Cyber Apps 07/11/22 : Fancy / SO VEGAN / Food Stylist / Egg, Inc.

วันหยุดนี้ หากคุณยังไม่มีโปรแกรมไปไหน เราก็อยากพาคุณไปวาร์ปแปลงร่างเป็นอวตาร์ในชุดแฟนซีสุดเจ๋ง เพื่อพูดคุย (ด้วยเสียง) กับเพื่อนใหม่ๆ ได้ทั่วไทยในแอปฮิปๆ อย่าง Fancy - avatar live party ชื่อแอปก็ระบุชัดเจนว่าคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์ใหม่ๆ ได้เพียงแค่สร้างตัวตนออนไลน์ของคุณในรูปแบบอวตาร์สไตล์การ์ตูนสุดน่ารัก ที่สามารถเลือกแต่งองค์ทรงเครื่อง ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมได้แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบเดียวกับนิยายข้ามภพในเว็บตูน หรือชุดแฟนซีรูปสัตว์ที่โดดเด่นกว่าใครในทุกๆ ปาร์ตี้ ก็เสกได้ดังใจเมื่อสร้างตัวตนจำลองของคุณขึ้นมาแล้ว ก็สามารถเข้าไปแจมห้องต่างๆ ที่เพื่อนๆ เปิดไว้ ในเมนูที่ชื่อว่า “ปาร์ตี้” แล้วเลือกหมวดหมู่ “ยอดนิยม” คุณก็จะพบกับห้องต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น ห้องของนักแดนซ์ เมื่อเข้าไปเราก็จะเจอกับเพื่อนๆ ที่กำลังออนไลน์อยู่ ณ ขณะนี้ โดยที่พวกเขาก็จะอยู่ในลุคส์อวตาร์แบบต่างๆ พร้อมส่งเสียงทักทายเรา เราก็สามารถตอบไมตรีด้วยการพูดคุยผ่านเสียง หรือส่งข้อความแชตก็ได้ หากใครชอบอะไรที่ตื่นเต้นกว่านั้น ก็สามารถเลือกปุ่ม “แมทช์” ระบบก็จะสุ่มห้องใหม่ๆ ให้เราเข้าไปแจมได้โดยไม่รู้เบื่อดาวน์โหลดแอป Fancy - avatar live party ได้ฟรีบน iPhone และ iPad จากนั้นก็เตรียมสนุกกับเพื่อนใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกับคุณได้เลยผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fancy-avatar-live-party/id1634377204 การเลือกกินอาหารที่มีส่วนประกอบหลักจากพืช (แพลนต์เบส ฟู้ด) นั้นดีทั้งสำหรับตัวคุณและโลกใบนี้ แต่ไม่ว่ายังไง เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นการทานอาหาร เรื่องรสชาติก็สำคัญไม่แพ้กัน! แอปอย่าง SO VEGAN จึงมาพร้อมสูตรอาหารที่มีส่วนประกอบหลักจากพืชนับร้อยที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อย เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ทีละสเต็ป หรือจะดูคลิปสั้นๆ ที่จะพาคุณไปทำเมนูอร่อยด้วยหม้อด้วยหม้อใบเดียว สลัดจัดเต็มซูเปอร์ฟู้ด ของหวานโดนใจ และอีกหลากหลายเมนูสิ่งที่เราชอบในแอปนี้ก็คือ ฟีเจอร์การค้นหา ที่มาพร้อมกับตัวกรองดีๆ ที่ทำให้คุณเจอสิ่งที่ต้องการได้ง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะกินเฉพาะอาหารแคลอรี่ต่ำ เลี่ยงอาหารที่มีกลูเต็น หรือแค่กำลังรีบๆ อยากหาอะไรกินเร็วๆ ก็ใช้ตัวกรองหาสูตรที่ตรงกับความต้องการของคุณได้เลย นอกจากนี้ คุณยังสามารถท่องโลกผ่านการค้นหาเมนูอาหารจากวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่พาสต้าจากอิตาลีไปจนถึงอาหารจีนแสนอร่อยได้อีกด้วย เคล็ดลับดีๆ ในการใช้แอปนี้ก็คือ เมื่อเจอสูตรที่ชอบ ก็สามารถเพิ่มเข้าไปในรายการโปรดเพื่อกลับมาทำอีกได้เลย และใช้ฟังก์ชันรายการของที่ต้องซื้อเพื่อเพิ่มวัตถุดิบที่คุณต้องใช้ คุณจะได้อุ่นใจว่ามีของพร้อมแน่นอนก่อนลงมือทำแอปนี้ ถูกสร้างโดยคู่รัก Roxy Pope และ Ben Pook เริ่มก่อตั้ง SO VEGAN ในแฟลตของพวกเขาเมื่อปี 2016 โดยมีภารกิจที่จะแบ่งปันสูตรอาหารแพลนต์เบสอร่อยๆ ให้กับคนทั้งโลก ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน พวกเขามีผู้ติดตามกว่า 1.8 ล้านคนบนโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ รวมถึงเขียนหนังสือทำอาหารขายดีมาแล้วถึง 2 เล่ม และสร้างแอป SO VEGAN ขึ้นมา เรียกได้ว่าภารกิจนี้ไปได้สวยเลยล่ะ!