Cyber Apps 31/07/23 : Calm Kids / Peekabook / Tower of God / Monopoly Go

หากคุณได้ใช้แอปช่วยในการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ และได้ผลดี มีความรู้สึกใจร่มๆ และโฟกัสกับเรื่องตรงหน้าได้มากขึ้น เราก็อยากแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ Calm Kids: Mindfulness & Yoga ซึ่งออกแบบมาสำหรับเด็กๆ เพื่อช่วยในการฝึกกายและใจให้สงบกว่าที่เคย ซึ่งน่าจะเป็นเสมือนพื้นที่เล็กๆ ที่จะทำให้คุณและเด็กๆ ได้ใช้เวลาดีๆ ไปด้วยกันแอปนี้มีการออกแบบการ์ตูนน่ารักสไตล์ภาพสีน้ำ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่เปิดแอป และหากลองเลือกดูเมนูต่างๆ ก็จะพบว่าภายในแอปนี้มีเนื้อหามากมายที่จะช่วยให้เด็กๆ ผ่อนคลายทั้งทางจิตใจจากการฟังนิทานก่อนนอน ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงธรรมชาติ รวมถึงการฟังเพลงจังหวะช้าๆ ขณะทำการบ้าน เล่นของเล่น หรือวาดรูป เป็นต้นในส่วนของการผ่อนคลายทางร่างกาย เมนู Yoga Flow ที่จะแนะนำให้เด็กๆ ฝึกโยคะท่าง่ายๆ ได้จากการฟังเสียงและดูรูปการ์ตูนที่เป็นเสมือนครูฝึกที่ตัวจิ๋วที่หน้าจอ ซึ่งมีการสอนโยคะสำหรับช่วงเวลาต่างๆ ในแต่ละวันด้วย เช่น โยคะรับอรุณ โยคะก่อนอน เป็นต้นและที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ปกครอง คือ การชวนเด็กๆ มาเข้าคอร์สฝึกอารมณ์ต่างๆ เช่น คอร์สการฝึกระงับอารมณ์โกรธ ด้วยการฝึกหายใจ ตั้งชื่อให้กับเจ้าอารมณ์ตัวร้าย ไปจนถึงการโอบกอดตัวเอง เป็นต้นเริ่มต้นกับการเดินทางสู่ความสงบทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกันทั้งครอบครัวกับแอป Calm Kids: Mindfulness & Yoga ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad ที่นี่ ทดลองใช้ได้ฟรี 7 วัน จากนั้นปีละ 2,100 บาทผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/calm-kids-mindfulness-yoga/id1535992587 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.missingcorner.calmkids&hl=th&gl=US ให้เจ้าตัวเล็กของคุณได้ดื่มด่ำกับมนตราแห่งการเล่าเรื่องแบบอินเทอร์แอ็กทิฟด้วยแอป Peekabook เพราะเพื่อนเล่นใหม่คนนี้มีหนังสือดิจิทัลที่ไม่เหมือนใคร ออกแบบโดยหลากหลายกลุ่มศิลปินจากทั่วโลก แต่สิ่งที่ทำให้แอปโดดเด่น คือ วงแหวนกลมๆ เล็กๆ ที่จะทำให้เด็กๆ กลายเป็นนักสำรวจที่ชั้นยอดสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ Peekabook ใช้วิธีที่แยบยลทำให้โลกดิจิทัลจับต้องได้สำหรับเด็กๆ แอปใช้แหวนเสมือนจริงแทนแว่นขยายวิเศษ ทำให้นักสำรวจตัวน้อยของคุณเพลิดเพลินไปกับการผจญภัยแสนสนุก แต่ละเรื่องราวจะช่วยให้เด็กๆ ค้นพบสิ่งอัศจรรย์ที่ซ่อนไว้ และเปิดโลกแห่งความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ประเด็นสังคม และอีกมากมายเคล็ดลับดีๆในการสนุกกับการเรียนรู้ผ่านแอปนี้ก็คือ การลองเล่นกับหนังสือได้หลากหลาย ไม่มีวิธีตายตัว เมื่อเจ้าตัวเล็กของคุณค่อยๆ ใช้แว่นนักสำรวจกวาดตาผ่านแต่ละหน้า พวกเขาจะพบเซอร์ไพรส์และความลับเล็กๆ ที่ซ่อนไว้ ทำให้การอ่านแต่ละครั้งกลายเป็นการหาสมบัติที่จุดประกายความสงสัยและการผจญภัยแอป Peekabook ถือกำเนิดในปี 2022 โดย Stuck Design บริษัทที่ปรึกษาด้านดีไซน์จากสิงคโปร์ แอปนี้เป็นผลงานจากการระดมสมองของดีไซเนอร์ นักการศึกษา และพ่อแม่หลายชีวิต “เราอยากออกแบบปฏิสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วม และกลไกหลากหลายที่ไม่ได้แค่ ‘คล้ายเกม’ แต่ลึกซึ้งกว่านั้น” ผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง Jieyu Yong กล่าว “เรามอง Peekabook เป็นเพื่อนที่ทั้งให้ความบันเทิง ให้ความรู้ และสนับสนุนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของเรา”ดาวน์โหลดแอป Peekabook - Explore and learn ได้ฟรีบน iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/peekabook-explore-and-learn/id1615411738 ลองจินตนาการถึงหอคอยขนาดมหึมาซึ่งแต่ละชั้นคือโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยตัวละครอันน่าจดจำ การผจญภัย และการทรยศหักหลัง นี่แหละคือฉากของเกม RPG ที่หลายคนรอคอยอย่าง Tower of God: New Worldเกมนี้นำองค์ประกอบแต่ละส่วนของเว็บตูนชื่อเดียวกันจากเกาหลีมาดัดแปลงตั้งแต่สไตล์และฉากหลังจนถึงการสร้างโลกและพล็อตเรื่อง ความสวยงามของภาพกราฟิกเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของผลงานชิ้นนี้ การเปลี่ยนภาพ 2 มิติจากเว็บตูนมาเป็นกราฟิก 3 มิตินับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของงานต้นฉบับดั้งเดิมก็ยังคงปรากฎอยู่ในการเลือกใช้สี สไตล์งานอาร์ต และอารมณ์โดยรวมภายในเกมTower of God นำเสนอความมีชีวิตชีวาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำแนวทางศิลปะจากงานเว็บตูนเดิมมาขับเน้นให้เด่นชัดขึ้น ผู้เล่นที่ไม่เคยสัมผัสโลกใบนี้จะได้ตื่นตาเป็นพิเศษกับฉากคัตซีนที่สร้างอารมณ์ร่วมและเล่าเหตุการณ์ในเรื่องไปตามลำดับเวลาหัวใจของเกมนี้อีกอย่าง คือ ตัวละครที่น่าจดจำซึ่งถอดแบบมาจากเว็บตูนอย่างตรงตามต้นฉบับ โดยตัวละครจะได้โลดแล่นในระบบการต่อสู้ที่เอาชนะกันด้วยจุดอ่อนจุดแข็งสลับกันไป ไม่ว่าจะเป็นแทงค์ หน่วยโจมตีระยะไกล และหน่วยสนับสนุน คุณสมบัติเหล่านี้ ตลอดจนการวางตำแหน่งของตัวละคร การใช้ทักษะ และการกำหนดจังหวะเวลา จะช่วยให้คุณสร้างสมดุลและกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปในการสู้แต่ละรอบไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของเว็บตูน คนรักเกม RPG ที่เน้นการสะสมตัวละคร หรือแค่อยากหาเกมดีๆ เล่นสักเกม การไต่ขึ้นสู่หอคอยครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณอยากเพิ่มไว้ในแผนการเดินทางของคุณอย่างแน่นอน เริ่มเล่น Tower of God ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/tower-of-god-new-world/id1599435437?l=th ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tog&hl=en_US รับเงินจ้า รับเงิน! เมื่อเดินผ่านช่อง Go เพื่อไหร่ก็รับเงินไปสิ Monopoly Go ยังคงแก่นเดิมของประสบการณ์การเล่นบอร์ดเกมสุดคลาสสิกนี้เอาไว้อย่างดี แต่ว่ามันยังเพิ่มความรวดเร็วในการเล่นและมอบลูกเล่นสุดฟินให้คุณด้วย แล้วมันก็ยังคงเป็นเกมที่ทำลายมิตรภาพอีกเช่นเคยความสนุกอยู่ที่ การค่อยๆ สร้างเมืองใหญ่ในฝันของตัวเองนี่แหละ การเล่นหลักๆ ยังอยู่ที่กระดาน คุณจะได้ทอยลูกเต๋าและทำเงิน แต่ว่าใน Monopoly Go คุณสามารถสร้างเมืองและโลกที่แสนมหัศจรรย์ได้ คุณจะได้เริ่มที่นิวยอร์กและเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ในแต่ละเมืองใหญ่ เช่น ปารีสเล่นไปเรื่อยๆ ก็อาจจะรวยขึ้นหรือจนลงก็ได้ ดูรายได้ของคุณให้ดี ผู้เล่นคนอื่นๆ สามารถทำลายแลนด์มาร์กสวยๆ ในเกมของคุณได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องมีเงินให้พอเพื่อสร้าง อัปเกรด และซ่อมแซมมันด้วยล่ะ เริ่มเล่น Monopoly Go ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/monopoly-go/id1621328561?l=th ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scopely.monopolygo&hl=en_US