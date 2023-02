Cyber Apps 20/02/23 : Timeshifter / Simple / Railbound / A Slight Chance of Sawblades

หากคุณมองที่ตารางแล้ว พบว่าปีนี้ยังมีอีกหลายไฟลท์ที่ต้องบินกันยาวๆ เราขอแนะนำให้คุณมีแอปอย่าง Timeshifter ติดเครื่องไว้Timeshifter คือแอปสำคัญที่จะช่วยให้คุณเกิดอการ “เจ็ตแล็ก (Jetlag)” ได้น้อยลง เพราะตัวแอปจะทำหน้าที่คำนวนเวลาการเดินทางตลอดทริป เทียบกับช่วงเวลา (Timezone) ที่เปลี่ยนไปในระหว่างการเดินทางข้ามทวีป เพื่อแนะนำว่าหลังจากล้อแตะพื้นแล้ว คุณควรเตรียมตัววันต่อไปของคุณอย่างไร (ตามรอบของนาฬิกาชีวภาพที่เปลี่ยนไปของคุณในวันนั้นๆ) เช่น แอปจะแนะนำว่าคุณควรจะตื่นกี่โมง งีบกี่โมง ดื่มกาแฟกี่โมง กินเมลาโทนินกี่โมง และควรจะเข้านอนกี่โมง เป็นต้นซึ่งแน่นอนก็คือ ผลที่ได้จะทำให้ทุกทริปของคุณเต็มไปด้วยความสดชื่น กระฉับกระเฉง และสนุกกับการเดินทางในแต่ละครั้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ แอป Timeshifter จะเขียนแผนเฉพาะสำหรับคุณโดยอ้างอิงตามเที่ยวบิน มีการพิจารณาจากอายุ เพศ พฤติกรรมการนอนตามปกติ และไม่เกี่ยงว่าคุณจะใช้สองผู้ช่วยอันทรงพลังอย่างเมลาโทนินและคาเฟอีน เพื่อต่อกรกับเจ็ตแล็กตัวร้ายด้วยหรือเปล่า และเพราะแสงสว่างคือตัวแปรอันทรงพลังในการลดอาการเจ็ตแล็ก Timeshifter ก็ยังช่วยแนะนำอีกว่าเมื่อไหร่คุณควรหลีกเลี่ยงหรือควรออกไปเจอแสงผู้พัฒนาแอปนี้ก็คือ Steven W. Lockley ซึ่งเป็นนักประสาทวิทยา และร่วมก่อตั้งแอปนี้ร่วมกับ Mickey Beyer-Clausen ซึ่งเป็นซีอีโอ โดย Steven เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพชื่อดังระดับโลก เขาใช้แสงสว่างหรือเมลาโทนินและตัวกระตุ้นสิ่งเหล่านั้น ซึ่งทราบกันว่าเป็นวิธีเดียวในการเปลี่ยนช่วงการทำงานของระบบนาฬิกาชีวภาพในร่างกายมนุษย์ แอปนี้มีผู้ใช้งานมากมายทั้งผู้บริหาร นักกีฬามืออาชีพ นักบินอวกาศจาก NASA เจ้าหน้าที่ควบคุมอากาศยาน และคนอื่นๆ ที่ต้องการปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดในไทม์โซนที่ไม่คุ้นเคยดาวน์โหลดแอป Timeshifter ก่อนออกเดินทางไปผจญภัยครั้งใหม่ของคุณได้ฟรีบน iPhoneผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/timeshifter/id1380684374 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timeshifter.timeshifter&hl=th&gl=US&pli=1 คุณคงจะเห็นกระแสนี้มาบ้าง ที่ว่าการจำกัดเวลาในการรับประทานอาหารที่เรียกกันว่า IF (Intermittent Fasting) คือ วิธีฮอตฮิตในการสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพ แต่พูดเฉยๆ มันย่อมง่ายกว่าทำใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นยกให้เป็นหน้าที่ของ Simple กันดีกว่า ไม่ว่าคุณจะตั้งใจรับประทานอาหารแค่มื้อเดียวต่อวัน ทำ IF แบบกินตามเวลาที่ร่างกายต้องการ หรือจะ IF แบบ 16:8 ชั่วโมงก็ตาม แค่แตะ 1 ครั้ง คุณก็สามารถตั้งเวลา (หรือหยุด) โปรแกรม IF ของคุณได้ทั้งหมดสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ กระบวนการออกแบบให้แอปดูแลคุณตั้งแต่การลดน้ำหนัก สร้างภูมิคุ้มกัน ไปจนถึงเสริมสร้างพลังงานให้ร่างกาย เพราะมีโปรแกรมที่ออกแบบมาให้คุณเลือกเลือกครบครัน การอดอาหารเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะ Simple ยังสามารถแนะนำเคล็ดลับอาหารประจำวันเด็ดๆ พร้อมทั้งยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับโภชนาการที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้และเข้าใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้นอีกด้วย แอปนี้ยังให้คุณเก็บบันทึกทั้งรายละเอียดและรูปของอาหารแต่ละมื้อได้ง่ายๆ ได้อีกด้วยนักพัฒนาแอปนี้ก็คือทีมจาก AM Apps ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแห่งโลกโภชนาการ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ได้จริงและเคล็ดลับดีๆ สำหรับการกินให้สุขภาพดี พวกเขาจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณในทุกๆ ช่วงการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรก็ตามดาวน์โหลดแอป Simple ได้ฟรีบน iPhone และ Apple Watch เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการทานแต่น้อย และรักษาสุขภาพที่ดีในระยะยาวของคุณเองที่นี่ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/simple-intermittent-fasting/id1467720176 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=life.simple&hl=en_US&gl=US หัวรถจักรพร้อมแล่นแล้ว แต่ว่ามันก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อให้อยู่ในเส้นทางอย่างปลอดภัยด้วย! ในพัซเซิลสุดน่ารักของ Railbound คุณจะได้วางรางเพื่อเชื่อมต่อขบวนเข้าด้วยกัน ขบวนต้องเรียงกันตรงตามลำดับและคุณยังมีรางจำนวนจำกัดในการสร้างด้วย สวมบทนักวางโครงสร้างแล้วไปลุยกันเลย!ความท้าทายอยู่ที่การไขพัซเซิลรถไฟสุดซับซ้อนนี่แหละ ยิ่งคุณผ่านด่านไปเรื่อยๆ ในเกมสุดเพลินนี้ ความซับซ้อนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เมื่อไหร่ที่คุณหาวิธีรับผู้โดยสารสัตว์สุดน่ารักที่รออยู่ที่ชานชาลาได้สำเร็จ มันจะฟินเหมือนได้ขับรถไฟเองเลยล่ะแต่ละด่านจะใช้สมองของคุณในการคิดภาพล่วงหน้า บางทีวางรางตรงแล้วแต่ขบวนรถไฟก็ชนกัน ต้องการจะดีเลย์ขบวนให้ปล่อยช้ากว่าเดิมสักสองสามวินาทีเพื่อให้เรียงลำดับได้ถูกต้องหลังหัวรถจักรใช่ไหม? ลองสร้างลูปรางที่หมุนวนก่อนที่จะไปถึงจุดที่รางต่อกันสิ มันอาจจะช่วยให้แล่นไปต่อกันได้ตรงจังหวะ Railbound ราคา 179 บาท เล่นได้ทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/railbound/id1636439801 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Afterburn.Railbound&hl=th&gl=US เกมที่สนุกและท้าทายไม่จำเป็นต้องภาพสวยเสมอไป หากมากับแนวคิดและเส้นเรื่องที่น่าสนใจ ก็ทำให้คุณหัวร้อนได้เหมือนกัน พบกับ A Slight Chance of Sawblades ที่จะให้คุณเป็นสัตว์อย่างไก่ สุนัข แมว ถูกปล่อยลงมาในกระบอกที่คุณกระโดดไปมาเพื่อหลบหลีกใบเลื่อยที่หย่อนลงมาคร่าชีวิตคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือการกระโดดหลบหลีกใบเลื่อยเหล่านั้นเพื่อยืดเวลาเกมให้นานออกไปให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ท่าที่เราแนะนำคือแทนที่จะต้องหาที่ว่างบนพื้นเพื่อกระโดดต่อ คุณสามารถกระโดดแช่ค้างเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศได้ เอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เล่า อารมณ์เหมือนเกม Flappy Bird ที่ต้องใช้ความเร็วผสานกับความแม่นยำอย่างไรอย่างนั้นเลยลองเล่น A Slight Chance of Sawblades ได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/a-slight-chance-of-sawblades/id6444032878 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chinykian.aslightchanceofsawblades&hl=en&gl=US