Cyber Apps 30/01/23 : Fluentjoy / Plane Finder / Offroad Unchained / MasterChef

เปิดแอปมาก็จะเจอกับวิดีโอของคุณครูคนสวยมาพูดคุยกับคุณทันที แอปนี้ตั้งใจออกแบบมาให้คนไทยที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจโดยเฉพาะ และไม่ต้องกังวลว่าหากพื้นฐานภาษาอังกฤษของคุณยังไม่แน่นแล้วคุณจะไม่สนุกกับการเรียนภาษาจากแอปนี้ เพราะเราเลือกระดับภาษาของเรา ทางแอปจะแนะนำบทเรียนระดับต่างๆ ที่เหมาะกับเราให้นั่นเองจุดเด่นของแอปนี้คือ การออกแบบหัวข้อการสอนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ผ่านวิดีโอสั้นๆ และกราฟิกที่ชัดเจน (ไม่ต่างจากการดูคลิปในติ๊กต็อกเลยล่ะ) โดยคุณครูทุกคนเป็นเจ้าของภาษาคุณสามารถเลือกหัวข้อต่างๆ ที่สนใจได้ เช่น #Officetalk ที่เหมาะมากกับการเรียนภาษาเพื่อสื่อสารกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะจะมีศัพท์เฉพาะทางใหม่ๆ ให้เราเรียนรู้ เช่น สำนวนที่ว่า Be on the same page ที่หมายถึง เรามาทำความเข้าใจตรงกัน เพื่อลุยต่อไปด้วยกัน เป็นต้นยิ่งเรียนรู้ไปมากเท่าไหร่ ที่เมนู Profile คุณก็จะได้รับป้ายรางวัล เป็นการการันตีถึงความรู้และความขยันของคุณได้เป็นอย่างดีหากเป้าหมายปีนี้ของคุณคือ การสร้างสัมพันธ์ดีๆ กับชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น การสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นคือกุญแจสำคัญ ดาวน์โหลดแอป Fluentjoy: Business English ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPad หากอยากลองใช้งานทุกฟีเจอร์ เราแนะนำให้สมัครทดลองใช้งานแบบรายปี ซึ่งคุณจะได้ทดลองใช้แอปฟรี 7 วัน (จากนั้นปีละ 2,200 บาท)ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fluentjoy-business-english/id1621935264 ช่วงนี้การเดินทางระหว่างประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง คนไทยมากมายจึงได้มีโอกาสติดต่อกับเพื่อน ญาติ หรือแม้แต่คู่ค้าจากต่างแดนมากยิ่งขึ้น และการทราบรายการไฟลต์บินอย่างละเอียดของพวกเขา ทำให้เราตระเตรียมการต้อนรับได้อย่างอบอุ่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ช่วยที่จะทำให้คุณสามารถตามติดทุกเที่ยวบินทั่วทุกมุมโลกแบบเรียลไทม์ได้ก็คือ แอปอย่าง Plane Finder นั่นเองแอป Plane Finder จะให้มุมมองเสมือนคุณไปลอยอยู่บนท้องฟ้าและเห็นเครื่องบินมากมายเต็มไปหมด (ต้องลองโหมด AR แล้วจะยิ่งอึ้ง) โดยนอกจากจะระบุลงไปเลยว่า เครื่องบินแต่ละลำที่บินอยู่เป็นยี่ห้อและรุ่นอะไร บินอยู่ที่ระดับความสูงเท่าใด มีจุดหมายปลายทางที่ไหน รวมถึงยังลงรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับเที่ยวบินละไฟลต์ เช่น เครื่องบินจะถึงปลายทางประมาณกี่โมง ผู้โดยสารจะออกทางประตูไหน และที่ขาดไม่ได้คือ การดูภาพเคลื่อนไหวแบบไลฟ์จากวิวด้านหลังของเครื่องบินเสมือนว่าเราไปนั่งในเครื่องบินลำนั้นได้อีกด้วยโดยเฉพาะกับผู้ที่อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยว การมีแอปนี้ติดเครื่องไว้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของสายการบินต่างๆ ทั้งโลกได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม ดาวน์โหลดฟรีบน iPhone, iPad, Apple Watchผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/plane-finder-flight-tracker/id361273585 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinkfroot.planefinderfree&hl=en_US&gl=US สวมหมวกกันน็อกให้พร้อมและสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลย! การแข่งรถออฟโร้ดสุดมันของ Offroad Unchained จะพาคุณไปซิ่งในรถหลากประเภท ทั้งรถกระบะลุยโคลน รถบักกี้ และรถแรงๆ อีกเพียบ กะจังหวะดริฟต์และกระโดดให้ดีเพื่อรับบูสต์เร่งความเร็ว จากนั้นใช้ไนตรัสเพื่อแซงคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นและคว้าที่หนึ่งไปครองได้เลยสิ่งที่เราชอบคือความมันสุดเร้าใจที่จะกระตุ้นต่อมอะดรีนาลีนผ่านการซิ่งเบียดโค้งแคบๆ ในป่าทึบและการพุ่งทะยานกลางอากาศด้วยแท่นกระโดดในหุบเขาทะเลทราย คุณจะรู้สึกเหมือนว่าใกล้จะสูญเสียการควบคุม จนกระทั่งคุณลงจอดและทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก หลุดโลกสุดๆ ไปเลยล่ะขอบอก!สนุกกับ Offroad Unchained เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/offroad-unchained/id1575499681 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redbull.offroad&hl=th&gl=US ฝีมือเข้าครัวของคุณแน่แค่ไหน? มาพิสูจน์ได้ในห้องครัว MasterChef: Cook & Match แห่งนี้ได้เลย! คุณคือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการทำอาหารเรียลิตีโชว์สุดโด่งดังนี้ โดยคุณจะเล่นพัซเซิลจับคู่ 3 ปลดปล่อยคัพเค้ก เคลียร์น้ำผึ้งเหนียวๆ ออกไป และพิชิตมินิเกมในธีมอาหารที่คุณอาจจะได้ทำมะเขือเทศย่างสำหรับเส้นลิงกวีเน หรือทำเมนูขาเป็ดฟงกี แต่ไม่ว่าคุณจะทำเมนูอะไร เหล่ากรรมการกำลังจับตามองทุกขั้นตอนที่คุณทำอยู่นะ!พบกับการเตรียมเมนูแสนอร่อยในสตูดิโอ MasterChef นี่แหละที่เราว่าน่าตื่นเต้น การได้สวมบทเป็นเชฟ แล่เนื้อปลา ผสมเครื่องเทศ หรือเพิ่มไวน์หรือน้ำส้มสายชูให้ได้ปริมาณที่พอเหมาะเป็นอะไรที่ฟินมากๆ เลยล่ะ แถมคุณอาจจะได้เคล็ดลับดีๆ ติดไม้ติดมือไปใช้ในการทำอาหารในชีวิตจริงก็ได้นะ!ไปสนุกกับงานครัวผสมกับเกมจับคู่ 3 อย่าง MasterChef : Cook & Match เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/masterchef-cook-match/id1556388180 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiiwi.masterchef&hl=th&gl=US