ดาวน์โหลดแอป SO VEGAN เพื่อลองเข้าครัวทำอาหารจากพืชชนิดโปรดของคุณได้เลยวันนี้ แอปนี้ใช้งานได้ทั้งบน iPhone และ iPad ดาวน์โหลดฟรีผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/so-vegan/id1572826611 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearesovegan.app&hl=en&gl=US หากคุณคือคนที่รักการถ่ายภาพอาหารเลิศรสบนองค์ประกอบภาพสุดอาร์ตล่ะก็ Food Stylist จะต้องโดนใจคุณแน่ๆ มาปลดปล่อยจินตนาการให้โลดแล่นไปกับการเลือกเมนูอาหาร สไตล์ และโชว์จานอาหารจากทั่วทุกมุมโลก ในการแข่งขันถ่ายภาพอาหารที่มีคอมมิวนิตีเป็นผู้ร่วมตัดสินได้เลยการถ่ายภาพอาหารให้ออกมาดูสวยและมีสไตล์นั้น สิ่งสำคัญคือการใส่ใจในรายละเอียด โดยผู้เล่นสามารถเลือกสไตล์ของตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์และสมจริง ตั้งแต่วัตถุดิบและการตกแต่งมากมายที่มีให้เลือก ไปจนถึงฟิลเตอร์เก๋ๆ ที่เหมาะกับจานอาหารของคุณ คุณจะได้รับโทเคนและเงินในเกมหากสามารถคว้าที่หนึ่ง สอง หรือสามในการแข่งขัน วางจานอาหารหลักของคุณให้โดดเด่นเพื่อคว้าใจกรรมการ จากนั้นก็ใช้รางวัลที่ได้ไปซื้อเมนูอาหารและของตกแต่งสุดมีสไตล์ เพื่อช่วยให้ภาพถ่ายใบต่อไปของคุณดูว้าวยิ่งกว่าเดิม!อาหารอร่อยก็ดี แต่จะดีกว่าถ้าถูกจัดเรียงและเล่าเรื่องอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ไปสนุกกับ Food Stylist เป็นการซ้อมมือกันก่อน เริ่มเล่นฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/food-stylist/id1608813145 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeste.foodstylist&hl=en&gl=US ลืมห่านทองคำไปก่อน เพราะฟาร์มไก่สุดแฮปปี้แห่ง Egg, Inc. จะเป็นคลังผลิตเงินให้คุณเอง ในเกม idle แสนน่ารักนี้ คุณจะได้แตะเพื่อฟักไข่และสร้างเล้าไก่อันแสนอบอุ่น อยากทำเงินให้ได้สักพันล้านไหมล่ะ? อัปเกรดเทคโนโลยีของฟาร์มให้ไฮเทค และเตรียมรถสำหรับส่งสินค้าไปยังตลาดได้เลยความฟินของการเล่น Egg, Inc. อยู่ที่การได้สร้างฟาร์มแห่งอนาคตไงล่ะ สร้างเล้าไก่ที่สูงเท่าตึกระฟ้า เพิ่มรถลอยได้เพื่อส่งสินค้าของคุณ และเรียนรู้วิธีทำให้ไก่วางไข่เลอค่านามว่าไข่ดิลิเธียม นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอันห่างไกล เพื่อค้นหาวัตถุโบราณล้ำค่าได้ด้วยนะ! ขอแชร์เคล็ดลับอย่างหนึ่ง อย่าให้บริษัทขนส่งจอมแสบใช้พื้นที่บนท้องฟ้าเหนือฟาร์มของคุณซะล่ะ! แตะที่โดรนส่งของซึ่งกำลังบินอยู่เหนือฟาร์มของคุณเพื่อหวดมันให้ร่วง จากนั้นก็คว้าสิ่งของที่พวกมันบรรทุกมาได้เลย!ไปสนุกกับธุรกิจฟาร์มไก่ Egg, Inc. ได้ทั้งบน iPhone และ iPad เริ่มเล่นได้ฟรีผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/egg-inc/id993492744 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auxbrain.egginc&hl=en&gl=US