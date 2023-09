Cyber Apps 11/09/23 : Fontmagic / HOMER / Nice to Z You / Pokemon Sleep

คนทำงานครีเอทีฟรู้ดีว่า นอกจากการเลือกภาพและจัดองค์ประกอบให้เหมาะแล้ว การเลือกใช้แบบอักษร (Font) ที่เข้ากับงานย่อมจะทำให้งานทรงพลังและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงอยากพาคุณมารู้จักแอปน้องใหม่อย่าง Fontmagic ที่จะทำให้คุณสนุกกับการออกแบบสไตล์ของตัวอักษรสารพัดรูปแบบ สื่อได้หลากอารมณ์ ทั้งยังสามารถนำผลงานที่ออกแบบในแอปนี้ไปใช้กับแอปตัดต่อวิดีโอดังๆ อย่าง CapCut ได้อีกด้วย และที่เจ๋งสุดๆ คือ ทุกแบบอักษรในแอปรองรับตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเปิดแอปมาจะลองพิมพ์ข้อความที่ต้องการ หรือเลือกข้อความตัวอย่างที่เขามีให้ เช่นคำว่า สนุก สวัสดี ยินดีต้อนรับ พิมพ์คำภาษาไทยลงไปได้เลย จากนั้นคุณจะเห็นคำเหล่านั้นในรูปแบบอักษรที่แปลกตา เช่น แบบอักษรสไตล์ที่ใช้กันในปกเพลงร็อก แบบอักษรีสีเจ็บๆ แนวพังก์ หรือแม้กระทั่งแบบอักษรที่ใช้กับโลโก้บาร์บี้ที่กำลังฮิต เป็นต้นเมื่อชอบแบบอักษรไหนก็กดปุ่มดาวน์โหลดทีละอันได้เลย และพอจะเอาแบบอักษรเหล่านี้ไปใส่ในแอปตัดต่อวิดีโออย่าง CapCut เพียงไปที่จุดที่ต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกเมนู Overlay และเพิ่มรูปลงไป เท่านี้ก็จะได้คลิปโฆษณาเจ๋งๆ เตะตาแล้วล่ะและหากอยากตกแต่งเพิ่มความสนุกให้แบบอักษรนี้อีกก็กดปุ่ม Edit เพื่อทำการเปลี่ยนสี เพิ่มช่องไฟ ทดลองวางรูปใส่ลงไป เพื่อเช็กว่าเข้ากับแบบอักษรนี้ไหม เป็นต้นใครที่ชอบศาสตร์ของการออกแบบตัวอักษรล่ะก็ แอปนี้เลย! ไม่ว่าจะเป็นแอดมินเบอร์ต้น กราฟิกดีไซเนอร์เบอร์ตอง เมื่อได้ลองเล่นแอปนี้แล้วย่อมติดใจ เพราะคุณจะได้ชิ้นงานที่แปลกตาเรียกไลก์ได้กระหน่ำเลยทีเดียวดาวน์โหลดแอป Fontmagic: Design Photo Editor ได้ฟรีบน iPhone ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fontmagic-design-photo-editor/id6453477514 การสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญ และแอปเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนอย่าง HOMER : Fun Learning For Kids จะช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ทั้งภาษา การคำนวณ และการทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นแอปออกแบบมาให้เด็กๆ ตั้งแต่ 2-8 ขวบได้เรียนรู้และเติบโตผ่านเกมฝึกออกเสียง เพลง กิจกรรมคณิตศาสตร์ สติกเกอร์ และนิทานสำหรับอ่านออกเสียงตาม เช่น Harold and the Purple Crayon และ Where the Wild Things Are มีการอัปเดตธีมคอนเทนต์ของแอปรายฤดูกาลเพื่อให้เนื้อหาใหม่และทันสมัยอยู่เสมอสิ่งที่เราชอบในแอปนี้คือ เมื่อเริ่มใช้งาน ผู้ปกครองจะเจอกับแบบสอบถามสั้นๆ เกี่ยวกับระดับการเรียนรู้ของลูก ซึ่งจะสร้างการติดตามการเรียนรู้การอ่านที่แนะนำคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ในจังหวะที่เหมาะสมหากครอบครัวคุณมีเด็กหลายคน ก็สามารถสร้างโปรไฟล์ได้สูงสุด 4 โปรไฟล์ต่อบัญชี ให้ลูกๆ แต่ละคนมีเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเอง ใช้แดชบอร์ดผู้ปกครองติดตามความคืบหน้าของลูกเพื่อให้คุณสามารถปรับระดับการเรียนรู้และจัดคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับเด็กๆ แต่ละคนได้แอป