้อนถึงระดับความเครียดของเราในแต่ละวันด้วยภายในแอปนอกจากจะมีค่า HRV ของช่วงเวลาแต่ละวันให้เราดูแล้ว ในเมนู ME ยังมีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับค่า HRV มากมาย เช่น เคล็ดลับทำอย่างไรให้ ค่า HRV ขึ้นสูงๆ รวมถึงวิธีการเพิ่มวิดเจ็ตไปที่นาฬิกาเพื่อเช็กสถานะได้ง่ายๆ อีกด้วยหากคุณชอบดีไซน์และประโยชน์ของแอปนี้ ก็สามารถสมัครสมาชิก (รายเดือน 79 บาท, แต่ถ้าสมัครแบบตลอดชีพจะคุ้มค่ากว่า เพียง 999 บาท) จะทำให้คุณสามารถเข้าดูเทรนด์ของ ค่า HRV ในอดีตได้ หรือจะเปรียบเทียบค่า HRV ระหว่างที่ออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายก็ได้เริ่มต้นปีต้องทำให้ดีกรีความเครียดอยู่ในระดับมินิมอลด้วยแอป CapyMood: Relax with Capybaras ดาวน์โหลดได้ฟรีบน iPhone และ Apple Watch ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/capymood-relax-with-capybaras/id6471785489 หากอย่างเก่งภาษา เรื่องพื้นฐานอย่างการพัฒนาคลังความรู้เรื่องศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญ และตัวช่วยที่ในการฝึกจดจำศัพท์ใหม่ๆ ก็มีมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ แอปอย่าง Study with Subwords แอป Study with Subwords นอกจากจะใช้ฝึกจำคำศัพท์ในภาษาต่างประเทศในรูปแบบของบัตรทายคำแล้ว เรายังสามารถใช้แอปนี้ในการทดสอบความรู้รอบตัว ไปพร้อมๆ กับการฝึกฝนการสะกดคำได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น เราสามารถเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ เช่น ศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสในภาษาเกาหลี เยอรมัน ญี่ปุ่น ก็กดเลือกและเข้าสู่โหมด Study เพื่อทายบัตรคำได้เลย (โดยแต่ละเนื้อหายังสามารถเลือกได้ว่าผู้เรียนนั้นอยู่ในระดับใด อาทิ ผู้เริ่มต้นเรียน ผู้ที่มีความรู้ระดับกลาง และสูง เป็นต้น)แต่หากใครอยากจะเรียนความรู้ทั่วไปจากวิชาอื่นๆ เช่น โลกของเรา ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ ในแอปก็จะมีเนื้อหาศัพท์ตามหมวดเหล่านี้ให้เราเลือกเรียนอีกด้วย เช่น ฝึกสะกดชื่อของดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ ก็แค่กดที่ตัวอักษรในก้อนกลมๆ เพื่อเรียงตัวสะกดให้ถูกต้องนั่นเอง และทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนลูกบอลสีหมดไปจากหน้าจอและสำหรับคนที่ใช้แอปนี้ เพื่อการเรียนรู้วิชาพิเศษเฉพาะทางของตัวเอง เช่น ศัพท์ทางเอไอ ศัพท์ทางการแพทย์ ก็สามารถไปที่เมนู My Lists และกดปุ่ม + ด้านมุมบนขวามือ เพื่อกรอกสร้างบัตรคำเอง หรืออัปโหลดไฟล์ที่ทำไว้แล้วเข้าไปได้ โดยฟีเจอร์นี้ต้องอัปเกรดและเสียค่าบริการเดือนละ 99 บาท (หากสมัครรายปีจะมีส่วนลด 74% เหลือเพียงปีละ 299 บาทเท่านั้น)เริ่มต้นพัฒนาความรู้ใหม่ๆ จากภาษาใหม่ๆ ที่คุณสนใจกับแอป Study with Subwords ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน iPhone, iPad, และ Apple Watch ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/study-with-subwords/id6444380323 ถ้ากำลังมองหาวิธีคลายเครียดอยู่ ลองมาผ่อนคลายไปกับ Bird Kind เขตเพาะพันธุ์นกบนจอที่คุณจะได้ฟักไข่พันธุ์นกหายาก ปลูกต้นไม้จัดสวน และพักผ่อนคลอเสียงปลอบโยนของป่าดงดิบ ป้อนน้ำค้างให้ลูกนกแรกเกิดจนออกบิน แล้วเก็บสะสมเมโลเดีย (ตัวโน้ตในเพลงของเหล่านก) เพื่อเปิดแผนที่ป่าส่วนใหม่ มาสร้างรังนกไปเรื่อยๆ กันเถอะ!พบกับความหลากหลายของพันธุ์สัตว์สีสันสดใส นกหงส์หยก ม็อทม็อท ฮัมมิงเบิร์ด และพันธุ์นกน่ารักอื่นๆ ที่เคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะตอนที่บินไปทั่วหรือกำลังหม่ำแมลงแสนอร่อย นกพันธุ์ใหม่ที่พบจะถูกบันทึกลงในสมุดเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ถิ่นที่อยู่และชื่อทางวิทยาศาสตร์ หรือจะแค่คอยเฝ้าดูช่วงเวลาขนงอกแสนน่าเอ็นดูเฉยๆ ก็ได้เพลิดเพลินกับ Bird Kind ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/bird-kind/id6446153998 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runawayplay.birdgame&hl=en_US ยักษ์ มนุษย์ และซอมบี้…อยู่ข้างเดียวกันเนี่ยนะ?! ในการต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ของ Warcraft Rumble ตระกูลนักรบจากตำนานแห่ง Warcraft มาจับมือญาติดีกัน ลงมือสร้างกองกำลังทรงพลังอย่าง Defias Bandits, Fire Elementals, Gryphon Riders และ Banshees แล้วเอาชนะคู่แข่งให้ได้ในการรบเน้นกลยุทธ์สุดระทึกนี้พบกับสุดยอดการหักมุม! คุณไม่เพียงแต่ส่งหน่วยรบลงสู้ศึก แต่ยังสามารถควบคุมสนามรบได้เองด้วยการหมุนลูกศรเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของหน่วย ส่งเหล่าชาวเหมืองออกไปขุดทองเพิ่ม หรือปล่อยหน่วย Unbound ลงไปตรงไหนก็ได้บนแผนที่ ไม่ว่าคุณจะบุกเดี่ยวไปจัดการบอสจอมวายร้ายหรือปะทะตาต่อตาในศึกตัวต่อตัว Rumble ก็ดึงเอาทุกสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ Warcraft มาปรับให้เข้มข้นและสดใหม่แล้วแฟน Warcraft กลับมารวมตัวในรสชาติใหม่อีกครั้งกันได้แล้ว เริ่มเล่นฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/warcraft-rumble/id1600575058 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blizzard.arc&hl=en_US