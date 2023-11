Cyber Apps 13/11/23 : Our Worlds / Kic / Pizza Hero / Sky: Children of the Light

ใครที่ชอบเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลก และชนเผ่าพื้นถิ่นต่างๆ แอปอย่าง Our Worlds ถูกสร้างมาให้คุณได้ตื่นตากับการเดินทางเสมือนจริงไปในโลกแห่งอดีตกาลด้วยสองขาของตัวเองจุดเด่นของแอปนี้คือ การใช้เทคโนโลยี AR สามมิติ (XR360º) เพียงยกอุปกรณ์ของเราและเดินไปรอบๆ หมุนซ้ายหมุนขวา เราก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติ ณ จุดนั้นๆ พร้อมกับเสียงไกด์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ในประวัติศาสต์แต่ละจุดได้อย่างเพลิดเพลินสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ เราสามารถสนุกกับการเข้าไปในป่าเพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มนักสื่อสารรหัสลับ Choctaw Code Talkers ในปี 1918 หรือรับฟังความสำคัญของการสืบทอดประเพณีขณะขับรถผ่านเขตสงวน Pala เรียนรู้ศิลปะพื้นเมือง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และดนตรี ผ่านมุมมองของคนที่มาจากเขตชนเผ่าพื้นเมืองหากวันหยุดนี้ไม่ได้มีแผนออกไปไหน การออกไปท่องโลกแห่งธรรมชาติด้วยแอปอย่าง Our Worlds ก็จะยิ่งทำให้คุณตกหลุมรักความมหัศจรรย์ของสรรพสิ่งรอบๆ ตัวได้อย่างถึงแก่นดาวน์โหลดแอป Our Worlds ได้ฟรี ทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/our-worlds/id1542769365 ถ้าอยากทานอาหารมีประโยชน์ รสชาติอร่อย ฟิตหุ่น และคลายเครียดด้วยการทำสมาธิเป็นประจำ ลองใช้แอปที่ Laura Henshaw และ Steph Claire Smith นางแบบและผู้ประกอบการชาวออสเตรเลียสร้างขึ้นอย่าง Kic เป็นตัวช่วยดูสิ ทั้งคู่จับมือกับฟิตเนสเทรนเนอร์ นักโภชนาการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีเพื่อสร้างแอปที่จะช่วยคุณมีชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ ความหลากหลายของเนื้อหาภายในแอป เช่น การเลือกออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณจากกว่า 1,000 ตัวเลือก ทั้งโยคะ พิลาทิส การวิ่ง และ HIIT (การออกกำลังกายความเข้มข้นสูง) ทุกรอบของคลิปการออกกำลังกายเหล่านี้ จะถูกนำโดยเทรนเนอร์มืออาชีพ มีความยาวตั้งแต่ 5–30 นาที แถมยังเล่นได้ทั้งที่บ้านและนอกบ้านเคล็ดลับดีๆ ในการใช้แอป Kic คุณเพียงลองดูที่มาสเตอร์คลาส จะมีสูตรอาหาร โปรแกรมออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อ และการทำสมาธิในหมวด Explore ไม่ว่าคุณจะอยากฝึกร่างกายเพื่อวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร เสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวด้วยพิลาทิส หรืออยากได้สูตรอาหารแสนอร่อยที่ไม่ยุ่งยาก Kic ก็เตรียมไว้ให้คุณแล้วแอปนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 2015 โดย Laura และ Steph ที่พวกเธอเริ่มต้นจากการเปิดตัว Kic ในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ทั้งคู่ไม่อยากโฟกัสที่การลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหาร “เราอยากสร้างพื้นที่ที่ผู้หญิงและเพศนอนไบนารี่รู้สึกปลอดภัย ที่ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะชื่นชมและยอมรับในร่างกายของตัวเองและโฟกัสในสิ่งที่ทำได้มากกว่าจะให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก” Laura กล่าวดาวน์โหลดแอป Kic: Health, Fitness & Recipes ได้ฟรีบน iPhone, iPad, และ Apple Watchผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/kic-health-fitness-recipes/id1438803205 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kic.kicapp&hl=th&gl=US ใครสั่งมอนสเตอร์พวกนี้กันเนี่ย ใน Pizza Hero คุณจะเป็นชิ้นพิซซาติดจรวดที่ใช้ท็อปปิ้งปราบเหล่าวายร้ายให้อยู่หมัด อัปเลเวลเพื่อเพิ่มไส้กรอกปาดาวกระจายและวัตถุดิบรสเผ็ดร้อนเพื่อขับไล่ฝูงศัตรูจนกว่าพอร์ทัลทางออกจะปรากฏขึ้น อื้ม... อร่อย!สิ่งที่เราชอบอยู่ที่ท็อปปิ้งรสเลิศทั้งหลาย เลือกเปปเปอโรนีเพื่อให้ฮีโร่แป้งกลมเขวี้ยงแท่งระเบิดที่ทำจากเนื้อ หรือเลือกมะกอกเพื่อสร้างโล่หมุน เครื่องเทศเองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ ออริกาโนจะช่วยเพิ่มดาเมจ ส่วนพริกจะทำให้คุณยิงได้ไวขึ้น หรือถ้าคิดว่าสับปะรดไม่ควรอยู่บนพิซซาล่ะก็ รอจนกว่าจะเห็นสับปะรดยิงลำแสงเลเซอร์ทะลุทะลวงเสียก่อน!ลองเดินไปตามทางเดินอิฐ เพื่อปล่อยสัตว์เลี้ยงมากประโยชน์ให้เป็นอิสระและทำลายเป้ามูลค่าสูง (อย่างเตาอบพิซซาที่ใช้ฟืน) แล้วรับ XP เยอะๆ ไปเลย และถ้าก่อนหน้านี้คุณเห็นสังเวียนทรงกลม ให้วิ่งเป็นวงกลมในนั้น แล้วระดมยิงวายร้ายที่กำลังทะลักออกมาจากพอร์ทัล นี่แหละวิธีอัปเลเวลที่ง่ายและไวที่สุด!นี่คือการเปลี่ยนพิซซาเป็นเกมที่น่าลองลิ้มลองเล่นสักครั้ง เริ่มเล่น Pizza Hero ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pizza-hero/id6449305135?l=th ความงดงาม ความสงบสุข และความเปี่ยมเสน่ห์ คือสิ่งที่อยู่ใน Sky: Children of the Light เกมที่จะทำให้คุณตื่นตาไปกับการสำรวจโลกลึกลับและอิ่มใจเป็นที่สุดเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น ใช้ผ้าคลุมวิเศษร่อนไปกลางอากาศและท่องไปเหนือก้อนเมฆพร้อมต่อกรกับความมืดมิด ...และค้นพบความลับชวนเซอร์ไพรส์สิ่งที่เราชอบของเกมนี้ก็คือ การได้พบเจอเพื่อน ครอบครัว หรือคนแปลกหน้า ถ้าหาทางไปหน้าผาลับไม่เจอ ลองส่งสัญญาณถึงผู้ที่เดินผ่านมาและมีผ้าคลุมที่ทรงพลังกว่าดูสิ พวกเขาอาจจะจับมือพาคุณบินขึ้นไปก็ได้ ความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นแฝงอยู่ในทุกอณูของเกมนี้แล้วSky เป็นผลงานของสตูดิโอพัฒนานวัตกรรมเกม Thatgamecompany ซึ่งเป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังเกมอินดี้ดัง Journey และ Flower ที่ชิลล์ไม่แพ้กันเริ่มเล่น Sky ได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/sky-children-of-the-light/id1462117269?l=th ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgc.sky.android&hl=th&gl=US