Homer พัฒนาขึ้นโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ โดยออกแบบตามแนวทางที่ใช้การวิจัยเป็นฐานแบบ 4 ขั้นตอนที่มากกว่าการท่องจำเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา และบ่มเพาะความรักในการเรียนรู้ตลอดชีพ Homer เปิดตัวครั้งแรกในฐานะแอปเพื่อเรียนวิธีอ่าน แต่ในปี 2020 แอปเริ่มครอบคลุมทักษะอื่นๆ มากขึ้น อย่างคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ทักษะทางสังคมและอารมณ์ดาวน์โหลดแอป HOMER: Fun Learning For Kids ได้ฟรี บน iPhone และ iPad ที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/homer-fun-learning-for-kids/id601437586 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnwithhomer.webapp&hl=en_US เราทุกคนคงมีความทรงจำครั้งที่ยังเล่นซ่อนแอบตอนเด็กๆ และคุณจะได้กลับมาพบกับเกมโปรดวัยเยาว์บนอุปกรณ์ของคุณใน Nice to Z You จับกลุ่มกับเพื่อน 4 คนแล้วโลดแล่นในเกมคลาสสิกที่มาพร้อมลูกเล่นใหม่ที่ผู้ซ่อนสามารถพรางตัวเป็นสิ่งของได้ มาดูวิธีเล่นแบบไม่กั๊กกันดีกว่าเกมเริ่มจากการสุ่มเลือกผู้เล่นหนึ่งคนเป็นผู้ล่า ซึ่งจะมีเวลาจำแผนที่ในเกมไม่ถึงหนึ่งนาที เมื่อเริ่มตา คุณจะต้องตามหาผู้ซ่อน ซึ่งปลอมเป็นสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ในจอตั้งแต่แรก ใช้บูสเตอร์สะกดรอยตาม แล้วจับผู้ซ่อนให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อคว้าชัยชนะในฐานะผู้ซ่อน คุณจะปลอมเป็นท่อนไม้หรือถังน้ำได้ครั้งละไม่กี่วินาที ถ้าไม่อยากให้ผู้ล่าหันมาเห็น ให้ใช้บูสเตอร์เบนความสนใจ (จะปาระเบิดแสงก็ไม่ติดนะ) แล้วค่อยขยับตัว! ถ้าคุณอยู่รอดจนหมดเวลา คุณจะได้ผ่านเข้ารอบโบนัสที่ไม่ต้องซ่อนตัวอีกต่อไป แค่ออกวิ่งให้ไวกว่าผู้ล่าก็พอถ้าอยากซ่อนให้เนียนจนจับไม่ได้ หรือเด่นเตะตาเพื่อเพิ่มความท้าทายในตาต่อไป ลองแต่งตัวให้ไม่ซ้ำใครดูสิ จะมีสกินประจำซีซันมาให้คุณเลือกซื้อเรื่อยๆ คุณจึงสามารถเปลี่ยนลุคใหม่ได้ไม่ซ้ำ จนแก๊งเล่นซ่อนหาจะต้องตาค้างไปตามๆ กันNice to Z You สร้างโดยทีมนักพัฒนาคนไทย Jumbo Jumps เริ่มเล่นได้ฟรีกับเพื่อนๆ บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/nice-to-z-you/id1641494150 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdp.nicetozyou.android&hl=en_US จับเซนิกาเมะ (หนึ่งในโปเกมอนตัวดังที่เห็นหน้าแล้วต้องคุ้นแน่) น่ะง่ายสุดๆ ใน Pokémon Sleep แค่นอนให้หลับ! ยิ่งหลับนาน (และหลับสนิท) คุณจะยิ่งชาร์จพลังเจ้าคาบิกอนและดึงดูดมอนสเตอร์ตัวอื่นมาเพิ่มได้อีกPokémon Sleep จะเปลี่ยนการเล่นเกมที่ต้องตื่นตามาชวนคุณให้หลับฝันดีอย่างมีสุขภาพ ความน่าสนใจอยู่ที่การได้ติดตามนิสัยการนอนในสไตล์โปเกมอน แค่วาง iPhone ข้างหมอนแล้วตื่นมาดูคุณภาพการนอน (ช่วงเคลิ้ม ช่วงผลอยหลับ หรือช่วงงีบ) และเหล่าโปเกมอนที่มาวุ่นวายกับคาบิกอนขี้เซาของคุณเกมจะยิ่งมีความคืบหน้าถ้าการนอนของคุณมีคุณภาพ แต่ก็มีความสามารถในการเพิ่มการเติบโตของโปเกมอนได้อีก เช่น ทำอาหารให้คาบิกอนได้วันละ 3 เวลา ปรุงตามสูตรที่คาบิกอนขอเพื่อเพิ่ม Drowsy Power เป็นต้นPokémon Sleep เริ่มเล่นด้วยการนอนหลับดีๆ ได้ฟรี บน iPhone เท่านั้นผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/pok%C3%A9mon-sleep/id1579464667 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemonsleep&hl=en_US