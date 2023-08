Cyber Apps 28/08/23 : CREME / (Not Boring) Vibes / Static Shift Racing / Timberman

ร้านอาหารเก๋ๆ ที่มาพร้อมการจัดจานที่เตะตา ทำให้หลายๆ คนสนใจเข้าสู่วงการอาหาร ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ของการเข้าครัวทำอาหารรับประทานเอง หรือการเสาะหาเคล็ดลับการทำอาหารเพื่อสร้างจานแบบฉบับเฉพาะตัวให้ร้านของตัวเอง เราจึงอยากแนะนำให้ฟูดเลิฟเวอร์ทุกคนได้รู้จักกับแอปสำหรับคนรักอาหารอย่าง CREME : It’s Time to Cookแอปนี้เป็นทั้งศูนย์รวมองค์ความรู้สำหรับคนที่อยากเข้าครัว และยังเป็นสมุดโน้ตสำหรับการเตรียมชอปปิ้งซื้อวัตถุดิบได้ในคราวเดียว เนื้อหาทั้งหมดในแอปถูกสอนผ่านวิดีโอสั้นๆ ซูมใกล้ๆ สไตล์ How to ที่เข้าใจและทำตามที่ละขั้นตอนได้โดยง่าย และทุกๆ เมนูจะมีการแสดงส่วนผสมแต่ละอย่างโดยละเอียด ทั้งยังแนะนำด้วยว่าควรทานเมนูนี้คู่กับเมนูอื่นใดอีก แค่ลองเล่นเมนูค้นหา คุณจะพบว่าแอปนี้เตรียมเมนูอาหารแทบทุกประเภทให้เลือกทำตาม ไม่ว่าจะเป็นมื้อซุป อาหารประเภทปลา เมนูอาหารดิบ อาหารมังสวิรัติ รวมถึงเครื่องดื่มด้วยสำหรับมือใหม่ลองฝึกทำเมนูจากตำราอาหารแบบฟรีๆ ก่อน เช่น เมนูที่น่าลองทำอย่าง Herb Pesto Risotto เป็นต้น หากใช้ติดใจก็สามารถสมัครสมาชิกเรียนกับเชฟคนดังมากมายในราคาสัปดาห์ละ 45 บาทเท่านั้น ส่วนรายปีเหลือเพียงปีละ 709 บาทดาวน์โหลดแอป CREME : It’s Time to Cook ได้ฟรี บน iPhoneผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/creme-its-time-to-cook/id1638361026 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creme.app&hl=en_US เราอาจจะเคยได้ยินว่า เสียงเพลงบ่งบอกอารมณ์ และถ้าเราบอกว่าร่างกาย และอารมณ์ของเราต่างหากที่เป็นตัวกำหนดคลื่นเสียงที่เหมาะกับเรา ฟังแล้วเข้าท่าเลยใช่ไหมล่ะ? ลองเล่นแอปดีไซน์คูลๆ อย่าง (Not Boring) Vibes กันได้เลยตัวแอปสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราตื่นและเข้านอนตอนไหน จากนั้นจะจัดเสียงเพลงในจังหวะที่เหมาะกับมู้ดของเราตลอดวันตั้งแต่ตื่นยันหลับให้ทันที โดยเสียงเพลงประกอบนั้นมาพร้อมกับเสียงระบบ Spatial Audio ทำให้เราสนุกกับเสียงที่ดังจากรอบทิศทางได้อย่างเพลิดเพลิด ทั้งยังมาพร้อมภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอที่ลื่นไหลไปพร้อมกับเสียงที่เรากำลังฟังอีกด้วย ในแอปตอนนี้มี 5 โหมดเสียงให้เลือกใช้งาน เสียงสำหรับตื่นนอนก็เลือก Rise ใช้ฟังระหว่างเลือก Focus ตอนออกกำลังเลือก Move เป็นต้น ยิ่งเราใช้แอปบ่อยแค่ไหน เราจะยิ่งมีโอกาสขึ้นแท่นรางวัลรับความสำเร็จ (Achievements) โดยเก็บเป็นป้ายรางวัลแบบต่างๆ ด้วยนะใครอยากลองใช้ชีวิตชิลชิล พร้อม Vibes ดีๆ ต้องจัดแอป (Not Boring) Vibes ได้ฟรีเลยบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/not-boring-vibes/id1661440185 แข่งซิ่งสุดมันในสนามโอเพนเวิลด์ ใน Static Shift Racingอยากขับรถชิลชิล? หรือกำลังอยู่ในอารมณ์อยากซิ่งทำลายสถิติ? มาเลือกได้เลยใน Static Shift Racing ในขณะที่คุณขับรถไปในเมืองโอเพนเวิลด์ หรือโลกที่เปิดกว้างแห่งนี้ คุณจะได้เจอกับเหตุการณ์หลากหลายแบบ ตั้งแต่การแข่งดริฟต์ไปจนถึงการแข่งเป็นรอบ หรือแค่ขับชิลชิลไปรอบเมืองเพื่อดูวิวสวยๆ ก็ได้นะความสนุกอยู่ที่การได้ละเลียดเก็บรายละเอียดเล็กๆ มากมาย เมืองใหญ่ในเกมนี้มีทางด่วนแคบๆ ถนนบนภูเขาที่คดเคี้ยว รั้วที่ต้องพุ่งชน (ใช้เป็นทางลัดสักหน่อย!) และพื้นที่อุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางมากมาย นอกจากนั้น คนที่ชื่นชอบรถจะต้องฟินสุดๆ กับการแต่งรถคันโปรดของพวกเขาแน่นอน อย่างเช่น การแต่งขอบล้อ และงานพ่นสีมุกแวววาวถ้าคุณอยู่ในโซนดริฟต์แล้ว อย่าพยายามดริฟต์เยอะเกินไปด้วยการดึงเบรกมือตอนที่รถมีความเร็วสูง คุณจะชนกำแพงและเสียอันดับของคุณแน่นอน ให้คุณแตะที่เบรกมือนิดหน่อยในความเร็วกลางๆ เพื่อดริฟต์แบบที่ควบคุมรถได้และไปให้ถึงจุดหมายโดยที่ไม่ชนขับรถบนนถนนจริงอาจจะดูอันตราย ลองมาผ่อนคลายกับเกมที่เสมือนจริงกันใน Static Shift Racing เริ่มเล่นฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/static-shift-racing/id1618130846 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timbojimbo.ssr&hl=en_US ถึงเวลาช่างตัดไม้จะได้เป็นฮีโร่ในเกม Timberman - The Big Adventure คุณจะได้รับบทเป็นคนตัดไม้มากความสามารถซึ่งต้องต่อกรกับเหล่าคนตัดไม้ตัวร้ายและหุ่นยนต์สุดอันตราย เขาจะใช้ขวานคู่ใจออกสำรวจด่านที่เต็มไปด้วยสมบัติ หลบหลีกใบเลื่อยและปืนไฟ ทำลายโดรน และกระโดดร่อนตัวไปกลางอากาศโดยใช้ขวานหมุนเหมือนคอปเตอร์ ฝีมือไม่เบาเลยนะเนี่ย!ความสนุกของ Timberman คือการค้นพบพื้นที่ปริศนา ให้คุณคอยสังเกตช่องแปลกๆ ที่ผนัง พื้น หรือเพดานเอาไว้ เพราะมันอาจเป็นถ้ำลับที่เต็มไปด้วยสมบัติ คุณอาจจะได้รับหัวใจเพิ่ม ได้ปล่อยกระต่ายออกจากกรง หรือเจอกับตู้เกมอาร์เคด Timberman ที่ให้คุณเล่นเกมต้นฉบับด้วย (แล้วคุณจะได้รับเงินเท่ากับแต้มที่คุณทำได้ด้วยนะ)เมื่อคุณถูกขังอยู่ในห้อง และต้องต่อสู้กับลูกน้องของพวกวายร้าย อย่าให้มันล้อมคุณได้ล่ะ! โยนกล่องเหล็กเพื่อบล็อกเส้นทางของพวกมัน อีกวิธีหนึ่งก็คือ ดับเบิลจัมป์ข้ามหัวมันไปและหันหลังติดกำแพง จากนั้นก็ซัดพวกมันด้วยขวานและหมัดได้เลยสนุกกับ Timberman เริ่มเล่นได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/timberman-the-big-adventure/id6443898587 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dm.timber&hl=th&gl=US